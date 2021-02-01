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Минздрав надеется пройти четыре этапа COVID-вакцинации до сентября, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав надеется пройти четыре этапа COVID-вакцинации до сентября, -

Министерство здравоохранения Украины планирует до сентября 2021 года пройти первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. Минздрав рассчитывает получить до этого времени все договоренные дозы вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Минздрав надеется, что эти первые четыре этапа мы пройдем до сентября. И все вакцины, которые мы ожидаем, должны поступить до сентября. По COVAX мы имеем 8 млн доз, 1,9 млн - это квота SinoVac. Сейчас идут переговоры с Novavax и AstraZeneca вне COVAX. Всего Украина должна получить 15 млн доз", - сказал он.

По словам Радуцкого, вакцинация украинцев начнется уже менее чем через 2 недели. Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о регистрации ее COVID-вакцины в Украине.

"Сегодня по поручению Минздрава делают списки людей, которые попадают в первую волну. Это медики выездных бригад, медики инфекционных больниц. Параллельно делают списки второй очереди, это уже врачи, военнослужащие, все это есть на сайте Минздрава", - добавил нардеп.

Также читайте: Китайская Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Богдан Гуньковський
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если долго стоять с гордо протянутой рукой, то туда, с большой долей вероятности, могут положить че нить несвежее
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01.02.2021 17:57 Ответить
Брехня,брехня і ще раз брехня.
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01.02.2021 18:02 Ответить
это не минздрав, а мини-диотов
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01.02.2021 18:04 Ответить
Восточная поговорка гласит : Сколько не говори халва , халва во рту слаще не станет . Или ее украинский аналог : Дурень думкою радіє .
Этим дебилам хоть математику выучить для начала надо и понять привить в один этап 10 миллионов населения это громадный объем работы , требующий хорошей подготовки , а у нас даже вакцины еще не не говоря о планах вакцинации.
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01.02.2021 18:04 Ответить
Кожного дня якісь мантри. Будім, начньом, ожідаєм, планіруєм... Балаболки зелені.
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01.02.2021 18:05 Ответить
Якщо регіони, де зараження на підйомі, будуть грати роль розплідників нових стійких штамів COVID-19, тоді без контролю поширення вірусу пандемія затягнеться на довго. Професор де Олівейра наголошує, що Тайвань, КНР, Австралія і Нова Зеландія, які добилися винищення коронавірусу, повинні стати взірцем для інших країн.

Це означає, що потрібно не лише проводити вакцинацію, а й швидко тестувати, точно вистежувати контакти заражених людей, відправляти їх в карантин й ізоляцію. Коротше кажучи, вакцинація повинна відбуватися паралельно із заходами придушення вірусу, а не замінити їх. Успішне поширення вакцин мало що дасть, якщо країна стане розплідником більш стійких варіантів COVID-19.
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02.02.2021 00:46 Ответить
15 млн доз - это для 7, 5 млн населения, т..есть вакцинируют около 20% населения и то, если смогут еще до сентября месяца.
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01.02.2021 19:23 Ответить
Миша лишь бы выдержал твой карман.
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01.02.2021 19:30 Ответить
Положительный тест на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer получили все 78 обитателей дома престарелых.
В доме престарелых испанского города Латартера все обитатели после COVID-вакцины заболели корнавирусом. Семь человек скончались, пишет La Vanguardia.
Пенсионерам была сделана вакцина производства компании Pfizer. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.
Первую дозу вакцины люди получили 13 января.
"Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей", - рассказали в администрации социального учреждения.
При этом руководство дома престарелых отметило, что соблюдались все санитарные нормы. С начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.
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01.02.2021 20:36 Ответить
 
 