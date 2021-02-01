Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос

Заявивший о готовности "умереть, но не пустить "зеленых человечков"" президент Владимир Зеленский во время оккупации Крыма снимался в кино на территории страны-агрессора.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда шла война, Зеленский умирал в России на съёмках фильма "8 первых свиданий"", - написал он.

В посте Зеленского от 6 августа 2014 года, на который ссылается Лерос, сказано: "В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".

При этом и Зеленский, и Лерос перепутали название фильма. Лента "8 первых свиданий" вышла в прокат в 2012 году, а в 2014 году в России снимали фильм "8 новых свиданий".

Читайте на Цензор.НЕТ: Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский

Напомним, в интервью изданию Axios Зеленский сказал: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".