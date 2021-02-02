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Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день

Стратегічне партнерство України і США стане амбітнішим.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився під час телефонної розмови зі своїм американським колегою Тоні Блінкеном. Враженнями від розмови Кулеба поділився у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашій першій розмові з Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США, домовилися зробити його амбітнішим. У наших відносинах починається новий день", - написав він.

Кулеба також подякував США "за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

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Топ коментарі
+12
Пните зеленского, а то он в угаре все проспит...А еще лучше поясните ему, что в новом дне в Вашингтон поедет Разумков, а не он. Всемирно известного Zelenskogo в Вашингтон не пускают.
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01.02.2021 22:47
+11
у тебя сейчас министр обороны не разговаривает с начальником генштаба. Обиделись друг на друга и делят бабло. И это в стране, где солдаты сидят в окопах и пытаются хоть как-то сдержать всю эту нечисть. И это не смущает, так должно быть?
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01.02.2021 23:08
+10
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
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01.02.2021 23:39
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Пните зеленского, а то он в угаре все проспит...А еще лучше поясните ему, что в новом дне в Вашингтон поедет Разумков, а не он. Всемирно известного Zelenskogo в Вашингтон не пускают.
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01.02.2021 22:47 Відповісти
Яким неймовірним чином ці коменти нагадують коменти про Пороха...
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01.02.2021 22:54 Відповісти
вот это точно не ко мне. Я из ортодоксальных "порохоботов". Может быть даже не потому, что он идеальный, а потому, что крайне не хотел видеть эту зеленую погань у власти в силу того, что понимаю, что это такое и к чему они приведут. Так что про такие же "комменты про Пороха" - это к бене и его слугам.
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01.02.2021 23:00 Відповісти
А то я не знаю... то чим ви зараз від тодішніх зрадофілів відрізняєтеся? Питання риторичне.
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01.02.2021 23:06 Відповісти
у тебя сейчас министр обороны не разговаривает с начальником генштаба. Обиделись друг на друга и делят бабло. И это в стране, где солдаты сидят в окопах и пытаются хоть как-то сдержать всю эту нечисть. И это не смущает, так должно быть?
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01.02.2021 23:08 Відповісти
У нас. І це нормально, коли військовий не поділяє поглядів політика.
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01.02.2021 23:09 Відповісти
Нормально, когда высшие военачальники не разговаривают между собой? Я, откровенно говоря, такого еще не видел. Происходящее - это безумие высшего порядка. Странно этого не видеть.
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01.02.2021 23:13 Відповісти
Саме так виглядає абсолютна політична безодня...
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02.02.2021 09:47 Відповісти
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
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01.02.2021 23:39 Відповісти
Порошенко может позвонить только в рельсу , кому Пеца нужен в Ватикане ?
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02.02.2021 08:52 Відповісти
Івашин, зима!!! Іди шукай "линяючих куріпок"...
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02.02.2021 09:16 Відповісти
Тебе, jklpqrs, заспамили зебіли, зокрема оце пальто. Що зміг, розспамив
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01.02.2021 23:20 Відповісти
Да, спасибо, я вижу. Это бессмысленно с его стороны, глупо и недальновидно. Там совершеннейшая безнадега...
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01.02.2021 23:22 Відповісти
Пальто тут ні при чому. Просто юлькини злопихателі зникають в тумані. Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день - Цензор.НЕТ 5902
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02.02.2021 00:09 Відповісти
)))
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02.02.2021 07:19 Відповісти
И, как обычно, американцы в 157-й спросили "Шо там с реформами хлопцы"? Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день - Цензор.НЕТ 7986
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01.02.2021 22:47 Відповісти
Не, спросили качественное ли электричество подает РФ.
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01.02.2021 22:48 Відповісти
Каких тебе ещё реформ надо?
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01.02.2021 22:49 Відповісти
Таки да.... уж что-то, а уровень амбиций Нелоха просто зашкаливает. Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день - Цензор.НЕТ 7601
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01.02.2021 22:50 Відповісти
І це непогано.
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01.02.2021 22:51 Відповісти
