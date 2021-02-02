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Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Стратегічне партнерство України і США стане амбітнішим.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився під час телефонної розмови зі своїм американським колегою Тоні Блінкеном. Враженнями від розмови Кулеба поділився у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нашій першій розмові з Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США, домовилися зробити його амбітнішим. У наших відносинах починається новий день", - написав він.
Кулеба також подякував США "за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".
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Яка маячня....
ну а как было так и останется, три катера списанных 3 парабеллума и заграница нам как не помогала так и нафиг им надо, а санкции это прежде всего их интерес, сами себе не поможем никто не поможет