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Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос

Заявивший о готовности "умереть, но не пустить "зеленых человечков"" президент Владимир Зеленский во время оккупации Крыма снимался в кино на территории страны-агрессора.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда шла война, Зеленский умирал в России на съёмках фильма "8 первых свиданий"", - написал он.

В посте Зеленского от 6 августа 2014 года, на который ссылается Лерос, сказано: "В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".

При этом и Зеленский, и Лерос перепутали название фильма. Лента "8 первых свиданий" вышла в прокат в 2012 году, а в 2014 году в России снимали фильм "8 новых свиданий".

Читайте на Цензор.НЕТ: Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский

Напомним, в интервью изданию Axios Зеленский сказал: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили".

Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+144
Если б не съемки - он бы им показал. Лично бы возглавил, усилил и углубил! Обидно что когда повестку приносили - его дома не было.
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01.02.2021 19:37
+114
Во время захвата Крыма Зеленский снимался в России в фильме "8 первых свиданий", - Лерос - Цензор.НЕТ 5451
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01.02.2021 19:38
+70
"его дома не было" усі 4 рази. Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 6760

Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах.
Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував.https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 2684
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
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01.02.2021 19:49
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Страница 3 из 3
Чому до виборів не було подібної інфи?
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01.02.2021 20:40 Ответить
Було. Але 73% казали, що то Порошенко видумав.
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01.02.2021 22:03 Ответить
Я не розумію лише одного: нащо він сам себе так палить?
Ну мовчав би собі тихесенько в ганчірочку.
Та ні - вирішив собі трохи "рейтинг" підняти.
Але замість віагри прийняв проносне...
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01.02.2021 20:41 Ответить
"Але замість віагри прийняв проносне..."
Валяюсь! Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 4838
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01.02.2021 20:47 Ответить
Ви б не так ще валялись би, якби з проносним ще і снотворне було прийнято.
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02.02.2021 09:29 Ответить
Я не поддерживаю зебилов и зебилизм в целом. Но люблю правду. Специально посмотрел кацапсячий торрент кинозалТВ. Фильм "8 первых свиданий" был снят в 2012-м году. Так, что нехай лєрос не бреше.
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01.02.2021 20:51 Ответить
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 5309
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01.02.2021 20:53 Ответить
"При этом и Зеленский, и Лерос перепутали название фильма. Лента "8 первых свиданий" вышла в прокат в 2012 году, а в 2014 году в России снимали фильм "8 новых свиданий"."
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01.02.2021 21:26 Ответить
какая разница Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 3699
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01.02.2021 22:41 Ответить
https://www.film.ru/movies/8-novyh-svidaniy

8 новых свиданий2014, комедия, Россия

премьера01.01.2015 (РФ)

Грицьку, злишся не на того.Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 1370
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01.02.2021 21:23 Ответить
Знаешь, я зебильних ХВільмів не дивлюсь і тим паче не слідкую за ними. Запитав у гугла і вікіпедії получив відповідь. З цієї відповіді зробив висновок. Шо не так? І чого я маю на когось злитися? Я не лікар, але прислів'я підтримую. Лікарі на хворих не ображаються
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01.02.2021 21:34 Ответить
Так у статті про це і написано:

При этом и Зеленский, и Лерос перепутали название фильма. Лента "8 первых свиданий" вышла в прокат в 2012 году, а в 2014 году в России снимали фильм "8 новых свиданий".Источник: https://censor.net/ru/n3245396
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01.02.2021 22:05 Ответить
Все таки Грицько злиться чи то на лікарів, чи то на хворих. Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 9281
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01.02.2021 22:28 Ответить
На кацапів і на все, що з ними пов'язано
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02.02.2021 10:42 Ответить
лапоть, статью неасилил?
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01.02.2021 22:25 Ответить
Кацап?
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02.02.2021 10:44 Ответить
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 8727
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01.02.2021 20:59 Ответить
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 5099
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02.02.2021 19:53 Ответить
зебилье, ну вы хоть посмотрели это "кино"? Не напрасно этот тутанхамон напрягался?
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01.02.2021 21:01 Ответить
В 8 первых аналов на ферро нетворк он там снимался .
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01.02.2021 21:07 Ответить
єдине, що може сказати мендель і подоляк на захист зеленського арлекіна: "Где ваши доказательства?". Ватніки на цю фразу ведуться безвідмовно
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01.02.2021 21:11 Ответить
Сегодня Зе полощуть в его дерьме он думал что он такой кристально чистый прежде чем заявлять надо иногда подумать о последствиях своих слов слово не воробей вылетело не поймаешь а вернеться снежным комом
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01.02.2021 21:17 Ответить
Интернет не воробей, промахнёшься - не отмоешься. Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 531
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01.02.2021 21:26 Ответить
Все правильно
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 6305
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01.02.2021 21:32 Ответить
сьемки помешали Крым защищать
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01.02.2021 21:31 Ответить
Ну, тада он был не гамнокамандующий, как сейчас. Главный защитник зетипилов. И шо, ему, рожденному быть президентом - пойти рядовым на передовую? Да вы в своем уме?
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01.02.2021 21:42 Ответить
лапоть, а что сын кондитера уже президент?
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01.02.2021 22:26 Ответить
зебил сьін кондитера оделся на хелоуин (в образе срашного сесесера) Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 3081
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01.02.2021 22:44 Ответить
А чего его сын тогда был не дома в армии, а на Хелловине среди руцких друзей мажоров в Лондоне ? Он что в лондонском округе службу проходил ? Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 2272
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01.02.2021 23:21 Ответить
ну конечно комплекс Наполеона куда ж его деть Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 3966
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01.02.2021 22:03 Ответить
а какая разніца первіх или новіх свіаній
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 9768

