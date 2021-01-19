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Тупицький звернувся до Венедіктової: просить забезпечити процесуальне керівництво його справою

Тупицький звернувся до Венедіктової: просить забезпечити процесуальне керівництво його справою

Відсторонений президентом Зеленським глава Конституційного Суду Олександр Тупицький заявляє, що готовий прийти для вручення підозри і просить генерального прокурора України Ірину Венедіктову забезпечити належне процесуальне керівництво.

Про це сказано в заяві, яку Тупицький направив Венедіктовій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Готовий прибути для участі у відповідній процесуальній дії (здійсненні вручення мені повідомлення про підозру) в визначені Вами або іншим компетентним фахівцем в установленому порядку дату і час", - сказано в заяві.

Також в заяві міститься адресоване до Венедіктової прохання "забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12013110060002990, усунути допущені прокурорами і слідчими Державного бюро розслідувань порушення" і надати можливість реалізації його конституційного права на захист. Тупицький також просить Венедіктову "вжити заходи належного правового реагування" щодо слідчих ДБР і прокурорів, які нібито "допустили зазначені порушення закону і службові зловживання".

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Тупицький також просить Венедіктову звернутися до глави держави про скасування ним указу №607/2020 від 29 грудня 2020 року про його звільнення з посади судді КС.

Крім того, на сайті КС міститься спростування положень заяви ДБР, зокрема, про те, що Тупицький перешкоджає наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування і явку осіб за повістками слідчого.

Також в КС зазначають, що, згідно з ч.9 ст.24 закону про КС, судді КС про підозру у вчиненні кримінального злочину має повідомляти генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження, що "робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Тупицький: "Це захоплення Конституційного Суду. Охорона документів не пред'являє і посилається на указ невідомої особи". ВIДЕО

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Також читайте: Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Автор: 

Тупицький (258) ДБР (3469) Венедіктова (829)


