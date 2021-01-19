Следователи ГБР не имеют полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении, – КС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно части девятой статьи 24 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц", - указывается в сообщении.

"В связи с этим, вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что "... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - отметили в суде.

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Также в КС заявили, что информация об обеспечении ГБР исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020, согласно с которым последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его главы и не имеет права находиться в помещении данного суда, не соответствует действительности.

"Исходя из содержания указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного муда Украины" № 607/2020 Тупицкий А.Н. отстранен от должности судьи Конституционного муда Украины сроком на два месяца. Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного муда Украины и его главы. Текст упомянутого указа не содержит никаких указаний или запретов по допуску судьи Конституционного суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного суда Украины", - подчеркивают в КС.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

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