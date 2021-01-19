Тупицкий обратился к Венедиктовой: просит обеспечить процессуальное руководство его делом

Отстраненный президентом Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявляет, что готов прийти для вручения подозрения и просит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство.

Об этом сказано в заявлении, которое Тупицкий направил Венедиктовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Готов прибыть для участия в соответствующем процессуальном действии (осуществлении вручения мне сообщения о подозрении) в определенные Вами или другим компетентным лицом в установленном порядке дату и время", - сказано в заявлении.

Также в заявлении содержится адресованная к Венедиктовой просьба "обеспечить должное процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения" и предоставить возможность реализации его конституционного права на защиту. Тупицкий также просит Венедиктову "принять меры должного правового реагирования" в отношении следователей ГБР и прокуроров, якобы "допустивших указанные нарушения закона и служебные злоупотребления".

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Тупицкий также просит Венедиктову обратиться к главе государства об отмене им указа №607/2020 от 29 декабря 2020 года о его отстранении от должности судьи КС.

Кроме того, на сайте КС содержится опровержение положений заявления ГБР, в частности, о том, что Тупицкий препятствует предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Также в КС отмечают, что, согласно ч.9 ст.24 закона о КС, судье КС о подозрении в совершении уголовного преступления должен сообщать генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия, что "делает неправомерным осуществления этого процессуального действия кем-либо из других лиц".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.