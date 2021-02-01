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Верховний Суд (785) Зеленський (17428) Тупицький (227)

У Верховному Суді оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Верховному Суді оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

У Верховний Суд надійшов позов, в якому позивач оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, 1 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує Указ президента України від 29 грудня 2020 № 607/2020" Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України "з моменту його ухвалення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що реєстраційний номер справи - № 9901/20/21, і за станом розгляду цієї справи можна буде стежити в розділі "Стан розгляду справ" на офіційному сайті Верховного Суду.

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Топ коментарі
+9
один тупой тупее, а другой тупой упорнее
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01.02.2021 17:58
+5
А чьо так,треба було відразу в конституційний суд позов подавати. В Верховном Суде оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого - Цензор.НЕТ 8511
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01.02.2021 18:01
+2
А в Баришівський райсуд для початку?
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01.02.2021 18:05
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один тупой тупее, а другой тупой упорнее
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01.02.2021 17:58 Відповісти
А чьо так,треба було відразу в конституційний суд позов подавати. В Верховном Суде оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого - Цензор.НЕТ 8511
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01.02.2021 18:01 Відповісти
А в Баришівський райсуд для початку?
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01.02.2021 18:05 Відповісти
Для оскарження Указів президента передбачено інший порядок - позов подається у Верховний суд як суд першої інстанції.
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01.02.2021 19:28 Відповісти
Бубочка наш Гарант Констітуції! У нього це добре виходить. Навіщо нам Констітуцийний Суд ?
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01.02.2021 18:18 Відповісти
Зеля ж юрЬІст і всьо знає.
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01.02.2021 18:18 Відповісти
Вже домовився
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01.02.2021 18:41 Відповісти
Тварі судді.
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Украина превратилась в шапито Любой гражданин может обжаловать любой закон Парадокс Наверное чтобы обжаловать тот или иной закон должен быть иск не от одного гражданина Это как с поправками к законам...в ВР Тысячи поправок лишь бы затянуть время .А за это время найти - купить , себе подобных чтобы завалить закон С этим ВР справилась, прижала таких поправщиков Когда прижмет всех этих одиночек ..? Должен быть установлен кворум для отмены какого то закона Допустим - 500 человек обратились в суд с одним и тем же иском ...Только тогда можно отменять если есть весомые аргументы.
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01.02.2021 18:53 Відповісти
Оскаржили НЕ закон, а УКАЗ президента. Той хто подав цей позов, має таке право(після оплати судового збору). А щоб оскаржити Закон, потрібно: - або звернення 45 депутатів; - або звернення Президента; - або звернення Уповноваженого з прав людини; - або Конституційна скарга(це стосується простих громадян) - потрібно спочатку пройти всі судові інстанції, і тільки потім оскаржити застосовані в остаточному судовому рішенні положення закону, звернувшись до Конституційного Суду з конституційною скаргою, яка має відповідати певним критеріям.
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01.02.2021 19:26 Відповісти
Маразм это..Один гражданин Украины может обжаловать указ Президента .Такими *оскарженнями* Украина никогда не вырвется из той дыры в которой мы находимся годами.. И, как правило, обжалованию подлежит только то что направлено на укрепление Украины.
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02.02.2021 07:52 Відповісти
А якщо президент порушив своїм указом права громадянина, наприклад позбавив громадянства? Мовчки стерпіти?
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02.02.2021 14:05 Відповісти
По перше . Давно час внести зміни в Конституцію та позбавляти громадянства за колаборацінізм , за сепаратизм . . По друге.. В Україні заборонено двійне громадянство але громадян з подвійним громадянством стає все більше Сказали А ( в Конституції) але Б сказати забули Що робити з тими у кого подвійне, потрійне....громадянство ніде не прописано. По третє Донецький регіон ніколи не вважав себе українським Основна маса людей це ті що * понаєхали * з росії Щоб їм Україна не робила , якби не старалась догодити , вони завжди будуть дивитись в бік росії. Юридично вони громадяни України, фактично.. вважають себе росіянами Нам потрібні такі громадяни ? Думаю що не потрібні ,хай їдуть туди куди очі їхні дивляться.. По четверте. Всі хочуть щоб влада не порушувала їх права Є при цьому забуваючи що є закони які всі ми , як громадяни держави , повинні виконувати На практиці виходить що громадяни закони держави не виконують але дуже хочуть щоб держава не порушувала їхні права Завжди так було є і буде , якщо йдеш до поставленої мети то приходиться чимось жертвувати У нас всі хочуть добре жити не вдаряючи палец об палец, не жертвуючи нічим. Так не буває В цьому світі безкоштовного немає нічого Навіть сир в мишеловку також хтось купляє...
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04.02.2021 11:58 Відповісти
скоро пойдут выплаты за ущерб. но он не лох..... или ползет комар по бокалу а медведь ему... ты кто? Комар ВОВА. берет он вову на лодошку и себе по лбу, хлабись. ой вова вова, как мне хреново.
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01.02.2021 19:06 Відповісти
Получается так, что больше судов и судей с миллионными в год зарплатами, тем меньше правосудия. Конституционный, Верховный, Административный, Окружной... несть им числа!
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01.02.2021 20:02 Відповісти
 
 