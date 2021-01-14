РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9830 посетителей онлайн
Новости
12 907 48

Гривня оказалась среди 5 наиболее недооцененных мировых валют по "индексу биг-мака"

Гривня оказалась среди 5 наиболее недооцененных мировых валют по "индексу биг-мака"

В этом году украинская гривна оказалась среди пяти валют мира с наиболее заниженным курсом ㅡ она оказалась недооцененной на 61% по сравнению с долларом США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом свидетельствует "индекс Биг-Мак" (The Big Mac Index), опубликованный изданием The Economist, которое ежегодно рассчитывает курсы валют мира по паритету покупательной способности.

По данным издания, "Биг-Мак" в Украине стоит 62 гривны, в то время, как в США он стоит 5,66 доллара. Реальный курс гривны, в таком случае, должен составлять 10,95 гривны за доллар. Разница между "бургерным" курсом от The Economist и реальным составляет 28,14 гривны, таким образом украинская валюта оказалась недооцененной на 61,1%.

Это пятое место в рейтинге самых недооцененных валют мира. Год назад издание заявляло, что реальный курс гривны должен составлять 10,05 гривны за доллар, то есть украинская валюта была недооценена на 58,1%.

В июле 2020 по "индексу Биг-Мака" курс гривны должен был составлять 10,33, однако в реальности гривна была куда дешевле - 27,13, то есть недооценена на 61,9%.

В то же время, по расчетам издания, в этом году наиболее заниженный курс имеют ливанский фунт и российский рубль. Разница между реальными курсами этих валют и рассчитанными по "индексу Биг-Мака" составила 68,7% и 68% соответственно.

Издание The Economist рассчитывает с помощью "индекса Биг-Мака" справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. Это исследование проводится ежегодно с 1986 года. В основе исследования лежит стоимость бургера "Биг-Мак" товары в сети фаст-фудов "МакДоналдс". Считается, что в себестоимость такого бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые можно получить обобщенный "потребительская корзина", стоимостью которого и меряют обменный курс валют относительно доллара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов просит НБУ "сбрить бороды" киевским князьям на гривнях: Вместе с появлением "бороды" с оборота исчез Севастополь. ФОТО

Автор: 

