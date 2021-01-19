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Новости Конституционный кризис
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Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно части девятой статьи 24 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц", - указывается в сообщении.

"В связи с этим, вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что "... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - отметили в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Также в КС заявили, что информация об обеспечении ГБР исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020, согласно с которым последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его главы и не имеет права находиться в помещении данного суда, не соответствует действительности.

"Исходя из содержания указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного муда Украины" № 607/2020 Тупицкий А.Н. отстранен от должности судьи Конституционного муда Украины сроком на два месяца. Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного муда Украины и его главы. Текст упомянутого указа не содержит никаких указаний или запретов по допуску судьи Конституционного суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного суда Украины", - подчеркивают в КС.

Также читайте: Тупицкий: "Это захват Конституционного Суда. Охрана документов не предъявляет и ссылается на указ неизвестного лица". ВИДЕО

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

Читайте: Тупицкий обратился к Венедиктовой: просит обеспечить процессуальное руководство его делом

Автор: 

КС (2248) Тупицкий (233) ГБР (2968)


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Топ комментарии
+12
Зеле прилетела ответочка. А он думал что будет по другому когда договорился признать конституционным свой незаконный указ о роспуске ВР.? Теперь имеем такой суд и такого главу суда.
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19.01.2021 19:57
+10
Без суду Лінча вже ніяк не обійтись...
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19.01.2021 19:59
+9
Гарна відповідь!
А хто може??? КС?
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19.01.2021 19:50
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Гарна відповідь!
А хто може??? КС?
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19.01.2021 19:50 Ответить
Хто може? КС АУУУУУ!
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19.01.2021 19:51 Ответить
хто може, хто може...... , сам господь...... , і то, за попередньою домовленістю, і то не факт.
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19.01.2021 20:08 Ответить
Да перестаньте все делать вид что это не спектакль. Когда вручали подозрение Порошенко прокуроры не знали, что нужно представление генерального прокурора. Они потом слепили представление задним числом с ошибками - курам на смех. Тепер не знают, что подозрение должен вручить генеральный прокурор. Не могут быть все такими юридически неграмотными. Ломают комедию - вроде что то делают, а в итоге будет пшик.
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19.01.2021 20:34 Ответить
Главный клоун имеет диплом юриста, но все лекции прогулял, играя в КВН. Конституцию почитать - не царское дело. Видосики стряпать - привычнее и приятнее. Да и Венидиктова все больше опыт по бракоразводным и наследственным делам опыт имеет. "Цепной пес" не для того поставлена,чтобы законы блюсти и знать процедуры, а по команде " фас" загрысть на кого перст государев укажет.
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19.01.2021 21:24 Ответить
АК-47
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19.01.2021 22:11 Ответить
КС, хто може прибрати уйобка-крадія-зрадника з ваших лав?
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19.01.2021 19:53 Ответить
киллер
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19.01.2021 20:45 Ответить
пішла войнушка "авгієвих конюшен" імені Портнова.
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19.01.2021 19:53 Ответить
хто б сумнівався(
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19.01.2021 19:58 Ответить
Имени папы Бени.
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19.01.2021 20:34 Ответить
Судья Линчь ?
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19.01.2021 20:01 Ответить
Заканчивается это обычно так.

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 3125
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19.01.2021 20:02 Ответить
От с...ки, понаприймали законів! Ні з якого боку взяти не можна.
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19.01.2021 20:16 Ответить
Вот судейское продажное чучело воду мутит ))) Не проще его повесить на воротах КС сразу все прийдут в себя !!! Устроили цирк носятся с етим мудаком тупицким как дурень с писанкой
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19.01.2021 20:20 Ответить
Все потрібно робити за законом, бо інакше і до вас прийдуть "вішать на ворота" за те, що ви тут дописуєте хрюцькой мовой. Слідаки з ГБР не самі прийшли давать підозру, а виконуючі повноваження генпрокурвора, який він їх надає своїм наказом
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19.01.2021 22:48 Ответить
Навряд чи ви правильно трактуєте норму.
"п. 9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження."-мається на увазі ТВО Генпрокурора. Тобто,ніякі номери з "гінцями" не проходять.Вєнєдіктова має ОСОБИСТО взяти відповідальність за цей цирк .
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20.01.2021 00:22 Ответить
це ваше трактування та оціночне судження, яке разом з таким саме оціночним судженням тих судей нічого не варто з точки зору закону, бо передачу повноважень за дорученням ніхто ніколи не скасовував
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20.01.2021 00:49 Ответить
Доручення ? Певно,за тим же дорученням і Зєля віддав свої повноваження Єрмаку.
Закон чітко вказує,хто має повідомляти про підозру,і це ніяк не якийсь фєдя з дбр.
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20.01.2021 01:09 Ответить
Це "повідомлення" ще раз підтверджує - повний тупізм та юридичну безграмотність ЗЕ- Банди... Не здатні навіть ознайомитися з уже чинним законодавством - не знають де і що прочитати, щоб справу оформити бездоганно...
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20.01.2021 15:25 Ответить
Снять госохрану и вручить визитки Стерненко или С-14.
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19.01.2021 19:55 Ответить
И заменить одних придурков другими. Спасибо, уже проходили, кушайте сами.

