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Тупицького знову не пустили в КС, він пообіцяв повернутися завтра. ВIДЕО

Сам глава КС Олександр Тупицький справу проти себе називає сфабрикованою, а повідомлення про підозру - незаконним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

Відсторонений указом президента голова Конституційного Суду Олександр Тупицький і сьогодні намагався потрапити на своє робоче місце. Але як і вчора дорогу йому перегородила державна охорона. Пояснили: виконують рішення ДБР. Нагадаємо, Тупицького звинувачують за двома статтями – завідомо неправдиві свідчення та підкуп свідка. Підозру з цього приводу йому оголосили набагато раніше.

Тупицький вже поїхав із-під будівлі суду. Приїздив туди двома машинами разом з особистою охороною. Тупицький не зміг заїхати навіть до двору суду.

За словами судді, він не звільнений зі своєї посади офіційно, тож якщо він не прийде, то у нього буде зафіксовано прогул, а цього він не хоче, тож обіцяє й надалі відвідувати суд.

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Тупицький вимагав наказ або письмове звернення, яким йому заборонено відвідувати робоче місце, утім охорона відповіла, що таке не коментуватимуть судді, а письмових звернень від ДБР у них немає.

"Тупицький пообіцяв, що повернеться завтра, а охоронці пояснили, що просто виконують наказ зверху. Сам Тупицький винним себе не вважає, а підозру, яка надійшла йому поштою, він вважає незаконною, адже в самій підозрі не було реєстрації. Справу ж проти себе вважає сфабрикованою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+19
упоротый донецкий бычара однако...
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20.01.2021 13:19
+15
а он упорный.
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20.01.2021 13:17
+15
тупицкий , ты сразу послезавтра приходи, как раз пятница, набухаешься от огорчения, что опять на йух послали, и опять до понедельника гулять можно......ты пойми главное - твою контору рога и копыта вообще закрыть можно, украинцы даже не заметят что она когда то была! безполезная трата наших денег!!!
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20.01.2021 13:29
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Чмо! А мешки под глазами! Не спится или перебрал?
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20.01.2021 20:21 Відповісти
Пуховик Bogner стартує від 30000 грн. Це все, що потрібно знати про судівські зарплати.
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20.01.2021 20:57 Відповісти
300 тыщ получает в месяц, петя такую зарплату назначил,

10 пуховиков в месяц может покупать
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21.01.2021 09:30 Відповісти
Тільки чому за мої податки?
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21.01.2021 20:38 Відповісти
поліцаю необхідно бути обережним, бо суддя може покусати.
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21.01.2021 02:14 Відповісти
Отстраненный указом президента глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и сегодня пытался попасть на свое рабочее место. Источник: https://censor.net/ru/v3242909

Він так хтів працювати після курортів аж дим йшов
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21.01.2021 02:50 Відповісти
От вы злые все. У мужика бабло на карманные расходы закончилось. Все же из отпуска приехал. А ему не дают "работать"
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21.01.2021 07:57 Відповісти
ну і будку сволота нажерла...

Тупицького знову не пустили в КС, він пообіцяв повернутися завтра - Цензор.НЕТ 7715
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21.01.2021 08:35 Відповісти
По той "будке" кувалдой засандалить!
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21.01.2021 08:59 Відповісти
Разбейте уже ему кто-то табло
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21.01.2021 12:20 Відповісти
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