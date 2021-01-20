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Новини Конституційна криза
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Слідчі ДБР не мають повноважень вручати Тупицькому повідомлення про підозру, - КС

Слідчі ДБР не мають повноважень вручати Тупицькому повідомлення про підозру, - КС

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) згідно з чинним законодавством не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Про це повідомляє пресслужба КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини дев'ятої статті 24 закону України "Про Конституційний суд України" судді Конституційного суду про підозру у вчиненні кримінального злочину повідомляє генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Це робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб", - вказується в повідомленні.

"У зв'язку з цим, викликає подив і занепокоєння інформація, оприлюднена на сайті Державного бюро розслідувань про те, що "... слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного суду України, який здійснює адміністративні функції його глави, 28 грудня 2020 року в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (свідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)", - зазначили в суді.

Також у КС заявили, що інформація про забезпечення ДБР виконання указу президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, згідно з яким останній упродовж двох місяців не має права виконувати повноваження судді КС і його глави і не має права перебувати в приміщенні цього суду, не відповідає дійсності.

"Виходячи зі змісту указу президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України "№ 607/2020 Тупицького О.М. відсторонено від посади судді Конституційного суду України терміном на два місяці. Таке відсторонення не позбавляє його статусу судді Конституційного суду України та його глави. Текст згаданого указу не містить жодних вказівок або заборон щодо допуску судді Конституційного суду України Тупицького О.М. в будівлю Конституційного суду України", - підкреслюють у КС.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Тупицький: "Це захоплення Конституційного Суду. Охорона документів не пред'являє і посилається на указ невідомої особи". ВIДЕО

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Також читайте: Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Автор: 

КС (1427) Тупицький (258) ДБР (3472)


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Топ коментарі
+12
Зеле прилетела ответочка. А он думал что будет по другому когда договорился признать конституционным свой незаконный указ о роспуске ВР.? Теперь имеем такой суд и такого главу суда.
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19.01.2021 19:57
+10
Без суду Лінча вже ніяк не обійтись...
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19.01.2021 19:59
+9
Гарна відповідь!
А хто може??? КС?
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19.01.2021 19:50
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Гарна відповідь!
А хто може??? КС?
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19.01.2021 19:50 Відповісти
Хто може? КС АУУУУУ!
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19.01.2021 19:51 Відповісти
хто може, хто може...... , сам господь...... , і то, за попередньою домовленістю, і то не факт.
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19.01.2021 20:08 Відповісти
Да перестаньте все делать вид что это не спектакль. Когда вручали подозрение Порошенко прокуроры не знали, что нужно представление генерального прокурора. Они потом слепили представление задним числом с ошибками - курам на смех. Тепер не знают, что подозрение должен вручить генеральный прокурор. Не могут быть все такими юридически неграмотными. Ломают комедию - вроде что то делают, а в итоге будет пшик.
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19.01.2021 20:34 Відповісти
Главный клоун имеет диплом юриста, но все лекции прогулял, играя в КВН. Конституцию почитать - не царское дело. Видосики стряпать - привычнее и приятнее. Да и Венидиктова все больше опыт по бракоразводным и наследственным делам опыт имеет. "Цепной пес" не для того поставлена,чтобы законы блюсти и знать процедуры, а по команде " фас" загрысть на кого перст государев укажет.
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19.01.2021 21:24 Відповісти
АК-47
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19.01.2021 22:11 Відповісти
КС, хто може прибрати уйобка-крадія-зрадника з ваших лав?
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19.01.2021 19:53 Відповісти
киллер
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19.01.2021 20:45 Відповісти
пішла войнушка "авгієвих конюшен" імені Портнова.
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19.01.2021 19:53 Відповісти
хто б сумнівався(
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19.01.2021 19:58 Відповісти
Имени папы Бени.
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19.01.2021 20:34 Відповісти
Судья Линчь ?
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19.01.2021 20:01 Відповісти
Заканчивается это обычно так.