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 3375
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19.01.2021 20:00 Ответить
Шо, страшно? Правильно боисся.
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19.01.2021 20:05 Ответить
Тупого быдла по одиночке не боюсь. Патронов хватит. А бунт быдла кончается голодом и поеданием одним одного. Доказано историей.
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19.01.2021 20:08 Ответить
Шото мне вспомнилась ВЧК.
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19.01.2021 20:11 Ответить
А мне голодомор и каннибализм 20х годов. Сколько тогда быдла было съедено собратьями. В прямом смысле.
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19.01.2021 20:15 Ответить
Для кеня ты перпендикулярно, поляк
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20.01.2021 08:01 Ответить
Для меня ты горизонтально, как перегной, мордва.
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20.01.2021 08:23 Ответить
Та можна простіше перевести їх усіх на мінімальну зарплату, жоден там не затримається.
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19.01.2021 20:07 Ответить
Тоже вариант.. Но дело в том, что в суде только писали юридическое решение, а вот сценарий разработали в другом месте. Может сначала нужно разобраться с главой этой ОПГ, А потом уже заниматься его холуями.

Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 2462
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19.01.2021 20:13 Ответить
при такій оїухтельній зарплаті в Україні не вистачає для комплекту півтори тисячі суддів ... може підеш посудиш ...більшість з пісюнів на цьому сайті ніколи у суді не були ... пісюни одним словом
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19.01.2021 22:20 Ответить
Зеле прилетела ответочка. А он думал что будет по другому когда договорился признать конституционным свой незаконный указ о роспуске ВР.? Теперь имеем такой суд и такого главу суда.
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19.01.2021 19:57 Ответить
то хай оскаржує в суді, якщо ДБР не має права. а може сірого не..... або....- ЙОК
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19.01.2021 19:58 Ответить
якщо є доручення генпрокурвора до ДБР, то ДБР має право
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19.01.2021 22:51 Ответить
Без суду Лінча вже ніяк не обійтись...
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19.01.2021 19:59 Ответить
Ці люди непідсудні?Вони вище закону?Передбачати треба було.
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19.01.2021 19:59 Ответить
Всевышний ?.. Совсем страх потеряли..
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19.01.2021 20:04 Ответить
От до чого доводить не професійний парламент та уряд на чолі з президентом, створили такого монстра (КСУ) та надали йому таких повноважень що тепер ніхто немає права його перевірити та покарати за його діяння. Що поробиш дебіли при владі !
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19.01.2021 20:05 Ответить
При власти бандиты и враги Украины.
Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 1315
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19.01.2021 20:11 Ответить
Таки да.
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19.01.2021 20:18 Ответить
А відколи діть закони, що регаментують роботу КС ? Яка ВР приймала ці закони? Ви можете нагадати?
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19.01.2021 20:22 Ответить
Та дешевше, а головне, швидше, ухайдохати обох - генпрокурошу та голову...
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19.01.2021 20:07 Ответить
Они вторичны. Сначала их хозяина.
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19.01.2021 20:17 Ответить
полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного судаИсточник: https://censor.net/ru/n3242788
А они не сообщают, они вручают)
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19.01.2021 20:13 Ответить
никто не имеет права ни уволить, ни предьявить, ну тогда остается только- у,,,, что не смерлило
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19.01.2021 20:15 Ответить
Чем наша элита отличается от российской? По ролику Невзорова можно понять схему и наших барыг....
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19.01.2021 20:38 Ответить
Навального.
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19.01.2021 20:39 Ответить
Якби були яйця у СБУ - лейтенанта Баканова - заарештували б того Тупицького і сидів би уже в камері за спробу захоплення влади.
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19.01.2021 20:40 Ответить
Тупицький владу захоплював? Звідки Ви то взяли?
P.S. Що з зеленої ботоферми, чи просто "дивак"
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19.01.2021 21:14 Ответить
Спроба захоплення влади. Не маючи повноважень підмінив органи державної влади. Узурпував повноваження Верховної Ради.
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19.01.2021 21:49 Ответить
А с чого то Ви взяли? Так Тупицькому висувають якісь протухлі звинувачення 20-річної давнини. Про захоплення влади ні слова.
То Ви переплутали. Про захоплення влади - то НАБУ Вовку з подільниками з ОАСК висуває звинувачення, але там Зеля з Венедиктовою його покривають
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19.01.2021 23:02 Ответить
Напевно, у Баканова є трохи розуму, бо зелена влада не навічно, так і присісти можна на багато рочків
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19.01.2021 21:15 Ответить
Якраз розуму нем.
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19.01.2021 21:50 Ответить
"А воровал ты ее по советским законам?" (с)

