УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9814 відвідувачів онлайн
Новини
12 907 48

Гривня виявилася серед 5 найбільш недооцінених світових валют за "індексом біг-мака"

Гривня виявилася серед 5 найбільш недооцінених світових валют за "індексом біг-мака"

Цьогоріч українська гривня опинилась серед п'яти валют світу з найбільш заниженим курсом ㅡ вона виявилася недооціненою на 61% порівняно з доларом США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це свідчить "індекс Біг-Мак" (The Big Mac Index) видання The Economist, який щороку розраховує курси валют світу за паритетом купівельної спроможності.

За даними видання, "Біг-Мак" в Україні коштує 62 гривні, в той час, як у США він коштує 5,66 долара. Реальний курс гривні, у такому разі, має складати 10,95 гривні за долар. Різниця між "бургерним" курсом від The Economist та реальним складає 28,14 гривні, таким чином українська валюта виявилась недооціненою на 61,1%.

Це п'яте місце у рейтингу найбільш недооцінених валют світу. Рік тому видання заявляло, що реальний курс гривні мав складати 10,05 гривні за долар, тобто українська валюта була недооцінена на 58,1%.

Читайте також: Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко

У липні 2020 року за "індексом Біг-Маку" курс гривні повинен був становити 10,33, однак в реальності гривня була куди дешевша — 27,13, тобто недооцінена на 61,9%.

Водночас, за розрахунками видання, цьогоріч найбільш занижений курс мають ліванський фунт та російський рубль. Різниця між реальними курсами цих валют та розрахованими за "індексом Біг-Маку" склала 68,7% та 68% відповідно.

Видання The Economist розраховує за допомогою "індексу Біг-Маку" справедливу вартість валют на основі їхньої купівельної спроможності. Це дослідження проводять щороку з 1986 року. В основі дослідження лежить вартість бургера "Біг-Мак", що продається у мережі фаст-фудів "МакДоналдс". Вважається, що у собівартість такого бургера входять основні харчові продукти, оплата праці, транспортні та податкові витрати, просумувавши які можна отримати узагальнений "споживчий кошик", вартістю якого і міряють обмінний курс валют відносно долара.

Автор: 

