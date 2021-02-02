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COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал на брифинге 1 февраля.

Глава ВОЗ отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус.

Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.

"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глобальный механизм распределения вакцин от коронавируса СОVAX начнет работу уже в феврале, - ВОЗ

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС.
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Топ комментарии
+3
"Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.Источник: https://censor.net/ru/n3245442"

Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад. COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 1620
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02.02.2021 07:54
+2
Во! Цензору поступила команда: снова усилить панику барановирусную. То есть, как болтает этот сраный негр- "Это показывает, что этим вирусом можно управлять" Источник: https://censor.net/ru/n3245442
Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр! COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 3896
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02.02.2021 08:04
+2
Истерички, обратите внимание: он не сказал, шо вирус можно победить, он сказал, шо им можно управлять. Но при этом до сих пор управляют вами, а не вирусом.
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02.02.2021 08:20
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Всього на всіх не вистачає, чЛєнін наказав ділитися. Що не ясно?)))
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02.02.2021 07:32 Ответить
"Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.Источник: https://censor.net/ru/n3245442"

Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад. COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 1620
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02.02.2021 07:54 Ответить
Во! Цензору поступила команда: снова усилить панику барановирусную. То есть, как болтает этот сраный негр- "Это показывает, что этим вирусом можно управлять" Источник: https://censor.net/ru/n3245442
Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр! COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 3896
показать весь комментарий
02.02.2021 08:04 Ответить
Истерички, обратите внимание: он не сказал, шо вирус можно победить, он сказал, шо им можно управлять. Но при этом до сих пор управляют вами, а не вирусом.
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02.02.2021 08:20 Ответить
Управлять нужно было когда вирус только появился в Китае.
Тогда нужно было полностью закрыть воздушное сообщение с Китаем, а то получилось, что в Китае полностью было закрыто воздушное сообщение внутри страны, а заграницу самолеты летали как ни в чем не бывало, развозя заразу по всему миру.
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02.02.2021 09:18 Ответить
Шо, вакцины ещё нет, а вирус уже фсё? Аяяй, не успели погреццо COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 9481
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02.02.2021 11:02 Ответить
почему эта абизяна до сих пор на своем посту? COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 8131
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02.02.2021 15:39 Ответить
Я конечно знал что ВОЗ это беспонтовая организация, но то что там работают полые идиоты - для меня открытие. Типа для кого-то открытие что первыми в очереди на выживание будут именно граждане развитых стран а не граждане бантустана типа нас.
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23.03.2021 08:23 Ответить
 
 