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 3125
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19.01.2021 20:02 Відповісти
От с...ки, понаприймали законів! Ні з якого боку взяти не можна.
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19.01.2021 20:16 Відповісти
Вот судейское продажное чучело воду мутит ))) Не проще его повесить на воротах КС сразу все прийдут в себя !!! Устроили цирк носятся с етим мудаком тупицким как дурень с писанкой
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19.01.2021 20:20 Відповісти
Все потрібно робити за законом, бо інакше і до вас прийдуть "вішать на ворота" за те, що ви тут дописуєте хрюцькой мовой. Слідаки з ГБР не самі прийшли давать підозру, а виконуючі повноваження генпрокурвора, який він їх надає своїм наказом
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19.01.2021 22:48 Відповісти
Навряд чи ви правильно трактуєте норму.
"п. 9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження."-мається на увазі ТВО Генпрокурора. Тобто,ніякі номери з "гінцями" не проходять.Вєнєдіктова має ОСОБИСТО взяти відповідальність за цей цирк .
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20.01.2021 00:22 Відповісти
це ваше трактування та оціночне судження, яке разом з таким саме оціночним судженням тих судей нічого не варто з точки зору закону, бо передачу повноважень за дорученням ніхто ніколи не скасовував
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20.01.2021 00:49 Відповісти
Доручення ? Певно,за тим же дорученням і Зєля віддав свої повноваження Єрмаку.
Закон чітко вказує,хто має повідомляти про підозру,і це ніяк не якийсь фєдя з дбр.
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20.01.2021 01:09 Відповісти
Це "повідомлення" ще раз підтверджує - повний тупізм та юридичну безграмотність ЗЕ- Банди... Не здатні навіть ознайомитися з уже чинним законодавством - не знають де і що прочитати, щоб справу оформити бездоганно...
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20.01.2021 15:25 Відповісти
Снять госохрану и вручить визитки Стерненко или С-14.
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19.01.2021 19:55 Відповісти
И заменить одних придурков другими. Спасибо, уже проходили, кушайте сами.

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 3375
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19.01.2021 20:00 Відповісти
Шо, страшно? Правильно боисся.
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19.01.2021 20:05 Відповісти
Тупого быдла по одиночке не боюсь. Патронов хватит. А бунт быдла кончается голодом и поеданием одним одного. Доказано историей.
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19.01.2021 20:08 Відповісти
Шото мне вспомнилась ВЧК.
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19.01.2021 20:11 Відповісти
А мне голодомор и каннибализм 20х годов. Сколько тогда быдла было съедено собратьями. В прямом смысле.
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19.01.2021 20:15 Відповісти
Для кеня ты перпендикулярно, поляк
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20.01.2021 08:01 Відповісти
Для меня ты горизонтально, как перегной, мордва.
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20.01.2021 08:23 Відповісти
Та можна простіше перевести їх усіх на мінімальну зарплату, жоден там не затримається.
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19.01.2021 20:07 Відповісти
Тоже вариант.. Но дело в том, что в суде только писали юридическое решение, а вот сценарий разработали в другом месте. Может сначала нужно разобраться с главой этой ОПГ, А потом уже заниматься его холуями.

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 2462
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19.01.2021 20:13 Відповісти
при такій оїухтельній зарплаті в Україні не вистачає для комплекту півтори тисячі суддів ... може підеш посудиш ...більшість з пісюнів на цьому сайті ніколи у суді не були ... пісюни одним словом
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19.01.2021 22:20 Відповісти
Зеле прилетела ответочка. А он думал что будет по другому когда договорился признать конституционным свой незаконный указ о роспуске ВР.? Теперь имеем такой суд и такого главу суда.
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19.01.2021 19:57 Відповісти
то хай оскаржує в суді, якщо ДБР не має права. а може сірого не..... або....- ЙОК
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19.01.2021 19:58 Відповісти
якщо є доручення генпрокурвора до ДБР, то ДБР має право
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19.01.2021 22:51 Відповісти
Без суду Лінча вже ніяк не обійтись...
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19.01.2021 19:59 Відповісти
Ці люди непідсудні?Вони вище закону?Передбачати треба було.
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19.01.2021 19:59 Відповісти
Всевышний ?.. Совсем страх потеряли..
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19.01.2021 20:04 Відповісти
От до чого доводить не професійний парламент та уряд на чолі з президентом, створили такого монстра (КСУ) та надали йому таких повноважень що тепер ніхто немає права його перевірити та покарати за його діяння. Що поробиш дебіли при владі !
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19.01.2021 20:05 Відповісти
При власти бандиты и враги Украины.
Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 1315
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19.01.2021 20:11 Відповісти
Таки да.
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19.01.2021 20:18 Відповісти
А відколи діть закони, що регаментують роботу КС ? Яка ВР приймала ці закони? Ви можете нагадати?
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19.01.2021 20:22 Відповісти
Та дешевше, а головне, швидше, ухайдохати обох - генпрокурошу та голову...
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19.01.2021 20:07 Відповісти
Они вторичны. Сначала их хозяина.
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19.01.2021 20:17 Відповісти
полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного судаИсточник: https://censor.net/ru/n3242788
А они не сообщают, они вручают)
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19.01.2021 20:13 Відповісти
никто не имеет права ни уволить, ни предьявить, ну тогда остается только- у,,,, что не смерлило
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19.01.2021 20:15 Відповісти
Чем наша элита отличается от российской? По ролику Невзорова можно понять схему и наших барыг....
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19.01.2021 20:38 Відповісти
Навального.
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19.01.2021 20:39 Відповісти
Якби були яйця у СБУ - лейтенанта Баканова - заарештували б того Тупицького і сидів би уже в камері за спробу захоплення влади.
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19.01.2021 20:40 Відповісти
Тупицький владу захоплював? Звідки Ви то взяли?
P.S. Що з зеленої ботоферми, чи просто "дивак"
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19.01.2021 21:14 Відповісти
Спроба захоплення влади. Не маючи повноважень підмінив органи державної влади. Узурпував повноваження Верховної Ради.
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19.01.2021 21:49 Відповісти
А с чого то Ви взяли? Так Тупицькому висувають якісь протухлі звинувачення 20-річної давнини. Про захоплення влади ні слова.
То Ви переплутали. Про захоплення влади - то НАБУ Вовку з подільниками з ОАСК висуває звинувачення, але там Зеля з Венедиктовою його покривають
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19.01.2021 23:02 Відповісти
Напевно, у Баканова є трохи розуму, бо зелена влада не навічно, так і присісти можна на багато рочків
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19.01.2021 21:15 Відповісти
Якраз розуму нем.
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19.01.2021 21:50 Відповісти
"А воровал ты ее по советским законам?" (с)