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Топ коментарі
+4
Ты денег ей дал?
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19.01.2021 18:52
+3
За вами приедут в чудной решетчатой карете.(с)
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19.01.2021 18:53
+3
Конечная цель возни с КС, затеянной Коломойским, в исполнении нанайско-еврейского мальчиков мародёрство Украины в особо крупном размере. Тупицкий это козёл отпущения для украинцев с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
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19.01.2021 19:04
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Ты денег ей дал?
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19.01.2021 18:52 Відповісти
Все закінчиться компромісом: з однієї сторони великий пшик, з іншої спорони велика долярова вдячність на майбутня слухняність.
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19.01.2021 19:03 Відповісти
У нас по другому не решается ! Иначе будет сидеть.
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19.01.2021 20:06 Відповісти
сидеть он не будет никогда , кто во власти был или есть - тех не садят
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19.01.2021 21:42 Відповісти
За вами приедут в чудной решетчатой карете.(с)
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19.01.2021 18:53 Відповісти
Это обеспечит...
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19.01.2021 18:56 Відповісти
Дурака валяють! Вчені та інженери непотріб, а ці ворюги цирк влаштовують....значить це комусь треба! За все відповість Гарант!
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19.01.2021 19:02 Відповісти
представьте себе - представьте себе - зелёненьким он был..
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19.01.2021 19:02 Відповісти
Конечная цель возни с КС, затеянной Коломойским, в исполнении нанайско-еврейского мальчиков мародёрство Украины в особо крупном размере. Тупицкий это козёл отпущения для украинцев с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба.
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19.01.2021 19:04 Відповісти
Тупицкий клиент ДБР - но он совершенно справедливо считает, что дать взятку человеку Коломойского - Венедиктовой, будет быстрее и проще.
Успехов, жирножоп!
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19.01.2021 19:05 Відповісти
ДБР уже под главзебилом, там дело быстро оформят.
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19.01.2021 19:28 Відповісти
урра...наконец то нашелся умный и сильный человек....который потребовал правильного исполнения ЗАКОНА...а не воплей зеленского
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19.01.2021 19:05 Відповісти
Кто этот умный и сильный человек? Промозглый коррупцией марионетка олигархов Тупицкий? Который просто не отбивает реальность.
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19.01.2021 19:07 Відповісти
что олигарх мешал зеленскому оформить правильно документы???ВЕНЕДИКТОВА ЕСЛИ НЕ СОБЛЮЛА закон ПРИ СОСТАВЛЕНИИ соответствующих документов...должна быть отстранена от должности..ЭТО ЖЕ НЕ ЛАВОЧКА ВЕНЕДИКТОВОЙ...я представляю....что зеленский поступает так...с удьей....КАК ОНИ ПОСТУПАЮТ С ОБЫЧНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
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19.01.2021 19:19 Відповісти
бенедиктовне не до тебя, она призадумалась крепко. довольно скоро, по всем законам жанра, саму бенедиктовну будут делать крайней.
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19.01.2021 19:06 Відповісти
Было ей чем задумываться. Жирножоп из КСУ - клиент ДБР, все его высеры/призыви к Венедиктовой, это шептуны в космосе.
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19.01.2021 19:08 Відповісти
пошли торги
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19.01.2021 19:09 Відповісти
Согласно закона он прав, уморятся они с ним, кривая дорога политической целесообразности заведёт Зеленского в тупик.
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19.01.2021 19:09 Відповісти
"заявляет, что готов прийти для вручения подозрения и просит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить надлежащее процессуальное руководство" - дядя что-то перенюхал в Дубаи? Его дело в ДБР - Венедиктова может только посочувствовать.Источник: https://censor.net/ru/n3242776
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19.01.2021 19:10 Відповісти
У наших депутатов сняли полную не прикосновенность, но разрешение на задержание дает только Венедиктова! На месте судьи, я бы этих следователей из ГБР посадил бы и надолго!
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19.01.2021 19:23 Відповісти
не говорите глупостей...ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО в ДБР обеспечивает ВЕНЕДИКТОВА
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19.01.2021 19:22 Відповісти
Сказав би відразу ,"подруга спасай "....))))))))
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19.01.2021 19:29 Відповісти
Угу. Коли починають стріляти "підарасів", найчастіше стріляють перефарбовані "підараси" невинних людей. Май на увазі
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19.01.2021 21:00 Відповісти
З нашими суддями треба щось робити. Якщо органи дізнання місяцями не можуть вручити підозру судді Вовку (навіть не те, щоб розпочати слідство), а Тупицького, якого підозрюють у тяжких злочинах, неможливо відсторонити від його "суддівської" діяльністі на час розслідування і до вироку чи оправдання на суді, то це параліч і повна імпотенції державної влади.
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19.01.2021 20:13 Відповісти
ой ржу немагу, тупицький звернувся до тупицької...... . це шо, діалог між двома високооплачуваними тупнями получається.
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19.01.2021 20:22 Відповісти
Почитав http://www.ccu.gov.ua/novyna/povidomlennya-dlya-zmi-shchodo-sytuaciyi-yaka-sklalasya-u-zvyazku-z-**************** повідомлення для ЗМІ Секретаріату КСУ . Більш ніж переконливо. Зелена хунта властовує конституційний переворот. IMHO.
Яник і то був розумнішим, він водібне робив за допомогою тодішнього складу КСУ. Зеля всупереч.
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19.01.2021 20:39 Відповісти
Тупицький уже готовий явитись для вручення підозри і саме Венедіктовою,які вони в цій ситуації законослухняні.
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19.01.2021 21:00 Відповісти
чего он дергается, не понятно..., у него такой статус, что будет он ходить на работу, или не будет, будут его туда пускать или нет, его 100 тысч з/п и пенсия, как у 50 пенсионеров разом всегда будет при нем..., съездил бы еще куда на отдых, что ли..., в какие-нибудь Эмираты...
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19.01.2021 21:17 Відповісти
Тупица требует соблюдение закона, которого он не знает - он же тупица, у него свои "законы".
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19.01.2021 21:45 Відповісти
 
 