Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що нова адміністрація у Вашингтоні проведе повний перегляд зловмисної діяльності уряду РФ, і одночасно заявив, що здивований, як один опозиціонер у Росії зміг настільки налякати Кремль.
Про це він заявив під час першої пресконференції на новій посаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим видаєтьсяросійський уряд через одну людину - пана Навального", - сказав Блінкен .
Він зазначив, що нова адміністрація зараз вивчає всі дії Росії, які викликають "глибоку стурбованість" як щодо використання хімічної зброї в РФ, так і замаху на вбивство російського опозиціонера.
Блінкен додав, що у Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, у тому числі хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур. Крім того, за його словами, переглядаються рапорти про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.
За словами держсекретаря США, щодо всіх цих питань буде проведено "повний перегляд" і потім ухвалено рішення, що робити далі.
Будь ласка, зачекайте...
Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
Все ей затарено. Лучше наличными
Все перебування Рудого на посаді президента США - це історія про його безперервні спроби зняти санкції з паРаші. Щоби нейтралізувати ці спроби, Конгрес навіть заборонив йому одноосібно, без згоди Конгресу, знімати будь-які раніше введені санкції проти "вєлікай і прєкраснай Расіі".
А ти і далі продовжуй, як це заведено на паРаші, милуватися рудим **************.
А ось факти:
1. Будівництво ПП-2 почалося і проходило повністю за каденції Трампа (починаючи від отримання узгоджень з країнами Європи до безпосереднього укладання труб).
2. На момент введення (у грудні 2019 року) санкцій США проти ПП-2 було прокладено загалом 93.5% труб. Більше 93%, Карл!
3. Незважаючи на санкції, будівництво ПП-2 продовжували. Через рік після накладення санкцій Рудим, у грудні 2020 року (при Рудому!), було завершено будівництво ПП-2 у німецьких водах.
4. Загалом при рудому ************* уклали 94% труб. Залишилося укласти лише 148 км з загальної кількості 2468 км.
5. Чотири дні тому відновили укладку труб у водах Данії. Укладку веде та сама паРашинська баржа Фортуна, яка укладала труби і в німецьких водах при Трампові після введення санкцій.
Так що тут все просто. Трамп - ************.
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
А не просто " поговорить" об этом всем.
Есть шанс превратит Московию в пепел как ссср и дать народам московии свободу .
Как для Украины , нет московии и нет войны , будет московия и будет война .
Принимая во внимание, что
- практически вес премьеры штатов - это леваки-лейбористы, и, значит, у самих федеральных лейбористов нет на них влияния
- все, что премьер-министр Австралии может сделать в этой ситуации, это направить армию (она в федеральном подчинении) воевать с полицией штатов (это же полиция штатов границы охраняет).
Так что я жду с нетерпением: либо леваки войну устроют нам гражданскую, либо им галоперидолу подвезут.
"СССР не распался или неофеодальный паханат" -
https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
Трамп Європі про це сказав відверто - Америці скучно самій тягнути воза, турбуйтеся про свою оборону самі. Те ж було і ВООЗ, і з цілою низкою інших угод по екології, відкритому небу, іноземних базах, безпекових,ядерних...
Висновок - безпеку, життя, розвиток своєї Нації і Країни потрібно забезпечувати, опираючись на власні сили, потенціал свого озброєного народу. Не допустимо ставити майбутнє нації у залежність від "дядька Сема", московського царя", якогось блоку, альянсу, формату,"будапештського (!)меморандуму", іноземних військ ...
Пришло ей время!