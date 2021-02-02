COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал на брифинге 1 февраля.
Глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.
"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус.
Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.
"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.
Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.
Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС.
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Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад.
Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр!
Тогда нужно было полностью закрыть воздушное сообщение с Китаем, а то получилось, что в Китае полностью было закрыто воздушное сообщение внутри страны, а заграницу самолеты летали как ни в чем не бывало, развозя заразу по всему миру.