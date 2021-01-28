Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что новая администрация в Вашингтоне проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности правительства РФ и одновременно заявил, что удивлен, как один оппозиционер в России смог настолько напугать Кремль.
Об этом он заявил во время первой пресс-конференции в новой должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Меня до сих пор поражает, каким обеспокоенным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - сказал Блинкен.
Он отметил, что новая администрация сейчас изучает все действия России, которые вызывают "глубокую озабоченность" касательно как использования химического оружия в РФ, так и покушения на убийство российского оппозиционера.
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Блинкен добавил, что в Вашингтоне внимательно изучают и другие действия россиян, в том числе хакерские нападения на программное обеспечение SolarWinds, что позволило сломать доступ к федеральным учреждениям и бизнес-структурам. Кроме того, по его словам, пересматриваются рапорты о денежных вознаграждениях, которые россияне предлагали в Афганистане за атаки против американских военных. Отдельно изучаются попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 году в США.
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По словам госсекретаря США, по всем вопросам будет проведен "полный просмотр" и затем принято решение, что делать дальше.
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Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
Все ей затарено. Лучше наличными
Все перебування Рудого на посаді президента США - це історія про його безперервні спроби зняти санкції з паРаші. Щоби нейтралізувати ці спроби, Конгрес навіть заборонив йому одноосібно, без згоди Конгресу, знімати будь-які раніше введені санкції проти "вєлікай і прєкраснай Расіі".
А ти і далі продовжуй, як це заведено на паРаші, милуватися рудим **************.
А ось факти:
1. Будівництво ПП-2 почалося і проходило повністю за каденції Трампа (починаючи від отримання узгоджень з країнами Європи до безпосереднього укладання труб).
2. На момент введення (у грудні 2019 року) санкцій США проти ПП-2 було прокладено загалом 93.5% труб. Більше 93%, Карл!
3. Незважаючи на санкції, будівництво ПП-2 продовжували. Через рік після накладення санкцій Рудим, у грудні 2020 року (при Рудому!), було завершено будівництво ПП-2 у німецьких водах.
4. Загалом при рудому ************* уклали 94% труб. Залишилося укласти лише 148 км з загальної кількості 2468 км.
5. Чотири дні тому відновили укладку труб у водах Данії. Укладку веде та сама паРашинська баржа Фортуна, яка укладала труби і в німецьких водах при Трампові після введення санкцій.
Так що тут все просто. Трамп - ************.
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
А не просто " поговорить" об этом всем.
Есть шанс превратит Московию в пепел как ссср и дать народам московии свободу .
Как для Украины , нет московии и нет войны , будет московия и будет война .
Принимая во внимание, что
- практически вес премьеры штатов - это леваки-лейбористы, и, значит, у самих федеральных лейбористов нет на них влияния
- все, что премьер-министр Австралии может сделать в этой ситуации, это направить армию (она в федеральном подчинении) воевать с полицией штатов (это же полиция штатов границы охраняет).
Так что я жду с нетерпением: либо леваки войну устроют нам гражданскую, либо им галоперидолу подвезут.
"СССР не распался или неофеодальный паханат" -
https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
Трамп Європі про це сказав відверто - Америці скучно самій тягнути воза, турбуйтеся про свою оборону самі. Те ж було і ВООЗ, і з цілою низкою інших угод по екології, відкритому небу, іноземних базах, безпекових,ядерних...
Висновок - безпеку, життя, розвиток своєї Нації і Країни потрібно забезпечувати, опираючись на власні сили, потенціал свого озброєного народу. Не допустимо ставити майбутнє нації у залежність від "дядька Сема", московського царя", якогось блоку, альянсу, формату,"будапештського (!)меморандуму", іноземних військ ...
Пришло ей время!