Тупицького знову не пустили в КС, він пообіцяв повернутися завтра. ВIДЕО
Сам глава КС Олександр Тупицький справу проти себе називає сфабрикованою, а повідомлення про підозру - незаконним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
Відсторонений указом президента голова Конституційного Суду Олександр Тупицький і сьогодні намагався потрапити на своє робоче місце. Але як і вчора дорогу йому перегородила державна охорона. Пояснили: виконують рішення ДБР. Нагадаємо, Тупицького звинувачують за двома статтями – завідомо неправдиві свідчення та підкуп свідка. Підозру з цього приводу йому оголосили набагато раніше.
Тупицький вже поїхав із-під будівлі суду. Приїздив туди двома машинами разом з особистою охороною. Тупицький не зміг заїхати навіть до двору суду.
За словами судді, він не звільнений зі своєї посади офіційно, тож якщо він не прийде, то у нього буде зафіксовано прогул, а цього він не хоче, тож обіцяє й надалі відвідувати суд.
Тупицький вимагав наказ або письмове звернення, яким йому заборонено відвідувати робоче місце, утім охорона відповіла, що таке не коментуватимуть судді, а письмових звернень від ДБР у них немає.
"Тупицький пообіцяв, що повернеться завтра, а охоронці пояснили, що просто виконують наказ зверху. Сам Тупицький винним себе не вважає, а підозру, яка надійшла йому поштою, він вважає незаконною, адже в самій підозрі не було реєстрації. Справу ж проти себе вважає сфабрикованою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.
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10 пуховиков в месяц может покупать
Він так хтів працювати після курортів аж дим йшов