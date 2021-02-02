Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день

Стратегическое партнерство Украины и США станет более амбициозным.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время телефонной беседы со своим американским коллегой Тони Блинкеном. Впечатлениями от беседы Кулеба поделился в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашей первой беседе с Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", - написал он.

Кулеба также поблагодарил США "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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