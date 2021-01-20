Тупицкого вновь не пустили в КС, он пообещал вернуться завтра. ВИДЕО

Сам глава КС Александр Тупицкий дело против себя называет сфабрикованным, а сообщение о подозрении - незаконным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Отстраненный указом президента глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и сегодня пытался попасть на свое рабочее место. Но как и вчера дорогу ему преградила государственная охрана. Объяснили: выполняют решение ГБР. Тупицкого обвиняют по двум статьям - заведомо ложные показания и подкуп свидетеля. Подозрение по этому поводу ему объявили гораздо раньше.

Тупицкий уже уехал из-под здания суда. Приезжал туда двумя машинами вместе с личной охраной. Тупицкий не смог заехать даже во двор суда.

По словам судьи, он не уволен со своей должности официально, и если он не придет, то у него будет зафиксирован прогул, а этого он не хочет, и обещает и в дальнейшем посещать суд.

Глава требовал приказ или письменное обращение, которым ему запрещено посещать рабочее место, впрочем охрана ответила, что такое не будут комментировать судье, а письменных обращений от ГБР у них нет.

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"Тупицкий пообещал, что вернется завтра, а охранники объяснили, что просто выполняют приказ сверху. Сам Тупицкий виновным себя не считает, а подозрение, поступившее ему по почте, он считает незаконным, ведь в самом подозрении не было регистрации. Дело же против себя считает сфабрикованным", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

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