Оговорка по Фрейду: "...не лишает его статуса судьи Конституционного муда Украины..."
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19.01.2021 20:46 Відповісти
Странное у нас законодательство. С какого перепугу генпрокурор должен лично бегать и вручать подозрения? По логике он должен его только подписать, а вручить уже может любой следак.
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19.01.2021 20:53 Відповісти
Такий закон.
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19.01.2021 21:19 Відповісти
Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 2490
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19.01.2021 21:16 Відповісти
это шо только Господь имеет право трогнуть тупицкого? даине ребята так быть не может, он обычный смертный такой же как и мы и конечно подсуден. надо же ГБР разобраться с какого яух тупицкий на ровном месте устроил мятеж! кто и сколько ему за это забашлял....
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19.01.2021 22:04 Відповісти
Що за маячня?
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19.01.2021 23:24 Відповісти
картина млява....
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20.01.2021 00:06 Відповісти
Це маячня. Якщо генеральний прокурвор уповноважив на такі дії слідаків, то вони виконують у даному кейсі конкретні повноваження генпрокурвора, що їм надані. То саджайте скоріше того вилупка для прецеденту на страх іншим сучим суддям
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19.01.2021 22:05 Відповісти
А "слідаки" з ДБР не можуть бути "сучими"?
Я так думаю, що такими вони і є. Історії з переслідуваннями Пороха, Марусі Звиробій, Софії Федини, Тетяни Чорновол та ін., зокрема ветеранів та учасників АТО у всіх на слуху
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19.01.2021 23:31 Відповісти
то ти за тупицького, якого ще януковоч призначав?
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19.01.2021 23:37 Відповісти
Я за себе і закон
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19.01.2021 23:42 Відповісти
ну як за закон, то хай з ним і розберуться за законом ті, хто уповноважений законом, а наші віжжання з даного приводу нічого не варті
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19.01.2021 23:52 Відповісти
У тому-то і справа, що розбираються "по понятіям", а не за законом. Тупицького ж не за рішення суду переслідують, а за притягнуту за вуха справу 20-річної давнини, кули він був звичайним суддею (там щось із рейдерством пов"язано).
Ну, можна вбити, можна посадити і т.і., але ж то хрест на державній системі. Якщо уже так хочеться, то зачекайте рік і пару місяців, термін його повноважень судді КС вийде і цацкайтесь. Тоді мне Тупицький буде уже по-барабану, та і системі державної влади уже не буде такої загрози. Справа не в особистостях Зеленського, Тупицького та ін., справа у повноваженнях, функціях Президента і Голови КСУ та праві.
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20.01.2021 00:11 Відповісти
судді молодці ...
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19.01.2021 22:13 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Конституційний Суд України

Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
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19.01.2021 22:17 Відповісти
А що у венідіктової ноги переламалися, якби вона підійшла і вручила цю підозру? Сам тупицький каже, що готовий підійти до венідіктової за підозрою, якщо у неї так ноги болять.
Не вірте в дурних суддів, прокурорів чи слідчих. Трапляються. Але коли мова йде про загрозу системі там достатньо розумних людей, щоб вийти сухими з води.
Розігрується спектакль, де не буде не те що винних, а навіть крайніх. Він буде тягнутися до тих пір, доки Тупицький не піде на свою чималеньку пенсію і поїде в Крим на дачу.
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20.01.2021 00:28 Відповісти
Суд Лінча продажним суддям.
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20.01.2021 04:15 Відповісти
Синдром зеленого Піночета повис над Коституцією. Над ОПУ йде дощ!
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20.01.2021 07:30 Відповісти
 
 