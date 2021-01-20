Слідчі ДБР не мають повноважень вручати Тупицькому повідомлення про підозру, - КС

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) згідно з чинним законодавством не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Про це повідомляє пресслужба КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини дев'ятої статті 24 закону України "Про Конституційний суд України" судді Конституційного суду про підозру у вчиненні кримінального злочину повідомляє генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Це робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб", - вказується в повідомленні.

"У зв'язку з цим, викликає подив і занепокоєння інформація, оприлюднена на сайті Державного бюро розслідувань про те, що "... слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного суду України, який здійснює адміністративні функції його глави, 28 грудня 2020 року в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (свідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)", - зазначили в суді.

Також у КС заявили, що інформація про забезпечення ДБР виконання указу президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, згідно з яким останній упродовж двох місяців не має права виконувати повноваження судді КС і його глави і не має права перебувати в приміщенні цього суду, не відповідає дійсності.

"Виходячи зі змісту указу президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України "№ 607/2020 Тупицького О.М. відсторонено від посади судді Конституційного суду України терміном на два місяці. Таке відсторонення не позбавляє його статусу судді Конституційного суду України та його глави. Текст згаданого указу не містить жодних вказівок або заборон щодо допуску судді Конституційного суду України Тупицького О.М. в будівлю Конституційного суду України", - підкреслюють у КС.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

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