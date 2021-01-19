РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6921 посетитель онлайн
Новости
6 401 35

Тупицкий обратился к Венедиктовой: просит обеспечить процессуальное руководство его делом

Тупицкий обратился к Венедиктовой: просит обеспечить процессуальное руководство его делом

Отстраненный президентом Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявляет, что готов прийти для вручения подозрения и просит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство.

Об этом сказано в заявлении, которое Тупицкий направил Венедиктовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Готов прибыть для участия в соответствующем процессуальном действии (осуществлении вручения мне сообщения о подозрении) в определенные Вами или другим компетентным лицом в установленном порядке дату и время", - сказано в заявлении.

Также в заявлении содержится адресованная к Венедиктовой просьба "обеспечить должное процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения" и предоставить возможность реализации его конституционного права на защиту. Тупицкий также просит Венедиктову "принять меры должного правового реагирования" в отношении следователей ГБР и прокуроров, якобы "допустивших указанные нарушения закона и служебные злоупотребления".

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Тупицкий также просит Венедиктову обратиться к главе государства об отмене им указа №607/2020 от 29 декабря 2020 года о его отстранении от должности судьи КС.

Кроме того, на сайте КС содержится опровержение положений заявления ГБР, в частности, о том, что Тупицкий препятствует предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Также в КС отмечают, что, согласно ч.9 ст.24 закона о КС, судье КС о подозрении в совершении уголовного преступления должен сообщать генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия, что "делает неправомерным осуществления этого процессуального действия кем-либо из других лиц".

Также на Цензор.НЕТ: Тупицкий: "Это захват Конституционного Суда. Охрана документов не предъявляет и ссылается на указ неизвестного лица". ВИДЕО

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

Автор: 

