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МОЗ сподівається пройти чотири етапи COVID-вакцинації до вересня, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ сподівається пройти чотири етапи COVID-вакцинації до вересня, -

Міністерство охорони здоров'я України планує до вересня 2021 року пройти перші чотири етапи вакцинації населення від коронавірусу. МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"МОЗ сподівається, що оці перші чотири етапи ми пройдемо до вересня. І всі вакцини, які ми очікуємо, мають надійти до вересня. За COVAX ми маємо 8 млн доз, 1,9 млн - це квота SinoVac. Зараз йдуть переговори з Novavax та AstraZeneca поза COVAX. Всього Україна має отримати 15 млн доз", - сказав він.

За словами Радуцького, вакцинація українців почнеться вже менш ніж за 2 тижні. МОЗ вже почало переговори з компанією Pfizer про реєстрацію її COVID-вакцини в Україні.

"Сьогодні за дорученням МОЗу роблять списки людей, які потрапляють у першу хвилю. Це медики виїзних бригад, медики інфекційних лікарень. Паралельно роблять списки другої черги, це вже лікарі, військовослужбовці, все це є на сайті МОЗ", - додав нардеп.

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если долго стоять с гордо протянутой рукой, то туда, с большой долей вероятности, могут положить че нить несвежее
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01.02.2021 17:57 Відповісти
Брехня,брехня і ще раз брехня.
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01.02.2021 18:02 Відповісти
это не минздрав, а мини-диотов
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01.02.2021 18:04 Відповісти
Восточная поговорка гласит : Сколько не говори халва , халва во рту слаще не станет . Или ее украинский аналог : Дурень думкою радіє .
Этим дебилам хоть математику выучить для начала надо и понять привить в один этап 10 миллионов населения это громадный объем работы , требующий хорошей подготовки , а у нас даже вакцины еще не не говоря о планах вакцинации.
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01.02.2021 18:04 Відповісти
Кожного дня якісь мантри. Будім, начньом, ожідаєм, планіруєм... Балаболки зелені.
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01.02.2021 18:05 Відповісти
Якщо регіони, де зараження на підйомі, будуть грати роль розплідників нових стійких штамів COVID-19, тоді без контролю поширення вірусу пандемія затягнеться на довго. Професор де Олівейра наголошує, що Тайвань, КНР, Австралія і Нова Зеландія, які добилися винищення коронавірусу, повинні стати взірцем для інших країн.

Це означає, що потрібно не лише проводити вакцинацію, а й швидко тестувати, точно вистежувати контакти заражених людей, відправляти їх в карантин й ізоляцію. Коротше кажучи, вакцинація повинна відбуватися паралельно із заходами придушення вірусу, а не замінити їх. Успішне поширення вакцин мало що дасть, якщо країна стане розплідником більш стійких варіантів COVID-19.
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02.02.2021 00:46 Відповісти
15 млн доз - это для 7, 5 млн населения, т..есть вакцинируют около 20% населения и то, если смогут еще до сентября месяца.
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01.02.2021 19:23 Відповісти
Миша лишь бы выдержал твой карман.
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01.02.2021 19:30 Відповісти
Положительный тест на коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer получили все 78 обитателей дома престарелых.
В доме престарелых испанского города Латартера все обитатели после COVID-вакцины заболели корнавирусом. Семь человек скончались, пишет La Vanguardia.
Пенсионерам была сделана вакцина производства компании Pfizer. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.
Первую дозу вакцины люди получили 13 января.
"Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей", - рассказали в администрации социального учреждения.
При этом руководство дома престарелых отметило, что соблюдались все санитарные нормы. С начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.
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01.02.2021 20:36 Відповісти
 
 