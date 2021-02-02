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гривня (290) Марченко Сергій (316)

Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає коливання гривні в межах 10%.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Марченко вважає, що курс гривні далі зберігатиме стабільність.

"Ризики того, що будуть різкі курсові коливання, на сьогодні відсутні. Немає підстав вважати, що гривня має або сильно зміцнитися, або сильно девальвувати", - сказав він в ефірі "Україна 24" в понеділок увечері.

"Можуть бути незначні коливання, в межах 10%, але це нормально", - додав він.

Читайте також: Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко
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Топ коментарі
+24
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7079
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01.02.2021 23:29
+17
Больше сваливать вину на папередника не удаётся, пичалька...
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01.02.2021 23:27
+16
Ого. Сдерживать инфляцию уже не удаётся. Всего-то полтора года прошло.
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01.02.2021 23:20
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Ого. Сдерживать инфляцию уже не удаётся. Всего-то полтора года прошло.
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01.02.2021 23:20 Відповісти
Цены не молчат, и уже давно.
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01.02.2021 23:24 Відповісти
Особенно на комуналку! Сахар с 14 на 22, яйца с 1,9 на 3,5 Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 9523 Это так, на вскидку. Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 5912
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02.02.2021 10:35 Відповісти
Олія, промтовари - та на все.
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02.02.2021 12:54 Відповісти
Так, всього півтора року в умовах дурних пандемій з локдаунами і продовження війни.
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01.02.2021 23:24 Відповісти
Больше сваливать вину на папередника не удаётся, пичалька...
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01.02.2021 23:27 Відповісти
Плохому танцору бейцы мешают.
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01.02.2021 23:32 Відповісти
Я просто зритель погорелого театра "квартал-95".
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01.02.2021 23:37 Відповісти
ты обычный балабол ))
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01.02.2021 23:45 Відповісти
А ты не читай.
Ты в церковь устройся. Сторожем.
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01.02.2021 23:47 Відповісти
я могу еще и насцать тебе на голову, для анализа )))
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01.02.2021 23:49 Відповісти
...і сам себе лайкнув. Шо ж такоє? Нема впевненості "в завтрашнєм днє"? Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7893

Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 5495
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10.02.2021 11:41 Відповісти
Зебилы они такие - непрошибаемые. Так куда делось оставленное "папередниками"?
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8547
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01.02.2021 23:32 Відповісти
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3383
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01.02.2021 23:36 Відповісти
А докази можна? Ти сам передавав казну? ))
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01.02.2021 23:48 Відповісти
Що заважає перевірити офіційну статистику?
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02.02.2021 01:14 Відповісти
Какая оф.статистика?! Это же свидетели янелоха оманского. Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 3187
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02.02.2021 10:43 Відповісти
Заодно глянь темпи росту ВВП - влітку 2019 було +4,6%, але чомусь уже в січні (тобто до початку епідемії) ВВП пішов у мінус - вперше з 2015 року. Але в 2015 була активна фаза війни, а зараз що?
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02.02.2021 01:26 Відповісти
А "рост" в каких попугаях наметился? Когда доллар обвалили с 12 до 30 это "рост" был?!!!
Нарисовали статистику в обесцененных в 2,5 раза гривнях и радуются как дети, тому чего нет
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02.02.2021 02:04 Відповісти
Це не наші нарісовалі, а Світовий банк надав таку інфу взагалі-то... Чи для зебілів це не авторитет?

І причому тут падіння гривні до 2019 року, як тоді гривня якраз росла з 28 до 24 за бакс десь???
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02.02.2021 09:21 Відповісти
Типа мировой банк приехал в Украину и подсчетами занимался. НБУ дал ему свою статистику в гривнах, удобную для НБУ с целью получения кредитов.
И еще - 2019 год это тогда УЖЕ другой премьер был.
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02.02.2021 09:31 Відповісти
4,6% - це літо 2019, дані за другий квартал 2019... А при іншому прем'єрі в 4 кварталі 2019 було уже всього 1,5% росту ВВП, а в 1 кварталі 2020 ВВП в мінус пішов ще до карантину!

