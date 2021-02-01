Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Министр финансов Сергей Марченко допускает колебания гривни в пределах 10%.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Марченко считает, что курс гривни продолжит сохранять стабильность.
"Риски того, что будут резкие курсовые колебания, на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - сказал он в эфире "Украина 24" в понедельник вечером.
"Могут быть незначительные колебания, в границах 10%, но это нормально", - добавил он
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Топ комментарии
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Ты в церковь устройся. Сторожем.
Нарисовали статистику в обесцененных в 2,5 раза гривнях и радуются как дети, тому чего нет
І причому тут падіння гривні до 2019 року, як тоді гривня якраз росла з 28 до 24 за бакс десь???
И еще - 2019 год это тогда УЖЕ другой премьер был.
Як можна було за півроку угробить ріст ВВП?
Вот и вся математика про "успехи" пАпЕредников на фоне обесценивания гривни
2) Хозяев Украины назначают из Австрии.
ЩАЗ!
Умные люди драг металлы скупают, вчера серебро достигло самой высокой цены за последние 30 лет, и его в продаже в Mint (монетном дворе) нет, вот именно дешевых серебряных монет (не коллекционных, а таких, которые имеено как серебро скупают), во как верит население в крепость валюты то!
Так что получается вы эХсперд только в накладывании кучи говнеца.
то есть получаем интервал от 25,2 до 30, 8.
Вы бы проценты научились вычислять, прежде чем писать.
"Unless the lecturer tells you that these limits are strict, it is normally acceptable to be 10% above or below this word limit (so, for example, a 2000 word assignment should be between 1800 and 2200 words)"
Где вам таких только почкуют.
учитьсрать в коментах будет
Трускавец не помог?
Ну как же так.
Источник: https://censor.net/ru/n3245426
Вот это точно, золотые слова.
Пока алмаза не найдете, как в копях Южной Африки, не стабилизация вам будет, Слуги Народа, а стабилизец.