Тупицкий (233) ГБР (2968) Венедиктова (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Ты денег ей дал?
показать весь комментарий
19.01.2021 18:52
+3
За вами приедут в чудной решетчатой карете.(с)
показать весь комментарий
19.01.2021 18:53
+3
Конечная цель возни с КС, затеянной Коломойским, в исполнении нанайско-еврейского мальчиков мародёрство Украины в особо крупном размере. Тупицкий это козёл отпущения для украинцев с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты денег ей дал?
показать весь комментарий
19.01.2021 18:52 Ответить
Все закінчиться компромісом: з однієї сторони великий пшик, з іншої спорони велика долярова вдячність на майбутня слухняність.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:03 Ответить
У нас по другому не решается ! Иначе будет сидеть.
показать весь комментарий
19.01.2021 20:06 Ответить
сидеть он не будет никогда , кто во власти был или есть - тех не садят
показать весь комментарий
19.01.2021 21:42 Ответить
За вами приедут в чудной решетчатой карете.(с)
показать весь комментарий
19.01.2021 18:53 Ответить
Это обеспечит...
показать весь комментарий
19.01.2021 18:56 Ответить
Дурака валяють! Вчені та інженери непотріб, а ці ворюги цирк влаштовують....значить це комусь треба! За все відповість Гарант!
показать весь комментарий
19.01.2021 19:02 Ответить
представьте себе - представьте себе - зелёненьким он был..
показать весь комментарий
19.01.2021 19:02 Ответить
Конечная цель возни с КС, затеянной Коломойским, в исполнении нанайско-еврейского мальчиков мародёрство Украины в особо крупном размере. Тупицкий это козёл отпущения для украинцев с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:04 Ответить
Тупицкий клиент ДБР - но он совершенно справедливо считает, что дать взятку человеку Коломойского - Венедиктовой, будет быстрее и проще.
Успехов, жирножоп!
показать весь комментарий
19.01.2021 19:05 Ответить
ДБР уже под главзебилом, там дело быстро оформят.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:28 Ответить
урра...наконец то нашелся умный и сильный человек....который потребовал правильного исполнения ЗАКОНА...а не воплей зеленского
показать весь комментарий
19.01.2021 19:05 Ответить
Кто этот умный и сильный человек? Промозглый коррупцией марионетка олигархов Тупицкий? Который просто не отбивает реальность.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:07 Ответить
что олигарх мешал зеленскому оформить правильно документы???ВЕНЕДИКТОВА ЕСЛИ НЕ СОБЛЮЛА закон ПРИ СОСТАВЛЕНИИ соответствующих документов...должна быть отстранена от должности..ЭТО ЖЕ НЕ ЛАВОЧКА ВЕНЕДИКТОВОЙ...я представляю....что зеленский поступает так...с удьей....КАК ОНИ ПОСТУПАЮТ С ОБЫЧНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
показать весь комментарий
19.01.2021 19:19 Ответить
бенедиктовне не до тебя, она призадумалась крепко. довольно скоро, по всем законам жанра, саму бенедиктовну будут делать крайней.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:06 Ответить
Было ей чем задумываться. Жирножоп из КСУ - клиент ДБР, все его высеры/призыви к Венедиктовой, это шептуны в космосе.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:08 Ответить
пошли торги
показать весь комментарий
19.01.2021 19:09 Ответить
Согласно закона он прав, уморятся они с ним, кривая дорога политической целесообразности заведёт Зеленского в тупик.
показать весь комментарий
19.01.2021 19:09 Ответить
"заявляет, что готов прийти для вручения подозрения и просит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство" - дядя что-то перенюхал в Дубаи? Его дело в ДБР - Венедиктова может только посочувствовать.Источник: https://censor.net/ru/n3242776
показать весь комментарий
19.01.2021 19:10 Ответить
У наших депутатов сняли полную не прикосновенность, но разрешение на задержание дает только Венедиктова! На месте судьи, я бы этих следователей из ГБР посадил бы и надолго!
показать весь комментарий
19.01.2021 19:23 Ответить
не говорите глупостей...ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО в ДБР обеспечивает ВЕНЕДИКТОВА
показать весь комментарий
19.01.2021 19:22 Ответить
Сказав би відразу ,"подруга спасай "....))))))))
показать весь комментарий
19.01.2021 19:29 Ответить
Угу. Коли починають стріляти "підарасів", найчастіше стріляють перефарбовані "підараси" невинних людей. Май на увазі
показать весь комментарий
19.01.2021 21:00 Ответить
З нашими суддями треба щось робити. Якщо органи дізнання місяцями не можуть вручити підозру судді Вовку (навіть не те, щоб розпочати слідство), а Тупицького, якого підозрюють у тяжких злочинах, неможливо відсторонити від його "суддівської" діяльністі на час розслідування і до вироку чи оправдання на суді, то це параліч і повна імпотенції державної влади.
показать весь комментарий
19.01.2021 20:13 Ответить
ой ржу немагу, тупицький звернувся до тупицької...... . це шо, діалог між двома високооплачуваними тупнями получається.
показать весь комментарий
19.01.2021 20:22 Ответить
Почитав http://www.ccu.gov.ua/novyna/povidomlennya-dlya-zmi-shchodo-sytuaciyi-yaka-sklalasya-u-zvyazku-z-**************** повідомлення для ЗМІ Секретаріату КСУ . Більш ніж переконливо. Зелена хунта властовує конституційний переворот. IMHO.
Яник і то був розумнішим, він водібне робив за допомогою тодішнього складу КСУ. Зеля всупереч.
показать весь комментарий
19.01.2021 20:39 Ответить
Тупицький уже готовий явитись для вручення підозри і саме Венедіктовою,які вони в цій ситуації законослухняні.
показать весь комментарий
19.01.2021 21:00 Ответить
чего он дергается, не понятно..., у него такой статус, что будет он ходить на работу, или не будет, будут его туда пускать или нет, его 100 тысч з/п и пенсия, как у 50 пенсионеров разом всегда будет при нем..., съездил бы еще куда на отдых, что ли..., в какие-нибудь Эмираты...
показать весь комментарий
19.01.2021 21:17 Ответить
Тупица требует соблюдение закона, которого он не знает - он же тупица, у него свои "законы".
показать весь комментарий
19.01.2021 21:45 Ответить
 
 