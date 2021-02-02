Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністр фінансів Сергій Марченко допускає коливання гривні в межах 10%.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Марченко вважає, що курс гривні далі зберігатиме стабільність.
"Ризики того, що будуть різкі курсові коливання, на сьогодні відсутні. Немає підстав вважати, що гривня має або сильно зміцнитися, або сильно девальвувати", - сказав він в ефірі "Україна 24" в понеділок увечері.
"Можуть бути незначні коливання, в межах 10%, але це нормально", - додав він.
Топ коментарі
+24 wake up-UA
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+17 aquarius580 .
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+16 aquarius580 .
показати весь коментар01.02.2021 23:20
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Ты в церковь устройся. Сторожем.
Нарисовали статистику в обесцененных в 2,5 раза гривнях и радуются как дети, тому чего нет
І причому тут падіння гривні до 2019 року, як тоді гривня якраз росла з 28 до 24 за бакс десь???
И еще - 2019 год это тогда УЖЕ другой премьер был.
Як можна було за півроку угробить ріст ВВП?
Вот и вся математика про "успехи" пАпЕредников на фоне обесценивания гривни
2) Хозяев Украины назначают из Австрии.
ЩАЗ!
Умные люди драг металлы скупают, вчера серебро достигло самой высокой цены за последние 30 лет, и его в продаже в Mint (монетном дворе) нет, вот именно дешевых серебряных монет (не коллекционных, а таких, которые имеено как серебро скупают), во как верит население в крепость валюты то!
Так что получается вы эХсперд только в накладывании кучи говнеца.
то есть получаем интервал от 25,2 до 30, 8.
Вы бы проценты научились вычислять, прежде чем писать.
"Unless the lecturer tells you that these limits are strict, it is normally acceptable to be 10% above or below this word limit (so, for example, a 2000 word assignment should be between 1800 and 2200 words)"
Где вам таких только почкуют.
учитьсрать в коментах будет
Трускавец не помог?
Ну как же так.
Источник: https://censor.net/ru/n3245426
Вот это точно, золотые слова.
Пока алмаза не найдете, как в копях Южной Африки, не стабилизация вам будет, Слуги Народа, а стабилизец.