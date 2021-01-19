Тупицький звернувся до Венедіктової: просить забезпечити процесуальне керівництво його справою

Відсторонений президентом Зеленським глава Конституційного Суду Олександр Тупицький заявляє, що готовий прийти для вручення підозри і просить генерального прокурора України Ірину Венедіктову забезпечити належне процесуальне керівництво.

Про це сказано в заяві, яку Тупицький направив Венедіктовій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Готовий прибути для участі у відповідній процесуальній дії (здійсненні вручення мені повідомлення про підозру) в визначені Вами або іншим компетентним фахівцем в установленому порядку дату і час", - сказано в заяві.

Також в заяві міститься адресоване до Венедіктової прохання "забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12013110060002990, усунути допущені прокурорами і слідчими Державного бюро розслідувань порушення" і надати можливість реалізації його конституційного права на захист. Тупицький також просить Венедіктову "вжити заходи належного правового реагування" щодо слідчих ДБР і прокурорів, які нібито "допустили зазначені порушення закону і службові зловживання".

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Тупицький також просить Венедіктову звернутися до глави держави про скасування ним указу №607/2020 від 29 грудня 2020 року про його звільнення з посади судді КС.

Крім того, на сайті КС міститься спростування положень заяви ДБР, зокрема, про те, що Тупицький перешкоджає наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування і явку осіб за повістками слідчого.

Також в КС зазначають, що, згідно з ч.9 ст.24 закону про КС, судді КС про підозру у вчиненні кримінального злочину має повідомляти генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження, що "робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб".

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

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