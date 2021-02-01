МОЗ сподівається пройти чотири етапи COVID-вакцинації до вересня, - "слуга народу" Радуцький
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Міністерство охорони здоров'я України планує до вересня 2021 року пройти перші чотири етапи вакцинації населення від коронавірусу. МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
"МОЗ сподівається, що оці перші чотири етапи ми пройдемо до вересня. І всі вакцини, які ми очікуємо, мають надійти до вересня. За COVAX ми маємо 8 млн доз, 1,9 млн - це квота SinoVac. Зараз йдуть переговори з Novavax та AstraZeneca поза COVAX. Всього Україна має отримати 15 млн доз", - сказав він.
За словами Радуцького, вакцинація українців почнеться вже менш ніж за 2 тижні. МОЗ вже почало переговори з компанією Pfizer про реєстрацію її COVID-вакцини в Україні.
"Сьогодні за дорученням МОЗу роблять списки людей, які потрапляють у першу хвилю. Це медики виїзних бригад, медики інфекційних лікарень. Паралельно роблять списки другої черги, це вже лікарі, військовослужбовці, все це є на сайті МОЗ", - додав нардеп.
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Этим дебилам хоть математику выучить для начала надо и понять привить в один этап 10 миллионов населения это громадный объем работы , требующий хорошей подготовки , а у нас даже вакцины еще не не говоря о планах вакцинации.
Це означає, що потрібно не лише проводити вакцинацію, а й швидко тестувати, точно вистежувати контакти заражених людей, відправляти їх в карантин й ізоляцію. Коротше кажучи, вакцинація повинна відбуватися паралельно із заходами придушення вірусу, а не замінити їх. Успішне поширення вакцин мало що дасть, якщо країна стане розплідником більш стійких варіантів COVID-19.
В доме престарелых испанского города Латартера все обитатели после COVID-вакцины заболели корнавирусом. Семь человек скончались, пишет La Vanguardia.
Пенсионерам была сделана вакцина производства компании Pfizer. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.
Первую дозу вакцины люди получили 13 января.
"Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей", - рассказали в администрации социального учреждения.
При этом руководство дома престарелых отметило, что соблюдались все санитарные нормы. С начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.