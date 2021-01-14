Гривня оказалась среди 5 наиболее недооцененных мировых валют по "индексу биг-мака"

В этом году украинская гривна оказалась среди пяти валют мира с наиболее заниженным курсом ㅡ она оказалась недооцененной на 61% по сравнению с долларом США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом свидетельствует "индекс Биг-Мак" (The Big Mac Index), опубликованный изданием The Economist, которое ежегодно рассчитывает курсы валют мира по паритету покупательной способности.

По данным издания, "Биг-Мак" в Украине стоит 62 гривны, в то время, как в США он стоит 5,66 доллара. Реальный курс гривны, в таком случае, должен составлять 10,95 гривны за доллар. Разница между "бургерным" курсом от The Economist и реальным составляет 28,14 гривны, таким образом украинская валюта оказалась недооцененной на 61,1%.

Это пятое место в рейтинге самых недооцененных валют мира. Год назад издание заявляло, что реальный курс гривны должен составлять 10,05 гривны за доллар, то есть украинская валюта была недооценена на 58,1%.

В июле 2020 по "индексу Биг-Мака" курс гривны должен был составлять 10,33, однако в реальности гривна была куда дешевле - 27,13, то есть недооценена на 61,9%.

В то же время, по расчетам издания, в этом году наиболее заниженный курс имеют ливанский фунт и российский рубль. Разница между реальными курсами этих валют и рассчитанными по "индексу Биг-Мака" составила 68,7% и 68% соответственно.

Издание The Economist рассчитывает с помощью "индекса Биг-Мака" справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. Это исследование проводится ежегодно с 1986 года. В основе исследования лежит стоимость бургера "Биг-Мак" товары в сети фаст-фудов "МакДоналдс". Считается, что в себестоимость такого бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые можно получить обобщенный "потребительская корзина", стоимостью которого и меряют обменный курс валют относительно доллара.

