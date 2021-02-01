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Зеленский (16530) культура (807) стипендии (198)

Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, 33 деятели культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.

Один из стипендиатов - Василий Голобородько - 1945 г.р., писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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С полным списком стипендиатов можно ознакомиться тут.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
Я думал, криворагуль уже передоз поймал
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01.02.2021 22:28
+25
Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 4176
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01.02.2021 22:43
+22
Я сначала подумал что это опечатка или шутка...
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01.02.2021 22:28
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Я сначала подумал что это опечатка или шутка...
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01.02.2021 22:28 Ответить
Пачему не нашли чела с фамилией Порошенко?

Ото б была желтуха!!!😁
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01.02.2021 22:37 Ответить
ні, це за вкрадене ім'я
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01.02.2021 22:54 Ответить
По такому поводу, зеленский точно не будет переживать.
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01.02.2021 23:31 Ответить
Это реальность **** такая …
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01.02.2021 23:16 Ответить
Я думал, криворагуль уже передоз поймал
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01.02.2021 22:28 Ответить
Претензия Байдену за НАТО, Никарагуа, личная гибель в Крыму...
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01.02.2021 22:48 Ответить
реальный нарк.....
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01.02.2021 22:29 Ответить
а помните, как козак отрубил Зеленскому огуречик?.. а ведь разрубили не только огуречик..
Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 8283
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01.02.2021 22:29 Ответить
Жаль, что огурец не на голове был, козак стал бы национальным героем.
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01.02.2021 22:54 Ответить
Эх. А я ведь этого с саблей знаю. Вроде нормальный, а так протупить.
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01.02.2021 23:01 Ответить
Сказав же Арахамія, що у нас усе може бути- От і підтвердження. А заголовок майстерський, клікабельність буде неймовірною.
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01.02.2021 22:32 Ответить
Це вдалий піаразм від Зебіла, на рівні гри на піаніно, але його рейтинг вже не "встане" хоч як би він не намагався його підняти.
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02.02.2021 09:04 Ответить
Я не знаю,но мне этот артист нравится больше пети.
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01.02.2021 22:33 Ответить
Копрофаги ещё те эстеты
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01.02.2021 22:49 Ответить
Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку - Цензор.НЕТ 4306
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02.02.2021 10:55 Ответить
Это потому что ты на бутылке сидишь Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 5445
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02.02.2021 00:12 Ответить
Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 4176
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01.02.2021 22:43 Ответить
так до 1 апреля еще ДВА МЕСЯЦА.мне одной кажется что это прикол.А может опять пиар
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01.02.2021 22:47 Ответить
А что 1 апреля ?
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01.02.2021 22:50 Ответить
твій день
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02.02.2021 10:13 Ответить
Оооо, ещё один клоун считающий свой пост остроумным. Вы случайно не с команды «Студия Квартал-95» ?
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02.02.2021 11:26 Ответить
так ти ж тупий, тобі пояснювати треба...
для довідки, не вважаю 95квартал гумором, зє не вважаю президентом Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку - Цензор.НЕТ 1368
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02.02.2021 16:11 Ответить
сьогодні Янелоха жорстко троллять, то текст підсунули де уклоніст грудью захищав би Крим, то однофамільцю відомого телеперсонажа премію призначили😂
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01.02.2021 22:49 Ответить
Надеюсь мне это всё только снится..............
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01.02.2021 22:52 Ответить
Фух, ну хоть не того, Голобородька. Но ничего нельзя исключать в следующий раз. Мозгов там, как у бабочки.
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01.02.2021 22:59 Ответить
не обижайте бабочек
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01.02.2021 23:55 Ответить
Ну Цензор і видав заголовок. Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 8216
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01.02.2021 23:04 Ответить
изначально понятно шо стёб )) хотя у его папы праффессора, тоже девичья фамилиё могла быть и голохвостый ))
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01.02.2021 23:05 Ответить
33 бездельника пожизненно будут получать деньги! Это что они такого наартистничали, что такое отхватили? Их кто нибудь знает? Это Мадонна? Джонсон? Шварцнегер?
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01.02.2021 23:07 Ответить
Клоунам от клоуна
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02.02.2021 00:26 Ответить
А шо это он Зеленского не наградил, він же найвеличніший культурний діяч.
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02.02.2021 00:26 Ответить
Осел поймал очередной приход? Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку - Цензор.НЕТ 764
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02.02.2021 01:35 Ответить
это за пределами здравого смысла.
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02.02.2021 03:22 Ответить
Фух, отлегло! А-то подумалось, совсем "глава" "зазвездился" или "звезданулся", не знаю, как правильно. Но в то, что ЭТОТ сам себя помилует, верю. Трамп не смог, этот сможет.
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02.02.2021 06:09 Ответить
Та шо сам собі, чи що?)
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02.02.2021 10:12 Ответить
 
 