Як можна було за півроку угробить ріст ВВП?
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02.02.2021 09:39 Відповісти
Никак, запустили валютных спекулянтов в ОВГЗ, поигрались курсом доллара, снизили с 28 до 24, экспортный товар продается за валюту, которая обесценилась в отношении гривни, а статистика ведется в гривневом эквиваленте.
Вот и вся математика про "успехи" пАпЕредников на фоне обесценивания гривни
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02.02.2021 09:51 Відповісти
Дик з облігаціями якраз Гончарук грався... Він і сам це визнає! Економічний гуру, блін)))
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02.02.2021 10:16 Відповісти
Я с этим не спорю, просто объясняю КАК циферки рисуются.
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02.02.2021 10:34 Відповісти
У вас є хоча б вчений ступінь з економіки? Ні? Тоді я повірю інформації від профі зі Світового банку!
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02.02.2021 12:01 Відповісти
Как так полтора года. Ведь КАЖДЫЙ порохобот твердо знал что после выборов бакс сразу по 100 будет!
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02.02.2021 02:00 Відповісти
Беня обещал дефолт ! К нему все вопросы
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02.02.2021 02:02 Відповісти
Инфляция с бредом Коломойши как то не сильно вяжется. Или вы считаете его пророком, узревшим будущее?
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02.02.2021 02:06 Відповісти
Я его считаю Хозяином Украины. Ибо только Хозяин мог усадить в президентское кресло клоуна-членограя, да ещё с таким успехом что трое из четверых проголосовали так как захотел Хозяин.
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02.02.2021 03:47 Відповісти
У вас проблемы с психикой, если вы выбрали для себя ТАКОГО хозяина Украины.
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02.02.2021 09:54 Відповісти
1) Я никого не выбирал.
2) Хозяев Украины назначают из Австрии.
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02.02.2021 10:51 Відповісти
Значить скоро щось з гривнею станеться. Просто ЗЕстадо готують))) та й нам від того нічого доброго(
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01.02.2021 23:21 Відповісти
Всё как и обещал вислюк оманский
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4533
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01.02.2021 23:22 Відповісти
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2390
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01.02.2021 23:23 Відповісти
Может он такой доллар имел в виду:
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9146 Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8321

Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8943
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01.02.2021 23:38 Відповісти
10%!скажите ещё -незначні коливання(((
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01.02.2021 23:23 Відповісти
Скупайте валюту, когда советский начальник говорит что всё хорошо, это значит что всё плохо, но когда он говорит что всё чуть-чуть не так хорошо, ситуация близка к катастрофе.
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01.02.2021 23:24 Відповісти
"Скупайте валюту"

ЩАЗ!
Умные люди драг металлы скупают, вчера серебро достигло самой высокой цены за последние 30 лет, и его в продаже в Mint (монетном дворе) нет, вот именно дешевых серебряных монет (не коллекционных, а таких, которые имеено как серебро скупают), во как верит население в крепость валюты то!
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02.02.2021 08:01 Відповісти
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7079
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01.02.2021 23:29 Відповісти
Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3949
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01.02.2021 23:33 Відповісти
Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2964
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02.02.2021 00:04 Відповісти
допускает колебания гривни в пределах 10%. - раз на 10% , два на10%, три на 10%, -житюха и не стоит безпокоиться - а ведь писалось тут - за всё сами и заплатите, до последнего цента. Приколы дорогие а вы думали что даром, нефига не даром.
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01.02.2021 23:31 Відповісти
Що там говорив про міністра фінансів Михайло Жванецький? Ой, Господи, пригадую, не тільки про одного міністра фінансів...
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01.02.2021 23:38 Відповісти
Бумага газета, будем як в сомалі ленд, на вагу рахувати .
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01.02.2021 23:38 Відповісти
Да там мендель такой пост настрочила, гривна должна до 20-ти укрепится
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01.02.2021 23:47 Відповісти
Трускавецкие гении экономики *** .. Колебание курса - это 1-2%, а когда разгон в 10% - это ПЗДЦ гривне Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 9630
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02.02.2021 00:19 Відповісти
эХсперд в экономике мог бы понимать, что колебание это плюс-минус, т.е. от базовой 28 получается коридор в пределах 10% от 26,6 до 29,4.
Так что получается вы эХсперд только в накладывании кучи говнеца.
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02.02.2021 01:58 Відповісти
10% от 28 получается 2,8
то есть получаем интервал от 25,2 до 30, 8.

Вы бы проценты научились вычислять, прежде чем писать.
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02.02.2021 08:05 Відповісти
На, держи, "математик", школьникам объясняют (по-английски), что 10% лимит (предел), это +/- 10% от значения:
"Unless the lecturer tells you that these limits are strict, it is normally acceptable to be 10% above or below this word limit (so, for example, a 2000 word assignment should be between 1800 and 2200 words)"

Где вам таких только почкуют.
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02.02.2021 08:13 Відповісти
О заграница подтянулась, сейчас учить срать в коментах будет
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02.02.2021 09:14 Відповісти
Что, зайка, интервал +/- подсчитать не можешь?
Трускавец не помог?
Ну как же так.
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02.02.2021 12:30 Відповісти
"Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться"
Источник: https://censor.net/ru/n3245426

Вот это точно, золотые слова.
Пока алмаза не найдете, как в копях Южной Африки, не стабилизация вам будет, Слуги Народа, а стабилизец.
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02.02.2021 08:08 Відповісти
10 відсотків для Зеленського уряду це несерйозно??? Уроди, ви хоть розумієте, що тепер кожен пенсіонер втратить з 1000 грн аж 100 грн. Тобто замість того щоб купити їжі на 1000, він купить лише на 900. Да, підвищили пенсії, так підвищили....
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02.02.2021 08:37 Відповісти
заплачь))))) ты хоть само то платишь налоги?
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02.02.2021 08:55 Відповісти
Скоріш за все це у кремля грощі закінчилися на підтримку ціх своїх помийок.
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03.02.2021 14:10 Відповісти
 
 