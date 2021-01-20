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Тупицкого вновь не пустили в КС, он пообещал вернуться завтра. ВИДЕО

Сам глава КС Александр Тупицкий дело против себя называет сфабрикованным, а сообщение о подозрении - незаконным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Отстраненный указом президента глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и сегодня пытался попасть на свое рабочее место. Но как и вчера дорогу ему преградила государственная охрана. Объяснили: выполняют решение ГБР. Тупицкого обвиняют по двум статьям - заведомо ложные показания и подкуп свидетеля. Подозрение по этому поводу ему объявили гораздо раньше.

Тупицкий уже уехал из-под здания суда. Приезжал туда двумя машинами вместе с личной охраной. Тупицкий не смог заехать даже во двор суда.
По словам судьи, он не уволен со своей должности официально, и если он не придет, то у него будет зафиксирован прогул, а этого он не хочет, и обещает и в дальнейшем посещать суд.

Глава требовал приказ или письменное обращение, которым ему запрещено посещать рабочее место, впрочем охрана ответила, что такое не будут комментировать судье, а письменных обращений от ГБР у них нет.

Читайте также: Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский

"Тупицкий пообещал, что вернется завтра, а охранники объяснили, что просто выполняют приказ сверху. Сам Тупицкий виновным себя не считает, а подозрение, поступившее ему по почте, он считает незаконным, ведь в самом подозрении не было регистрации. Дело же против себя считает сфабрикованным", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ президента об отстранении Тупицкого не отменен и не оспорен в КС, поэтому обязателен к выполнению, - Вениславский

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+19
упоротый донецкий бычара однако...
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20.01.2021 13:19
+15
а он упорный.
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20.01.2021 13:17
+15
тупицкий , ты сразу послезавтра приходи, как раз пятница, набухаешься от огорчения, что опять на йух послали, и опять до понедельника гулять можно......ты пойми главное - твою контору рога и копыта вообще закрыть можно, украинцы даже не заметят что она когда то была! безполезная трата наших денег!!!
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20.01.2021 13:29
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Чмо! А мешки под глазами! Не спится или перебрал?
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20.01.2021 20:21 Ответить
Пуховик Bogner стартує від 30000 грн. Це все, що потрібно знати про судівські зарплати.
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20.01.2021 20:57 Ответить
300 тыщ получает в месяц, петя такую зарплату назначил,

10 пуховиков в месяц может покупать
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21.01.2021 09:30 Ответить
Тільки чому за мої податки?
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21.01.2021 20:38 Ответить
поліцаю необхідно бути обережним, бо суддя може покусати.
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21.01.2021 02:14 Ответить
Отстраненный указом президента глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и сегодня пытался попасть на свое рабочее место. Источник: https://censor.net/ru/v3242909

Він так хтів працювати після курортів аж дим йшов
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21.01.2021 02:50 Ответить
От вы злые все. У мужика бабло на карманные расходы закончилось. Все же из отпуска приехал. А ему не дают "работать"
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21.01.2021 07:57 Ответить
ну і будку сволота нажерла...

Тупицького знову не пустили в КС, він пообіцяв повернутися завтра - Цензор.НЕТ 7715
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21.01.2021 08:35 Ответить
По той "будке" кувалдой засандалить!
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21.01.2021 08:59 Ответить
Разбейте уже ему кто-то табло
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21.01.2021 12:20 Ответить
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