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Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Стратегическое партнерство Украины и США станет более амбициозным.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время телефонной беседы со своим американским коллегой Тони Блинкеном. Впечатлениями от беседы Кулеба поделился в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашей первой беседе с Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", - написал он.
Кулеба также поблагодарил США "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
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Яка маячня....
ну а как было так и останется, три катера списанных 3 парабеллума и заграница нам как не помогала так и нафиг им надо, а санкции это прежде всего их интерес, сами себе не поможем никто не поможет