Возможно, но наградой его амбициям служит колпак дурака.
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01.02.2021 22:57 Відповісти
Під цім ковпаком завжди ********* ховатися- ну які претензії до дурня? А людина без амбіцій- це просто мавпа.
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01.02.2021 22:59 Відповісти
україномовний кацап, тиж розумієш шо тебе видає шапка-ушанка і сморід від портянок в лаптях? Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день - Цензор.НЕТ 8737 Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день - Цензор.НЕТ 4123
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02.02.2021 00:53 Відповісти
Тю)))
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02.02.2021 07:33 Відповісти
Не надо путать амбиции на пустом месте и планку человека умного.
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03.02.2021 17:55 Відповісти
Та блокування каналів Медведчука- це на порожньому місці чи кудой?
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03.02.2021 17:58 Відповісти
Тудой...... Игрища, которые ничем не закончатся, нет никакого блокирования каналов, есть вода, которую сейчас льют на его мельницу. Весь мертвечуковский лохторат сейчас рыдает у экранов.
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03.02.2021 19:08 Відповісти
Почув. До зустрічі через тиждень.
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03.02.2021 19:14 Відповісти
Це непогано, якщо амбіції підкріплені діями!
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01.02.2021 23:00 Відповісти
???
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01.02.2021 23:08 Відповісти
В наших отношениях начинается новый день", в котором саше д., нет места.
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01.02.2021 22:51 Відповісти
вся надежда на Блимкина
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01.02.2021 22:58 Відповісти
эффектней звучало, если бы на посту был Паша! Климкин and Блинкен fuck Пупкин
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01.02.2021 23:06 Відповісти
и это новый день решительно не понравится очку зеленского
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01.02.2021 23:11 Відповісти
Ничего.
Еще пара тройка перлов от Зеленского и наступит ночь.
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01.02.2021 23:14 Відповісти
на садовому каналі кравчук виправдовується за клована...
Яка маячня....
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01.02.2021 23:21 Відповісти
Схоже на ''пук'' в калюжу'' від Кулеби) твіт ні про що. Як на мене-лише самозаспокоєння від пана міністра в дусі О.Бендера:"Европа нам поможе,Зараз с нами...")))
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01.02.2021 23:32 Відповісти
....Ага. Нова сторінка: Жо бай-ден пошле війська відвойовувати нам крим та бамбас, а командуватиме тими військами його синочок-наркоман. Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день - Цензор.НЕТ 4389 А всім українцям Жо видасть stimulus package, долярів так на 2000. Хоча демократична еліта, всі ці шумери і шифи разом з пелосями та полоумною кухаркою оказією кортец більше зайняті закручуванням гайок, скориставшись дрібним (у порівнянні з негритянсько-антіфовськими бунтами) інцидентом в Капітолії, куди люди прийшли протестувати проти внаглу сфальшованих виборів. І зверніть увагу: коли здох від передозу негр-наркоман, його оплакують і досі, поховавши в золотій труні і поставивши в один ряд з Мартіном Л. Кінгом, а коли в Капітолії поліція ні за фуя застрелила БІЛУ жінку, ветерана збройних сил США, то про це глобалістичні CNN, NBC, MSNBC та інші "мідії" язика в дупу засунули.
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02.02.2021 00:32 Відповісти
Вы русский ?
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02.02.2021 04:51 Відповісти
Він псих.
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02.02.2021 07:35 Відповісти
Я-я, канєшна русскій Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день - Цензор.НЕТ 9449 . Як у вас, глобалістів-порохоботів, що косять під патріотів України, усе просто: бутилка, козломордіє, мокшани, корупціонер чжоу бай-ден - великий друХ України, Трамп - маріонетка пуйла. Оновіть методичку, у вас явна криза жанру.
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02.02.2021 07:39 Відповісти
хіба Беню заарештували?
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01.02.2021 23:51 Відповісти
Кулеба троллит кацапов, а чоб ему непотроллить, пистеть не мешки ворочать
ну а как было так и останется, три катера списанных 3 парабеллума и заграница нам как не помогала так и нафиг им надо, а санкции это прежде всего их интерес, сами себе не поможем никто не поможет
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02.02.2021 06:27 Відповісти
Зверніть увагу: Ольга К. - єдиний притомний коментар серед купи прописаних на цензорі глобалістичних ботів, замаскованих під патріотів.
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02.02.2021 07:41 Відповісти
Хорошие новости для Украиньі , Кулебе респект !
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02.02.2021 08:54 Відповісти
Что там про борьбу с коррупцией? Почему министр обрезал обращение МЗС США?
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02.02.2021 08:56 Відповісти
 
 