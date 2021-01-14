Гривня виявилася серед 5 найбільш недооцінених світових валют за "індексом біг-мака"

Цьогоріч українська гривня опинилась серед п'яти валют світу з найбільш заниженим курсом ㅡ вона виявилася недооціненою на 61% порівняно з доларом США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це свідчить "індекс Біг-Мак" (The Big Mac Index) видання The Economist, який щороку розраховує курси валют світу за паритетом купівельної спроможності.

За даними видання, "Біг-Мак" в Україні коштує 62 гривні, в той час, як у США він коштує 5,66 долара. Реальний курс гривні, у такому разі, має складати 10,95 гривні за долар. Різниця між "бургерним" курсом від The Economist та реальним складає 28,14 гривні, таким чином українська валюта виявилась недооціненою на 61,1%.

Це п'яте місце у рейтингу найбільш недооцінених валют світу. Рік тому видання заявляло, що реальний курс гривні мав складати 10,05 гривні за долар, тобто українська валюта була недооцінена на 58,1%.

Читайте також: Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко

У липні 2020 року за "індексом Біг-Маку" курс гривні повинен був становити 10,33, однак в реальності гривня була куди дешевша — 27,13, тобто недооцінена на 61,9%.

Водночас, за розрахунками видання, цьогоріч найбільш занижений курс мають ліванський фунт та російський рубль. Різниця між реальними курсами цих валют та розрахованими за "індексом Біг-Маку" склала 68,7% та 68% відповідно.

Видання The Economist розраховує за допомогою "індексу Біг-Маку" справедливу вартість валют на основі їхньої купівельної спроможності. Це дослідження проводять щороку з 1986 року. В основі дослідження лежить вартість бургера "Біг-Мак", що продається у мережі фаст-фудів "МакДоналдс". Вважається, що у собівартість такого бургера входять основні харчові продукти, оплата праці, транспортні та податкові витрати, просумувавши які можна отримати узагальнений "споживчий кошик", вартістю якого і міряють обмінний курс валют відносно долара.