https://g.co/kgs/iimKav
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01.02.2021 21:32 Ответить
и что?Кто тогда знал,что и камк там пройдёт? Временщики (Кролик и Насупленное Рыло),подстрекаемые к несопротивлению со стороны "друзей" старались "не зоить Вову" и не доводить до войны.А где сам Лерос был и что делал? С винтовкой наперевес встречал врага? Или Зеленский был на что-то там уполномочен и у него было право принимать решения или его указы были обязательны к действию?
Я не голосовал за Зеленского (считал и считаю его случайным человеком во власти),ни за Порошенко (отъявленный мерзавец,виновный в "котлах" и сдаче как минимума Дебальцевского плацдарма ).но не вижу логики обвинять одного их десятков тысяч украинских бизнесменов,имевших на тот момент какой-то бизнес с представителями страны-агрессора.Порошенко даже будучи президентом был партнёром бизнес-кругов.Кроме того,быть партнёром ГОСУДАРСТВА-агрессора и граждан этого государства-АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ вещи.У нас до сих пор десятки тысяч граждан из "самых патриотичных" регионов ездят на заработки в Россию и "леросов" это не беспокоит.
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01.02.2021 21:33 Ответить
нелоху, просто нєхер дешевим піаром займатися вже два роки
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01.02.2021 21:39 Ответить
Не бреши, ватан.
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01.02.2021 21:46 Ответить
иди проспись...появятся мысли,зайди поделись..)
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02.02.2021 07:39 Ответить
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 8600
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01.02.2021 21:35 Ответить
Ну і що???..Зате вова зеклован..хароший парєнь і нє маратер..
А от Порошенко..Гончаренко..були тоді в Криму і вже тоді крали у зебуїнів залишки "сірої речовини"...
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 5116Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 6602
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01.02.2021 21:40 Ответить
А щк трохи раніше депутат від партії регіонів Гончаренко топив в Одесі за руській мір і обіцяв не допустити "бандерізації України". Чи це були різні люди?
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02.02.2021 12:55 Ответить
И чё? Люди меняются ,я тоже раньше думал браты,адиннарот,и т.д. А в 14 пошел защищать свою страну и ненавижу кацапов всей душой и нас таких много.
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02.02.2021 15:19 Ответить
А кто такой был Зеленский в 2014 году?)) Порошенко и в 2015 торговал конфетами с липецкой фабрики, и называет себя патриотом ))))))
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01.02.2021 21:47 Ответить
Был кловуном. И сейчас им остался. А шо тебе Порошенко, в какошник насрал?
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01.02.2021 21:49 Ответить
А есть другой аргумент не с вашей методички?! ))) Кому клоуном быть, а кому дерьмом под видом патриота ))))
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01.02.2021 22:07 Ответить
Зе ви маєте право мовчати, сказав Джо Байден, бо все сказане вами , може бути використане проти вас. Счас спою відповів зе.
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01.02.2021 22:19 Ответить
Да я супер патриот сказал Порошенко, и принимал парад вместо того, что бы помочь нашим героям в илавайском котле..
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01.02.2021 23:26 Ответить
на белом коне с шашкой наголо. и где вас, таких идиотов, делают?
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02.02.2021 08:20 Ответить
Это гибридное оружие русского мира против Украины, причём создано оно руками значительной (73%) части её же народа.
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02.02.2021 05:26 Ответить
Та твой зе и в 2021 ни кто, такой же не смешной клоун, как и в 2014. И торгует с кацапами до сих пор, называясь патриотом.
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02.02.2021 05:24 Ответить
Дрыщ лаптекопытный, обратись к своему куратору на Лахта 2, говноед козломордый, пусть он тебе методичку обновит. ЗЕбанько 4 (четыре ) раза убегал от повесток, а Порох в это время армию восстанавливал и Украину от Куйла спасал.
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02.02.2021 12:02 Ответить
Одним із головних адептів руського миру в Україні. Його малоросійська творчість цілком вкладалась у концепцію "один народ". Тому я би краще запитав, а який вклад В.Зеленського у початок цієї війни?
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02.02.2021 12:50 Ответить
прямо протилежний вкладу Зеленського.
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08.02.2021 14:09 Ответить
Какой-то забористый кокс подогнали сегодня гаранту
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01.02.2021 21:49 Ответить
не, то герыч со Львовской таможни. Уграют мытари нашего харанта
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01.02.2021 22:27 Ответить
Если бы да кабы ...
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 9435
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01.02.2021 22:34 Ответить
Нє,ну а чого ви хотіли від чмошника? Ну що хотіли, те і отримали. Що, щось не так,зе-дебіли?
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01.02.2021 22:40 Ответить
еще раз убеждаемся, что Зе - циничный негодяй. И дурак - зачем врать о том, что легко проверить
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01.02.2021 22:50 Ответить
Я не поддерживаю зебилов и зебилизм в целом. Но люблю правду. Творческий коллектив "Квартал 95" на День Независимости 24 АВГУСТА 2014 ГОДА поздравил украинских солдат в Краматорске, что на Донетчине. Артисты специально приехали из Киева выступить перед бойцами на военном аэродроме, потом Северодонецк , Мариуполь, Славянск.
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01.02.2021 22:57 Ответить
А кого він вітав у Горлівці в той день, коли вбили Рибака?
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01.02.2021 23:45 Ответить
8 новых свиданий