Оговорка по Фрейду: "...не лишает его статуса судьи Конституционного муда Украины..."
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19.01.2021 20:46 Ответить
Странное у нас законодательство. С какого перепугу генпрокурор должен лично бегать и вручать подозрения? По логике он должен его только подписать, а вручить уже может любой следак.
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19.01.2021 20:53 Ответить
Такий закон.
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19.01.2021 21:19 Ответить
Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС - Цензор.НЕТ 2490
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19.01.2021 21:16 Ответить
это шо только Господь имеет право трогнуть тупицкого? даине ребята так быть не может, он обычный смертный такой же как и мы и конечно подсуден. надо же ГБР разобраться с какого яух тупицкий на ровном месте устроил мятеж! кто и сколько ему за это забашлял....
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19.01.2021 22:04 Ответить
Що за маячня?
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19.01.2021 23:24 Ответить
картина млява....
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20.01.2021 00:06 Ответить
Це маячня. Якщо генеральний прокурвор уповноважив на такі дії слідаків, то вони виконують у даному кейсі конкретні повноваження генпрокурвора, що їм надані. То саджайте скоріше того вилупка для прецеденту на страх іншим сучим суддям
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19.01.2021 22:05 Ответить
А "слідаки" з ДБР не можуть бути "сучими"?
Я так думаю, що такими вони і є. Історії з переслідуваннями Пороха, Марусі Звиробій, Софії Федини, Тетяни Чорновол та ін., зокрема ветеранів та учасників АТО у всіх на слуху
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19.01.2021 23:31 Ответить
то ти за тупицького, якого ще януковоч призначав?
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19.01.2021 23:37 Ответить
Я за себе і закон
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19.01.2021 23:42 Ответить
ну як за закон, то хай з ним і розберуться за законом ті, хто уповноважений законом, а наші віжжання з даного приводу нічого не варті
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19.01.2021 23:52 Ответить
У тому-то і справа, що розбираються "по понятіям", а не за законом. Тупицького ж не за рішення суду переслідують, а за притягнуту за вуха справу 20-річної давнини, кули він був звичайним суддею (там щось із рейдерством пов"язано).
Ну, можна вбити, можна посадити і т.і., але ж то хрест на державній системі. Якщо уже так хочеться, то зачекайте рік і пару місяців, термін його повноважень судді КС вийде і цацкайтесь. Тоді мне Тупицький буде уже по-барабану, та і системі державної влади уже не буде такої загрози. Справа не в особистостях Зеленського, Тупицького та ін., справа у повноваженнях, функціях Президента і Голови КСУ та праві.
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20.01.2021 00:11 Ответить
судді молодці ...
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19.01.2021 22:13 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Конституційний Суд України

Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
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19.01.2021 22:17 Ответить
А що у венідіктової ноги переламалися, якби вона підійшла і вручила цю підозру? Сам тупицький каже, що готовий підійти до венідіктової за підозрою, якщо у неї так ноги болять.
Не вірте в дурних суддів, прокурорів чи слідчих. Трапляються. Але коли мова йде про загрозу системі там достатньо розумних людей, щоб вийти сухими з води.
Розігрується спектакль, де не буде не те що винних, а навіть крайніх. Він буде тягнутися до тих пір, доки Тупицький не піде на свою чималеньку пенсію і поїде в Крим на дачу.
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20.01.2021 00:28 Ответить
Суд Лінча продажним суддям.
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20.01.2021 04:15 Ответить
Синдром зеленого Піночета повис над Коституцією. Над ОПУ йде дощ!
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20.01.2021 07:30 Ответить
 
 