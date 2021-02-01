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Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно документу, 33 деятели культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.
Один из стипендиатов - Василий Голобородько - 1945 г.р., писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
С полным списком стипендиатов можно ознакомиться тут.
Топ комментарии
+40 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий01.02.2021 22:28
+25 oleg1966
показать весь комментарий01.02.2021 22:43
+22 mrSmith
показать весь комментарий01.02.2021 22:28
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Ото б была желтуха!!!😁
для довідки, не вважаю 95квартал гумором, зє не вважаю президентом