Комментарии10

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Жанры: Комедии
Год создания: 2014
Режиссёр: Марюс ВайсбергМировая премьера: 1 января 2015Дата выхода в РФ: 1 января 2015Студия: Централ Партнершип
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02.02.2021 11:20 Ответить
Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 1416
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02.02.2021 00:28 Ответить
Торчек в своей голове уже давно всех победил.
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02.02.2021 00:33 Ответить
ЧМИРЬ ЗЕЛЕНИЙ
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02.02.2021 00:59 Ответить
Нагадаю ще про це у 2004...

Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 8880
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02.02.2021 01:10 Ответить
Тобі ніхто не заважав зробити те, чим ти зараз вихваляєшся хоча би волонтерськім рухом
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02.02.2021 05:51 Ответить
что бы не говорили об этой зеленой бздюхе, но касапы из-за нее делают все, что хотят в нашей политике -- а значит, это чмо, будет надуваться, блеять, извращать смысл, умалять нас - украинцев - в глазах всего мира. господи, прибери его с наших глаз!
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02.02.2021 06:52 Ответить
Есть лицемерие, и есть маланское лицемерие...
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02.02.2021 07:36 Ответить
зелена шмаркля хоча би висміяв пуйла в своєму концерті за Крим і Донбас , хоча б щось зробив, а то тільки підлизував, захисник рускава міра..
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02.02.2021 07:56 Ответить
Це звіздец.
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02.02.2021 08:26 Ответить
Народжений повзати літати не зможе.
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02.02.2021 09:16 Ответить
До зе-команди питань немає - вони як були дебілами, так і залишились.
Питання до їх виборців. 73% готові продати країну, честь і майбутнє за обіцяну, навіть не реальну умовну "гречку".
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02.02.2021 11:12 Ответить
Зеленский был серьезен... 1 марта 2014 он в эфире любимого «1 + 1» просил украинскую власть не запрещать русский язык, а господина Путина - не ставить нашу страну на колени.

https://youtu.be/OCvGLF4ePdI (тыць!)
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02.02.2021 12:24 Ответить
Цікаво а хто такий Лерос????? Чий песик???? Треба зібрати інфу....Ато сівітиця частенько .. Як і дубинський та цей як його ******** мельниченко ....та портнов...Таке враження що вони складові однієї жовтої полосочки яка стелиться за обісравшимися алігархами
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02.02.2021 13:08 Ответить
А що олігархам є чого боятися? Зе хоч одного прижав - ну там завод відібрав (як Ющ Криворіжсталь у Ахметова) чи хоча б банк (як Петя у Бєні)?
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02.02.2021 14:02 Ответить
с толстожопкой галустянкой по кличке равшанама
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02.02.2021 13:46 Ответить
Ви просто не так зрозуміли, Найвеличніший з Найвеличніших воевал на фронтах "8 первых свиданий" в тилу ворога і був пораненний у найвеличніше місце
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02.02.2021 13:59 Ответить
ясно. Зе уже в августе 2014 был президентом Украины и снимался в рф.
Кстати, а кто там был президентом Украины летом 2014?
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02.02.2021 14:22 Ответить
А якби наш уклоніст в четвертій степені був генсеком СРСР в 39му, то друга світова не почалася б гарантовано.
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02.02.2021 15:38 Ответить
Моя 4-х річна дититна так розмовляє: от якбі, то я б їм показав. Казати що було би, якби він там був - не гоже для чоловіка, тим паче Президента країни., бо перевірити нема ніякої можливості, це 100 % маніпуляція та спекуляція.
Хай краще розкаже чим він ОСОБИСТо допоміг в своїй країні в боротьбі з кацапами. Може зі зброєю в руках? Ні? Може як волонтер? Ні? Може помагав волонтерам збирати кошти, використовуючи платформу 95 кварталу? Що теж ні?
Брехло та негідник, гидота та сором на весь світ
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02.02.2021 15:44 Ответить
Мда, у меня прошлой весной были надежды... А сейчас охото дать в рыло этому клоуну...
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02.02.2021 15:58 Ответить
Леросу хтось кожну ніч сре в труси. )
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02.02.2021 16:03 Ответить
Вова Зеленский в детстве.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HxBO6lLokMI

Ничего не поменялось.
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02.02.2021 17:37 Ответить
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