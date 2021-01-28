Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что новая администрация в Вашингтоне проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности правительства РФ и одновременно заявил, что удивлен, как один оппозиционер в России смог настолько напугать Кремль.

Об этом он заявил во время первой пресс-конференции в новой должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Меня до сих пор поражает, каким обеспокоенным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - сказал Блинкен.

Он отметил, что новая администрация сейчас изучает все действия России, которые вызывают "глубокую озабоченность" касательно как использования химического оружия в РФ, так и покушения на убийство российского оппозиционера.

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Блинкен добавил, что в Вашингтоне внимательно изучают и другие действия россиян, в том числе хакерские нападения на программное обеспечение SolarWinds, что позволило сломать доступ к федеральным учреждениям и бизнес-структурам. Кроме того, по его словам, пересматриваются рапорты о денежных вознаграждениях, которые россияне предлагали в Афганистане за атаки против американских военных. Отдельно изучаются попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 году в США.

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По словам госсекретаря США, по всем вопросам будет проведен "полный просмотр" и затем принято решение, что делать дальше.