гривня (1852) курс (1765)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Кстати, несмотря на курьёзность, очень точный индекс.
показати весь коментар
14.01.2021 23:03 Відповісти
+9
Не знаю как в Киеве, а у нас в Кремне я бы не сказал что все забито. Народ детишек водит, но особо толп не наблюдал. Практически всегда можно спокойно зайти поесть. Но, если честно, не могу я понять этой еды. Сколько не пробовал. Тем более за те деньги, что обычно там оставляешь, можно преспокойно нормально поесть в кафе. Причем не бутерброт слопать, а нормальную еду. Еще и под сто грамм.
показати весь коментар
14.01.2021 23:27 Відповісти
+8
А есть индекс соотношения средней зарплаты к стоимости бургера? Думаю он был бы более показателен.
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кстати, несмотря на курьёзность, очень точный индекс.
показати весь коментар
14.01.2021 23:03 Відповісти
+ ... ведь издание The Economist - это ни желтая пресса...
показати весь коментар
14.01.2021 23:05 Відповісти
Интересный курс валюты в яйцах (куриных) ! У нас он примерно 1,30 Евр за 10. Это за самые дешевые.
показати весь коментар
15.01.2021 00:21 Відповісти
Нет. Он точный, если ты только бургерами в Маке питаешься. А если прикинуть, что вся промтовары у тебя дороже, чем в развитых странах, то ситуация немного другая вырисовывается.
показати весь коментар
15.01.2021 01:28 Відповісти
а по индексу пирожков вообще на первом месте. Вы там чего, свихнулись? Украина - аграрная полузакрытая страна с низкими доходами. Если пирожки поднять в цене - их никто не будет покупать.
показати весь коментар
15.01.2021 02:04 Відповісти
Дуже точний, але користь від нього нульова.
показати весь коментар
15.01.2021 09:41 Відповісти
А есть индекс соотношения средней зарплаты к стоимости бургера? Думаю он был бы более показателен.
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
это он и есть в Одессе все такие тупые?
умножь свою зарплату на 2,57 и узнаешь сколько ты на самом деле должен получать
показати весь коментар
14.01.2021 23:14 Відповісти
Нет. Индекс Бигмака, это соотношение стоимости этого самого бургера в разных странах в долларах - только и всего. Никакого отношения к твоей з.п. он не имеет. Бредовый индекс.
показати весь коментар
15.01.2021 01:34 Відповісти
Попробую спросить тебя, как будто если бы ты был умный:
- Какое отношение моя зарплата имеет к средней по стране?
- Почему её нужно умножать, если гривна и так переоценена?
показати весь коментар
15.01.2021 03:02 Відповісти
Это все Порошенко!
показати весь коментар
15.01.2021 07:38 Відповісти
Минималка в США около 1500.
В Украине должна быть минималка 600, чтобы было равенство валют к БигМаку.
показати весь коментар
14.01.2021 23:26 Відповісти
упс - к бургеру.
показати весь коментар
14.01.2021 23:29 Відповісти
Имхо данный курс отражает покупательную способность населения. За 180 грн булочку с котлетой у них в Украине покупать просто не будут. Да, если честно, она и 62 гривны не стоит. Красная цена 30 грн.
показати весь коментар
14.01.2021 23:13 Відповісти
а курс национальной валюты по твоему не отражает покупательную способность населения? только цена на булочку с котлетой?
показати весь коментар
14.01.2021 23:15 Відповісти
Курс национальной валюты регулируется национальным регулятором НБУ. Собственно он отражает платежеспособность государства по своим внешним обязательствам.
показати весь коментар
14.01.2021 23:24 Відповісти
И поэтому в маке постоянно все забито, по крайней мере в Киеве
показати весь коментар
14.01.2021 23:19 Відповісти
Не знаю как в Киеве, а у нас в Кремне я бы не сказал что все забито. Народ детишек водит, но особо толп не наблюдал. Практически всегда можно спокойно зайти поесть. Но, если честно, не могу я понять этой еды. Сколько не пробовал. Тем более за те деньги, что обычно там оставляешь, можно преспокойно нормально поесть в кафе. Причем не бутерброт слопать, а нормальную еду. Еще и под сто грамм.
показати весь коментар
14.01.2021 23:27 Відповісти
уже всем давно понятно по глубине твоих мыслей что ты алкоголик
показати весь коментар
15.01.2021 00:31 Відповісти
Да уж, куда нам сирым до глубины Ваших философских советов. Куда нам - алкоголикам.
Еще что сказать по теме статьи есть, трезвенник?
показати весь коментар
15.01.2021 00:38 Відповісти
ну не скажите) на вкус и цвет...
чизбургер и карт. фри у них вкусная..
показати весь коментар
15.01.2021 01:36 Відповісти
Та я ж и не спорю. На вкус и цвет все фломастеры разные. Вон у меня меньший тоже от сей еды фанатеет. Правда часто не разрешаем туда ходить. На пользу это не пойдет если часто бутерброды потреблять. Просто это я не понимаю этой еды. Ну не заходит она мне. Мне лучше в кафешку зайти и нормально поесть.
показати весь коментар
15.01.2021 01:41 Відповісти
Я не против фастфуда. Но мне те же " гострі крильця" из КФС гораздо ближе.
показати весь коментар
15.01.2021 01:42 Відповісти
Не, ну фастфуд имеет место быть. Особенно, если нет возможности нормально поесть, а перекусить надо. Просто не злоупотреблять им. И сейчас я говорю вообще о фастфуде. Безотносительно к производителю. Дома вон тоже если начать одними бутербродами питаться ни к чему хорошему это не приведет. Лучше уж стейк на гриле приготовить и с офощами съесть. Картошки и макаронов тоже поменьше потреблять, да и каш собственно ограниченно. Вообще во всем должен быть баланс. Ну и за первые блюда не забывать. Особенно наше национальное, где все сбалансировано. И придумывать ничего не нужно.
показати весь коментар
15.01.2021 01:46 Відповісти
Согласен. Но когда относительно серьезно занимался спортом (просто для себя, без всяких перегибов), без первых блюд вообще обходился нормально. Польза от них - миф. Хотя наш борщ, да - люблю. В то же время место тому же бургеру или шаурме находилось - именно потому, что быстро и питательно. И в макаронах на самом деле ничего вредного нет. Вредно сидеть целый день за столом и жрать макароны, а не сами по себе макароны. Главное сбалансировать потребляемые калории и физическую активность - все просто.
показати весь коментар
15.01.2021 02:37 Відповісти
А я уже третий месяц в основном полулежа на диване работаю. Правда и раз в день ем. Долбаный локдаун.
показати весь коментар
15.01.2021 03:18 Відповісти
Согласен, Странник. Х.з., может кому-то эта резиновая жвачка и нравится, но в тех же Челентано, в особенности если купивший франшизу готовит из хороших продуктов пристойную еду - можно получить гораздо большее удовольствие от еды.😃
показати весь коментар
15.01.2021 09:49 Відповісти
Бургер у ресторані (не мак) якраз і коштує 150-160 гривень.
показати весь коментар
15.01.2021 07:25 Відповісти
..обычно, когда начинает разноситься вот эта лабуда про недооцененную гривну - жди очередного падения той самой гривны.. Вспоминайте..
показати весь коментар
14.01.2021 23:21 Відповісти
Вы хоть не ленитесь оф сайт найти и посмотреть что и как с недооценёнными и переоценёнными то странам.
показати весь коментар
14.01.2021 23:28 Відповісти
Аргентина. Сразу после "недооцененности" по бигмаку наступил дефолт.

Аказалось, что бигмак в Германии и бигмак в Монголии - это нифига не один и тот де бигмак.
показати весь коментар
15.01.2021 01:13 Відповісти
тиражирование мокшанского бреда...
показати весь коментар
14.01.2021 23:31 Відповісти
Наших дебілів ціею новиною можна годувати вічність. І газ по 20 зроби,не помітять. Головне що їх недооцінили
показати весь коментар
14.01.2021 23:41 Відповісти
Так кто ж против...если долляр стоит 11грн. то выставляйте эту цену на межбанке...а байки про котлеты для йолопов
показати весь коментар
15.01.2021 00:09 Відповісти
Спасибо Пете патриоту за домашнюю работу. Обвалил гривну в три раза и думает, что ему это когда-нибудь простят или забудут. Это было политическое самоубийство - никаким Томосом никогда не замажешь. Гонтарева тихонько по-японски исибаси - и не слышно и не видно - знає кіт, чиє сало з'їв.
показати весь коментар
15.01.2021 01:58 Відповісти
Я так понимаю, что про взаимосвязь экспорта-импорта и курса вам рассказывать смысла нет? Может, в таком случае лучше вам свои комменты на форуме домохозяек оставлять, а не здесь?
показати весь коментар
15.01.2021 02:42 Відповісти
А это и есть форум домохозяек. Идите к своим кастрюлям и тряпкам.
показати весь коментар
15.01.2021 03:06 Відповісти
Ну это точно не по адресу. Этот форум для относительно умных людей. Извините, но для вас здесь места нет.
показати весь коментар
15.01.2021 03:10 Відповісти
Относительно умный - это про вас. А я - безусловно умный.
показати весь коментар
15.01.2021 06:59 Відповісти
 
 