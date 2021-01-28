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Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адміністрація Байдена

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що нова адміністрація у Вашингтоні проведе повний перегляд зловмисної діяльності уряду РФ, і одночасно заявив, що здивований, як один опозиціонер у Росії зміг настільки налякати Кремль.

Про це він заявив під час першої пресконференції на новій посаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим видаєтьсяросійський уряд через одну людину - пана Навального", - сказав Блінкен .

Він зазначив, що нова адміністрація зараз вивчає всі дії Росії, які викликають "глибоку стурбованість" як щодо використання хімічної зброї в РФ, так і замаху на вбивство російського опозиціонера.

Також читайте: Сенат затвердив призначення Блінкена держсекретарем США

Блінкен додав, що у Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, у тому числі хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур. Крім того, за його словами, переглядаються рапорти про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

Також читайте: Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг

За словами держсекретаря США, щодо всіх цих питань буде проведено "повний перегляд" і потім ухвалено рішення, що робити далі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Очень надеюсь, что реальный список для пересмотра намного длинннее, чем перечислено в статье.
И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
А не просто " поговорить" об этом всем.
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28.01.2021 01:07
+20
Такие заявления внушают осторожный оптимизм
Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
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28.01.2021 01:00
+18
Надеюсь, что новая администрация сумеет поставить на место обезумевших от безнаказанности чекистов.
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28.01.2021 01:50
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Такие заявления внушают осторожный оптимизм
Но блин нельзя забывать, что "обещать - не значит женится"
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28.01.2021 01:00 Відповісти
Внушают осторожный оптимизм в ожидании выражения глубокой озабоченности.
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28.01.2021 01:11 Відповісти
Озабоченность уже ложить негде
Все ей затарено. Лучше наличными
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28.01.2021 01:19 Відповісти
глубокая..хоть словечки новые придумали
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28.01.2021 04:32 Відповісти
Немає довіри заявам адміністрації Байдена, бо росія знову відновила призупинені роботи з прокладання труб Північного потоку-2. Робити заяви це демократи можуть, а от ефективно протидіяти путіну, як це робив Трамп, тут крім заяв потрібні ще конкретні дії, а у демократів слова і дії практично завжди розходяться.
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28.01.2021 10:30 Відповісти
...як це робив Трамп... ©

Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 290
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Я не дивлюсь тупі карикатури демократів на Трампа, я дивлюсь факти. Трамп домігся зупинки будівництва Північного потоку-2, а Байден не може нічого зробити, або не хоче і будівництво відновили! І тепер малюйте тупу карикатуру на Байдена та його держсекретаря!
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28.01.2021 10:42 Відповісти
А я не читаю у Твіттері звіти Трампа про його "переможні" санкції. Зокрема, про те, як він "домігся зупинки будівництва Північного потоку-2" своїм, як він казав, "другом" ******.
Все перебування Рудого на посаді президента США - це історія про його безперервні спроби зняти санкції з паРаші. Щоби нейтралізувати ці спроби, Конгрес навіть заборонив йому одноосібно, без згоди Конгресу, знімати будь-які раніше введені санкції проти "вєлікай і прєкраснай Расіі".
А ти і далі продовжуй, як це заведено на паРаші, милуватися рудим **************.
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28.01.2021 11:01 Відповісти
Я твіти Трампа не читаю, я дивлюсь факти. За Трампа росія не могла добудовувати Північний потік -2, а зараз знову розпочала укладання труб і тут все просто - Байден слабкий Президент.
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28.01.2021 11:04 Відповісти
Схоже, що ти не факти дивишся, а саме читаєш твіти.
А ось факти:
1. Будівництво ПП-2 почалося і проходило повністю за каденції Трампа (починаючи від отримання узгоджень з країнами Європи до безпосереднього укладання труб).
2. На момент введення (у грудні 2019 року) санкцій США проти ПП-2 було прокладено загалом 93.5% труб. Більше 93%, Карл!
3. Незважаючи на санкції, будівництво ПП-2 продовжували. Через рік після накладення санкцій Рудим, у грудні 2020 року (при Рудому!), було завершено будівництво ПП-2 у німецьких водах.
4. Загалом при рудому ************* уклали 94% труб. Залишилося укласти лише 148 км з загальної кількості 2468 км.
5. Чотири дні тому відновили укладку труб у водах Данії. Укладку веде та сама паРашинська баржа Фортуна, яка укладала труби і в німецьких водах при Трампові після введення санкцій.
Так що тут все просто. Трамп - ************.
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28.01.2021 11:56 Відповісти
Ляшка, шо ж ти замовчала? Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8691
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14.03.2021 13:02 Відповісти
Не по словам судят, а по делам.
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28.01.2021 07:26 Відповісти
На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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28.01.2021 09:40 Відповісти
оказывается, злопамятство может иметь и позитивный оттенок
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28.01.2021 01:02 Відповісти
Дело не в "злопамятстве", а в том, что помимо президентов, в США работает ЦРУ и проч. спец.службы.
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28.01.2021 01:08 Відповісти
и они сейчас займутся пересмотром исключительно от любви к процессу, а не, скажем, для того чтоб кой-кому насыпать соли на глаз ?
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28.01.2021 01:11 Відповісти
Они работают, в первую очередь, на национальную безопасность США, а в ее сферу входит и геополитика, включая ЕС, Украину, Северный поток-2 и проч. План "насыпать соли на глаз", это слишком мелко для глобальной политики США. Но, если в каком то крупном стратегическом плане, будет не лишним и "кой-кому насыпать соли на глаз", то, уверен, они не побрезгуют сыпануть порцию соли на оный глаз.
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28.01.2021 01:19 Відповісти
А лучше на оба глаза и клизму *********** семиведёрную с патефонными иголками!
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28.01.2021 02:47 Відповісти
Очень надеюсь, что реальный список для пересмотра намного длинннее, чем перечислено в статье.
И также надеюсь на адекватную оценку действий .уйла.
А не просто " поговорить" об этом всем.
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28.01.2021 01:07 Відповісти
Дай , Боже , здоров'я шановному пану Ентоні Блінкену .
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28.01.2021 01:08 Відповісти
i ше наснаги
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28.01.2021 01:12 Відповісти
Нужно не пересматривать злонамеренные действия паРаши а стирать их кацапов с лица Земли !!! Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4479
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28.01.2021 01:13 Відповісти
Надеюсь, что новая администрация сумеет поставить на место обезумевших от безнаказанности чекистов.
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28.01.2021 01:50 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ТЯНУТЬ УЖЕ !)
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28.01.2021 02:19 Відповісти
Без Чекистана скучно будет,а Рюсский Рейх уничтожит сам себя,типа СССР Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7230кто напал на советское быдло в августе 1991 года? Никто...ни одного выстрела... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5140а подох от инсульта...
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28.01.2021 02:20 Відповісти
что же вы всё путаете СССР с Россией...Россия прекрасно себя чувствует в рыночной мировой экономике, торгуя природными ресурсами...и до развала ей ой как далеко...довести её до состояния СССР, оставив без жратвы и штанов...не просто.
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28.01.2021 10:08 Відповісти
Сейчас смотрю видео в ютубике Саша Сотник Айдер Муждабаев.Все разложил по полкам Айдер,просто и понятно...
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28.01.2021 02:25 Відповісти
Если бы в Украине был президент, а не чмо , то шептал бы американцам и европейцам о оккупации московитамы других народов и о свободе Татарстана , Кавказа от московитов .
Есть шанс превратит Московию в пепел как ссср и дать народам московии свободу .
Как для Украины , нет московии и нет войны , будет московия и будет война .
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28.01.2021 02:48 Відповісти
Пора США сделать Украину главным союзником вне НАТО....давно пора. Надеюсь может при Байдене это станется. Нужно только политическая воля двух государств США и Украины.
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28.01.2021 03:11 Відповісти
Так это ж будет "притеснение рускагаварящих".Не? Кива по приказу мертвечука начнет чесаться в самых разнообразных местах.)
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28.01.2021 03:23 Відповісти
уточнение - руководителей США и Украины!
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28.01.2021 07:07 Відповісти
Украина получила статус особого партнера НАТО еще в июне 2020 года.Ранее был статус аспиранта НАТО.
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28.01.2021 03:25 Відповісти
Некоторые вещи сотрудничества Украина-НАТО просто не афишируются...
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28.01.2021 03:29 Відповісти
Вот только "закусину" нам не хватало. От болтовни толку нет, от санкций так себе но есть, а перегибать палку низя. Этим мало че в голову взбредет. Новая администрация в белом доме харохорится, прям такие бойкие аж, диву даюсь, с чего бы это?
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28.01.2021 03:42 Відповісти
Мавзолейный Хмырь надел маску Фантомаса,а Байден и Столтенберг очень испугались крысы Мавзолейной.... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7911 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7911
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28.01.2021 04:29 Відповісти
Президенту США Джо Байдену доложили о секретной личной беседе Путлера и Трампа в столице Финляндии...,Трамп сдал крысу Мавзолейную....теперь Трампутлера не пасодють...,за содействие следствию...
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28.01.2021 04:33 Відповісти
За такую фотографию по нынешним временам в Америке обвинят в расизме .
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28.01.2021 06:39 Відповісти
Путлер посадил Алексея Насрального в буцыгарню за фразу, Крым не бутерброд... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1468пусть сидит болван тупой, Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1429
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28.01.2021 04:48 Відповісти
Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9396 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2533
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28.01.2021 04:52 Відповісти
Не нужно пытаться пускать пыль в глаза).. путлер еще вчера угрожал красной кнопкой, и судя по многим факторам, эти угрозы не пустые... навальный будет долго сидеть, и при его состоянии здоровья вполне может и не выйти... так что испуг есть, а скорее его нет,.. не имеет никакого значения в данной ситуации!
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28.01.2021 04:54 Відповісти
Здравствуйте! Не слышал об этом! Почему Вы так считаете?
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28.01.2021 08:02 Відповісти
Навальный обвинил Путлера за Чечню,за Беслан,за Норд Ост и дома в Москве Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4333хатынка Мавзолейная в Геленджике это прикрытие... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4333
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28.01.2021 05:00 Відповісти
За что арестовали Юльку Навальную,загадка природы...наверное наркодурь из Колумбии возила самолетом Патьрушева... Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6222
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28.01.2021 05:06 Відповісти
По словам госсекретаря США, по всем вопросам будет проведен "полный просмотр" и затем принято решение, что делать дальше.

Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1935
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28.01.2021 05:45 Відповісти
Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8796 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9051
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28.01.2021 05:56 Відповісти
для украины это хороший знак.Но за помощь придётся побороться (с коррупцией,с ромссийскими агентами в силовых структурах и органах власти и т. д.)
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28.01.2021 06:16 Відповісти
опечатка.Читай "Украина" с большой буквы.
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28.01.2021 06:17 Відповісти
Собственный коммент можно удалить и тиснуть новый, без очепяток. Это - подсказка.
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28.01.2021 08:09 Відповісти
С коррупцией бороться врядли , но вот возглавить ее могут . Опыт есть и формулу 10% большому парню никто не отменял .
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28.01.2021 06:37 Відповісти
Чего цензор про телефонный разговор пу и Бидона не пришет ? Перетерли пацаны про перезагрузку отношений , разоружения там возобновить и так далее . Про Навального немного поговорили . А мнет тут криворожские рассаказывали что байден как только присягу примет тут же нажмет ядерную кнопку и росии как не бывало .
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28.01.2021 06:36 Відповісти
Вчора писали.
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28.01.2021 07:00 Відповісти
У нас в Австралии леваки-лейбористы гражданскую войну хотят замутить: обвиняют премьер-министра Австралии, Морисона, что он "плохо на премьеров штатов давит", чтобы те границы между штатами открыли, которые премьеры штатов сами же и заперли, в целях сепаратизма, то есть "борьбы с ковидом".
Принимая во внимание, что
- практически вес премьеры штатов - это леваки-лейбористы, и, значит, у самих федеральных лейбористов нет на них влияния
- все, что премьер-министр Австралии может сделать в этой ситуации, это направить армию (она в федеральном подчинении) воевать с полицией штатов (это же полиция штатов границы охраняет).
Так что я жду с нетерпением: либо леваки войну устроют нам гражданскую, либо им галоперидолу подвезут. Адміністрація Байдена "повністю перегляне" всі зловмисні дії Росії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1434
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28.01.2021 09:02 Відповісти
По втручанню в вибори Деркача і зелену кодлу тре трясти..
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28.01.2021 09:36 Відповісти
Давно пора...
"СССР не распался или неофеодальный паханат" -
https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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28.01.2021 09:48 Відповісти
Америка захищає свої інтереси. Якщо, щоб "прищучити" Росію буде потрібним Український фактор - дадуть Україні і зброю і **********. Якщо ні - пошлють на.(вибачте - висловлять стурбованість", або навіть "глибоку...")
Трамп Європі про це сказав відверто - Америці скучно самій тягнути воза, турбуйтеся про свою оборону самі. Те ж було і ВООЗ, і з цілою низкою інших угод по екології, відкритому небу, іноземних базах, безпекових,ядерних...
Висновок - безпеку, життя, розвиток своєї Нації і Країни потрібно забезпечувати, опираючись на власні сили, потенціал свого озброєного народу. Не допустимо ставити майбутнє нації у залежність від "дядька Сема", московського царя", якогось блоку, альянсу, формату,"будапештського (!)меморандуму", іноземних військ ...
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28.01.2021 10:15 Відповісти
Поспішай, Ентоні. Ця падаль ще живою повинна сидіти в Гаазі!
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28.01.2021 10:49 Відповісти
Сподіваюсь що після вивчення "спадку трампізму" тихо і поступово почнуть вводити секторальні санкції стосовно ********** і персональні стосовно агентів ***** в інших державах. Досить непогана стратегія це паралельно стимулювати сепаратизм в сировинних областях ********** - без грабунку регіонів москва залишиться без коштів на "вялічіє". Різких і непрорахованих рухів собі на шкоду адміністрація США робити не буде як би комусь тут у нас не хотілось "чужими руками жар загрібати". Тому у нас має бути армія, диверсанти, українізація і широкомасштабне полювання на прокацаплене падло.
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28.01.2021 11:04 Відповісти
Валите эту сраную терроРаху уже. Наповал.
Пришло ей время!
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28.01.2021 11:39 Відповісти
посмотрим. Только бы Байден не забыл, что ХЛО враг
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28.01.2021 12:02 Відповісти
полный аудит всех движений РФ с целью ужесточения реакции США на них
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28.01.2021 12:16 Відповісти
 
 