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Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Администрация Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что новая администрация в Вашингтоне проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности правительства РФ и одновременно заявил, что удивлен, как один оппозиционер в России смог настолько напугать Кремль.

Об этом он заявил во время первой пресс-конференции в новой должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Меня до сих пор поражает, каким обеспокоенным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - сказал Блинкен.

Он отметил, что новая администрация сейчас изучает все действия России, которые вызывают "глубокую озабоченность" касательно как использования химического оружия в РФ, так и покушения на убийство российского оппозиционера.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая администрация США может значительно усилить военную поддержку Украины, - экс-посол Хербст

Блинкен добавил, что в Вашингтоне внимательно изучают и другие действия россиян, в том числе хакерские нападения на программное обеспечение SolarWinds, что позволило сломать доступ к федеральным учреждениям и бизнес-структурам. Кроме того, по его словам, пересматриваются рапорты о денежных вознаграждениях, которые россияне предлагали в Афганистане за атаки против американских военных. Отдельно изучаются попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 году в США.

Также на Цензор.НЕТ: Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ, - Столтенберг

По словам госсекретаря США, по всем вопросам будет проведен "полный просмотр" и затем принято решение, что делать дальше.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Очень надеюсь, что реальный список для пересмотра намного длинннее, чем перечислено в статье.
И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
А не просто " поговорить" об этом всем.
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28.01.2021 01:07
+20
Такие заявления внушают осторожный оптимизм
Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
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28.01.2021 01:00
+18
Надеюсь, что новая администрация сумеет поставить на место обезумевших от безнаказанности чекистов.
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28.01.2021 01:50
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Такие заявления внушают осторожный оптимизм
Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
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28.01.2021 01:00 Ответить
Внушают осторожный оптимизм в ожидании выражения глубокой озабоченности.
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28.01.2021 01:11 Ответить
Озабоченность уже ложить негде
Все ей затарено. Лучше наличными
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28.01.2021 01:19 Ответить
глубокая..хоть словечки новые придумали
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28.01.2021 04:32 Ответить
Немає довіри заявам адміністрації Байдена, бо росія знову відновила призупинені роботи з прокладання труб Північного потоку-2. Робити заяви це демократи можуть, а от ефективно протидіяти путіну, як це робив Трамп, тут крім заяв потрібні ще конкретні дії, а у демократів слова і дії практично завжди розходяться.
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28.01.2021 10:30 Ответить
...як це робив Трамп... ©

Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 290
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28.01.2021 10:39 Ответить
Я не дивлюсь тупі карикатури демократів на Трампа, я дивлюсь факти. Трамп домігся зупинки будівництва Північного потоку-2, а Байден не може нічого зробити, або не хоче і будівництво відновили! І тепер малюйте тупу карикатуру на Байдена та його держсекретаря!
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28.01.2021 10:42 Ответить
А я не читаю у Твіттері звіти Трампа про його "переможні" санкції. Зокрема, про те, як він "домігся зупинки будівництва Північного потоку-2" своїм, як він казав, "другом" ******.
Все перебування Рудого на посаді президента США - це історія про його безперервні спроби зняти санкції з паРаші. Щоби нейтралізувати ці спроби, Конгрес навіть заборонив йому одноосібно, без згоди Конгресу, знімати будь-які раніше введені санкції проти "вєлікай і прєкраснай Расіі".
А ти і далі продовжуй, як це заведено на паРаші, милуватися рудим **************.
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28.01.2021 11:01 Ответить
Я твіти Трампа не читаю, я дивлюсь факти. За Трампа росія не могла добудовувати Північний потік -2, а зараз знову розпочала укладання труб і тут все просто - Байден слабкий Президент.
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28.01.2021 11:04 Ответить
Схоже, що ти не факти дивишся, а саме читаєш твіти.
А ось факти:
1. Будівництво ПП-2 почалося і проходило повністю за каденції Трампа (починаючи від отримання узгоджень з країнами Європи до безпосереднього укладання труб).
2. На момент введення (у грудні 2019 року) санкцій США проти ПП-2 було прокладено загалом 93.5% труб. Більше 93%, Карл!
3. Незважаючи на санкції, будівництво ПП-2 продовжували. Через рік після накладення санкцій Рудим, у грудні 2020 року (при Рудому!), було завершено будівництво ПП-2 у німецьких водах.
4. Загалом при рудому ************* уклали 94% труб. Залишилося укласти лише 148 км з загальної кількості 2468 км.
5. Чотири дні тому відновили укладку труб у водах Данії. Укладку веде та сама паРашинська баржа Фортуна, яка укладала труби і в німецьких водах при Трампові після введення санкцій.
Так що тут все просто. Трамп - ************.
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28.01.2021 11:56 Ответить
Ляшка, шо ж ти замовчала? Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8691
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14.03.2021 13:02 Ответить
Не по словам судят, а по делам.
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28.01.2021 07:26 Ответить
На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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28.01.2021 09:40 Ответить
оказывается, злопамятство может иметь и позитивный оттенок
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28.01.2021 01:02 Ответить
Дело не в "злопамятстве", а в том, что помимо президентов, в США работает ЦРУ и проч. спец.службы.
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28.01.2021 01:08 Ответить
и они сейчас займутся пересмотром исключительно от любви к процессу, а не, скажем, для того чтоб кой-кому насыпать соли на глаз ?
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28.01.2021 01:11 Ответить
Они работают, в первую очередь, на национальную безопасность США, а в ее сферу входит и геополитика, включая ЕС, Украину, Северный поток-2 и проч. План "насыпать соли на глаз", это слишком мелко для глобальной политики США. Но, если в каком то крупном стратегическом плане, будет не лишним и "кой-кому насыпать соли на глаз", то, уверен, они не побрезгуют сыпануть порцию соли на оный глаз.
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28.01.2021 01:19 Ответить
А лучше на оба глаза и клизму *********** семиведёрную с патефонными иголками!
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28.01.2021 02:47 Ответить
Очень надеюсь, что реальный список для пересмотра намного длинннее, чем перечислено в статье.
И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
А не просто " поговорить" об этом всем.
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28.01.2021 01:07 Ответить
Дай , Боже , здоров'я шановному пану Ентоні Блінкену .
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28.01.2021 01:08 Ответить
i ше наснаги
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28.01.2021 01:12 Ответить
Нужно не пересматривать злонамеренные действия паРаши а стирать их кацапов с лица Земли !!! Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4479
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28.01.2021 01:13 Ответить
Надеюсь, что новая администрация сумеет поставить на место обезумевших от безнаказанности чекистов.
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28.01.2021 01:50 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ТЯНУТЬ УЖЕ !)
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28.01.2021 02:19 Ответить
Без Чекистана скучно будет,а Рюсский Рейх уничтожит сам себя,типа СССР Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7230кто напал на советское быдло в августе 1991 года? Никто...ни одного выстрела... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5140а подох от инсульта...
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28.01.2021 02:20 Ответить
что же вы всё путаете СССР с Россией...Россия прекрасно себя чувствует в рыночной мировой экономике, торгуя природными ресурсами...и до развала ей ой как далеко...довести её до состояния СССР, оставив без жратвы и штанов...не просто.
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28.01.2021 10:08 Ответить
Сейчас смотрю видео в ютубике Саша Сотник Айдер Муждабаев.Все разложил по полкам Айдер,просто и понятно...
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28.01.2021 02:25 Ответить
Если бы в Украине был президент, а не чмо , то шептал бы американцам и европейцам о оккупации московитамы других народов и о свободе Татарстана , Кавказа от московитов .
Есть шанс превратит Московию в пепел как ссср и дать народам московии свободу .
Как для Украины , нет московии и нет войны , будет московия и будет война .
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28.01.2021 02:48 Ответить
Пора США сделать Украину главным союзником вне НАТО....давно пора. Надеюсь может при Байдене это станется. Нужно только политическая воля двух государств США и Украины.
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28.01.2021 03:11 Ответить
Так это ж будет "притеснение рускагаварящих".Не? Кива по приказу мертвечука начнет чесаться в самых разнообразных местах.)
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28.01.2021 03:23 Ответить
уточнение - руководителей США и Украины!
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28.01.2021 07:07 Ответить
Украина получила статус особого партнера НАТО еще в июне 2020 года.Ранее был статус аспиранта НАТО.
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28.01.2021 03:25 Ответить
Некоторые вещи сотрудничества Украина-НАТО просто не афишируются...
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28.01.2021 03:29 Ответить
Вот только "закусину" нам не хватало. От болтовни толку нет, от санкций так себе но есть, а перегибать палку низя. Этим мало че в голову взбредет. Новая администрация в белом доме харохорится, прям такие бойкие аж, диву даюсь, с чего бы это?
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28.01.2021 03:42 Ответить
Мавзолейный Хмырь надел маску Фантомаса,а Байден и Столтенберг очень испугались крысы Мавзолейной.... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7911 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7911
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28.01.2021 04:29 Ответить
Президенту США Джо Байдену доложили о секретной личной беседе Путлера и Трампа в столице Финляндии...,Трамп сдал крысу Мавзолейную....теперь Трампутлера не пасодють...,за содействие следствию...
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28.01.2021 04:33 Ответить
За такую фотографию по нынешним временам в Америке обвинят в расизме .
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28.01.2021 06:39 Ответить
Путлер посадил Алексея Насрального в буцыгарню за фразу, Крым не бутерброд... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1468пусть сидит болван тупой, Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1429
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28.01.2021 04:48 Ответить
Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9396 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2533
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28.01.2021 04:52 Ответить
Не нужно пытаться пускать пыль в глаза).. путлер еще вчера угрожал красной кнопкой, и судя по многим факторам, эти угрозы не пустые... навальный будет долго сидеть, и при его состоянии здоровья вполне может и не выйти... так что испуг есть, а скорее его нет,.. не имеет никакого значения в данной ситуации!
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28.01.2021 04:54 Ответить
Здравствуйте! Не слышал об этом! Почему Вы так считаете?
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28.01.2021 08:02 Ответить
Навальный обвинил Путлера за Чечню,за Беслан,за Норд Ост и дома в Москве Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4333хатынка Мавзолейная в Геленджике это прикрытие... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4333
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28.01.2021 05:00 Ответить
За что арестовали Юльку Навальную,загадка природы...наверное наркодурь из Колумбии возила самолетом Патьрушева... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6222
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28.01.2021 05:06 Ответить
По словам госсекретаря США, по всем вопросам будет проведен "полный просмотр" и затем принято решение, что делать дальше.

Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1935
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28.01.2021 05:45 Ответить
Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8796 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9051
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28.01.2021 05:56 Ответить
для украины это хороший знак.Но за помощь придётся побороться (с коррупцией,с ромссийскими агентами в силовых структурах и органах власти и т. д.)
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28.01.2021 06:16 Ответить
опечатка.Читай "Украина" с большой буквы.
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28.01.2021 06:17 Ответить
Собственный коммент можно удалить и тиснуть новый, без очепяток. Это - подсказка.
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28.01.2021 08:09 Ответить
С коррупцией бороться врядли , но вот возглавить ее могут . Опыт есть и формулу 10% большому парню никто не отменял .
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28.01.2021 06:37 Ответить
Чего цензор про телефонный разговор пу и Бидона не пришет ? Перетерли пацаны про перезагрузку отношений , разоружения там возобновить и так далее . Про Навального немного поговорили . А мнет тут криворожские рассаказывали что байден как только присягу примет тут же нажмет ядерную кнопку и росии как не бывало .
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28.01.2021 06:36 Ответить
Вчора писали.
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28.01.2021 07:00 Ответить
У нас в Австралии леваки-лейбористы гражданскую войну хотят замутить: обвиняют премьер-министра Австралии, Морисона, что он "плохо на премьеров штатов давит", чтобы те границы между штатами открыли, которые премьеры штатов сами же и заперли, в целях сепаратизма, то есть "борьбы с ковидом".
Принимая во внимание, что
- практически вес премьеры штатов - это леваки-лейбористы, и, значит, у самих федеральных лейбористов нет на них влияния
- все, что премьер-министр Австралии может сделать в этой ситуации, это направить армию (она в федеральном подчинении) воевать с полицией штатов (это же полиция штатов границы охраняет).
Так что я жду с нетерпением: либо леваки войну устроют нам гражданскую, либо им галоперидолу подвезут. Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1434
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28.01.2021 09:02 Ответить
По втручанню в вибори Деркача і зелену кодлу тре трясти..
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28.01.2021 09:36 Ответить
Давно пора...
"СССР не распался или неофеодальный паханат" -
https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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28.01.2021 09:48 Ответить
Америка захищає свої інтереси. Якщо, щоб "прищучити" Росію буде потрібним Український фактор - дадуть Україні і зброю і **********. Якщо ні - пошлють на.(вибачте - висловлять стурбованість", або навіть "глибоку...")
Трамп Європі про це сказав відверто - Америці скучно самій тягнути воза, турбуйтеся про свою оборону самі. Те ж було і ВООЗ, і з цілою низкою інших угод по екології, відкритому небу, іноземних базах, безпекових,ядерних...
Висновок - безпеку, життя, розвиток своєї Нації і Країни потрібно забезпечувати, опираючись на власні сили, потенціал свого озброєного народу. Не допустимо ставити майбутнє нації у залежність від "дядька Сема", московського царя", якогось блоку, альянсу, формату,"будапештського (!)меморандуму", іноземних військ ...
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28.01.2021 10:15 Ответить
Поспішай, Ентоні. Ця падаль ще живою повинна сидіти в Гаазі!
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28.01.2021 10:49 Ответить
Сподіваюсь що після вивчення "спадку трампізму" тихо і поступово почнуть вводити секторальні санкції стосовно ********** і персональні стосовно агентів ***** в інших державах. Досить непогана стратегія це паралельно стимулювати сепаратизм в сировинних областях ********** - без грабунку регіонів москва залишиться без коштів на "вялічіє". Різких і непрорахованих рухів собі на шкоду адміністрація США робити не буде як би комусь тут у нас не хотілось "чужими руками жар загрібати". Тому у нас має бути армія, диверсанти, українізація і широкомасштабне полювання на прокацаплене падло.
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28.01.2021 11:04 Ответить
Валите эту сраную терроРаху уже. Наповал.
Пришло ей время!
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28.01.2021 11:39 Ответить
посмотрим. Только бы Байден не забыл, что ХЛО враг
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28.01.2021 12:02 Ответить
полный аудит всех движений РФ с целью ужесточения реакции США на них
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28.01.2021 12:16 Ответить
 
 