гривня (1855) курс (2099)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Кстати, несмотря на курьёзность, очень точный индекс.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:03 Ответить
+9
Не знаю как в Киеве, а у нас в Кремне я бы не сказал что все забито. Народ детишек водит, но особо толп не наблюдал. Практически всегда можно спокойно зайти поесть. Но, если честно, не могу я понять этой еды. Сколько не пробовал. Тем более за те деньги, что обычно там оставляешь, можно преспокойно нормально поесть в кафе. Причем не бутерброт слопать, а нормальную еду. Еще и под сто грамм.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:27 Ответить
+8
А есть индекс соотношения средней зарплаты к стоимости бургера? Думаю он был бы более показателен.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кстати, несмотря на курьёзность, очень точный индекс.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:03 Ответить
+ ... ведь издание The Economist - это ни желтая пресса...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:05 Ответить
Интересный курс валюты в яйцах (куриных) ! У нас он примерно 1,30 Евр за 10. Это за самые дешевые.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:21 Ответить
Нет. Он точный, если ты только бургерами в Маке питаешься. А если прикинуть, что вся промтовары у тебя дороже, чем в развитых странах, то ситуация немного другая вырисовывается.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:28 Ответить
а по индексу пирожков вообще на первом месте. Вы там чего, свихнулись? Украина - аграрная полузакрытая страна с низкими доходами. Если пирожки поднять в цене - их никто не будет покупать.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:04 Ответить
Дуже точний, але користь від нього нульова.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:41 Ответить
А есть индекс соотношения средней зарплаты к стоимости бургера? Думаю он был бы более показателен.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:08 Ответить
это он и есть в Одессе все такие тупые?
умножь свою зарплату на 2,57 и узнаешь сколько ты на самом деле должен получать
показать весь комментарий
14.01.2021 23:14 Ответить
Нет. Индекс Бигмака, это соотношение стоимости этого самого бургера в разных странах в долларах - только и всего. Никакого отношения к твоей з.п. он не имеет. Бредовый индекс.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:34 Ответить
Попробую спросить тебя, как будто если бы ты был умный:
- Какое отношение моя зарплата имеет к средней по стране?
- Почему её нужно умножать, если гривна и так переоценена?
показать весь комментарий
15.01.2021 03:02 Ответить
Это все Порошенко!
показать весь комментарий
15.01.2021 07:38 Ответить
Минималка в США около 1500.
В Украине должна быть минималка 600, чтобы было равенство валют к БигМаку.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:26 Ответить
упс - к бургеру.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:29 Ответить
Имхо данный курс отражает покупательную способность населения. За 180 грн булочку с котлетой у них в Украине покупать просто не будут. Да, если честно, она и 62 гривны не стоит. Красная цена 30 грн.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:13 Ответить
а курс национальной валюты по твоему не отражает покупательную способность населения? только цена на булочку с котлетой?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:15 Ответить
Курс национальной валюты регулируется национальным регулятором НБУ. Собственно он отражает платежеспособность государства по своим внешним обязательствам.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:24 Ответить
И поэтому в маке постоянно все забито, по крайней мере в Киеве
показать весь комментарий
14.01.2021 23:19 Ответить
Не знаю как в Киеве, а у нас в Кремне я бы не сказал что все забито. Народ детишек водит, но особо толп не наблюдал. Практически всегда можно спокойно зайти поесть. Но, если честно, не могу я понять этой еды. Сколько не пробовал. Тем более за те деньги, что обычно там оставляешь, можно преспокойно нормально поесть в кафе. Причем не бутерброт слопать, а нормальную еду. Еще и под сто грамм.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:27 Ответить
уже всем давно понятно по глубине твоих мыслей что ты алкоголик
показать весь комментарий
15.01.2021 00:31 Ответить
Да уж, куда нам сирым до глубины Ваших философских советов. Куда нам - алкоголикам.
Еще что сказать по теме статьи есть, трезвенник?
показать весь комментарий
15.01.2021 00:38 Ответить
ну не скажите) на вкус и цвет...
чизбургер и карт. фри у них вкусная..
показать весь комментарий
15.01.2021 01:36 Ответить
Та я ж и не спорю. На вкус и цвет все фломастеры разные. Вон у меня меньший тоже от сей еды фанатеет. Правда часто не разрешаем туда ходить. На пользу это не пойдет если часто бутерброды потреблять. Просто это я не понимаю этой еды. Ну не заходит она мне. Мне лучше в кафешку зайти и нормально поесть.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:41 Ответить
Я не против фастфуда. Но мне те же " гострі крильця" из КФС гораздо ближе.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:42 Ответить
Не, ну фастфуд имеет место быть. Особенно, если нет возможности нормально поесть, а перекусить надо. Просто не злоупотреблять им. И сейчас я говорю вообще о фастфуде. Безотносительно к производителю. Дома вон тоже если начать одними бутербродами питаться ни к чему хорошему это не приведет. Лучше уж стейк на гриле приготовить и с офощами съесть. Картошки и макаронов тоже поменьше потреблять, да и каш собственно ограниченно. Вообще во всем должен быть баланс. Ну и за первые блюда не забывать. Особенно наше национальное, где все сбалансировано. И придумывать ничего не нужно.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:46 Ответить
Согласен. Но когда относительно серьезно занимался спортом (просто для себя, без всяких перегибов), без первых блюд вообще обходился нормально. Польза от них - миф. Хотя наш борщ, да - люблю. В то же время место тому же бургеру или шаурме находилось - именно потому, что быстро и питательно. И в макаронах на самом деле ничего вредного нет. Вредно сидеть целый день за столом и жрать макароны, а не сами по себе макароны. Главное сбалансировать потребляемые калории и физическую активность - все просто.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:37 Ответить
А я уже третий месяц в основном полулежа на диване работаю. Правда и раз в день ем. Долбаный локдаун.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:18 Ответить
Согласен, Странник. Х.з., может кому-то эта резиновая жвачка и нравится, но в тех же Челентано, в особенности если купивший франшизу готовит из хороших продуктов пристойную еду - можно получить гораздо большее удовольствие от еды.😃
показать весь комментарий
15.01.2021 09:49 Ответить
Бургер у ресторані (не мак) якраз і коштує 150-160 гривень.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:25 Ответить
..обычно, когда начинает разноситься вот эта лабуда про недооцененную гривну - жди очередного падения той самой гривны.. Вспоминайте..
показать весь комментарий
14.01.2021 23:21 Ответить
Вы хоть не ленитесь оф сайт найти и посмотреть что и как с недооценёнными и переоценёнными то странам.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:28 Ответить
Аргентина. Сразу после "недооцененности" по бигмаку наступил дефолт.

Аказалось, что бигмак в Германии и бигмак в Монголии - это нифига не один и тот де бигмак.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:13 Ответить
тиражирование мокшанского бреда...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:31 Ответить
Наших дебілів ціею новиною можна годувати вічність. І газ по 20 зроби,не помітять. Головне що їх недооцінили
показать весь комментарий
14.01.2021 23:41 Ответить
Так кто ж против...если долляр стоит 11грн. то выставляйте эту цену на межбанке...а байки про котлеты для йолопов
показать весь комментарий
15.01.2021 00:09 Ответить
Спасибо Пете патриоту за домашнюю работу. Обвалил гривну в три раза и думает, что ему это когда-нибудь простят или забудут. Это было политическое самоубийство - никаким Томосом никогда не замажешь. Гонтарева тихонько по-японски исибаси - и не слышно и не видно - знає кіт, чиє сало з'їв.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:58 Ответить
Я так понимаю, что про взаимосвязь экспорта-импорта и курса вам рассказывать смысла нет? Может, в таком случае лучше вам свои комменты на форуме домохозяек оставлять, а не здесь?
показать весь комментарий
15.01.2021 02:42 Ответить
А это и есть форум домохозяек. Идите к своим кастрюлям и тряпкам.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:06 Ответить
Ну это точно не по адресу. Этот форум для относительно умных людей. Извините, но для вас здесь места нет.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:10 Ответить
Относительно умный - это про вас. А я - безусловно умный.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:59 Ответить
 
 