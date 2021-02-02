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COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав на брифінгу 1 лютого.

Голова ВООЗ зазначив, що в багатьох країнах все ще зростає кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні новини обнадійливі.

"Це показує, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя", - сказав Гебрейесус.

Він назвав важливим, щоб усі продовжували вживати заходів обережності, щоб убезпечити себе і один одного.

"Контроль над поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин", - додав глава ВООЗ.

Також читайте: Глобальний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу СОVAX почне роботу вже в лютому, - ВООЗ

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавіруса. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.

Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського Союзу про заборону на експорт вакцин проти COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.Источник: https://censor.net/ru/n3245442"

Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад. COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 1620
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02.02.2021 07:54
+2
Во! Цензору поступила команда: снова усилить панику барановирусную. То есть, как болтает этот сраный негр- "Это показывает, что этим вирусом можно управлять" Источник: https://censor.net/ru/n3245442
Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр! COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 3896
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02.02.2021 08:04
+2
Истерички, обратите внимание: он не сказал, шо вирус можно победить, он сказал, шо им можно управлять. Но при этом до сих пор управляют вами, а не вирусом.
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02.02.2021 08:20
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Всього на всіх не вистачає, чЛєнін наказав ділитися. Що не ясно?)))
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02.02.2021 07:32 Відповісти
"Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.Источник: https://censor.net/ru/n3245442"

Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад. COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 1620
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02.02.2021 07:54 Відповісти
Во! Цензору поступила команда: снова усилить панику барановирусную. То есть, как болтает этот сраный негр- "Это показывает, что этим вирусом можно управлять" Источник: https://censor.net/ru/n3245442
Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр! COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 3896
показати весь коментар
02.02.2021 08:04 Відповісти
Истерички, обратите внимание: он не сказал, шо вирус можно победить, он сказал, шо им можно управлять. Но при этом до сих пор управляют вами, а не вирусом.
показати весь коментар
02.02.2021 08:20 Відповісти
Управлять нужно было когда вирус только появился в Китае.
Тогда нужно было полностью закрыть воздушное сообщение с Китаем, а то получилось, что в Китае полностью было закрыто воздушное сообщение внутри страны, а заграницу самолеты летали как ни в чем не бывало, развозя заразу по всему миру.
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02.02.2021 09:18 Відповісти
Шо, вакцины ещё нет, а вирус уже фсё? Аяяй, не успели погреццо COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 9481
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02.02.2021 11:02 Відповісти
почему эта абизяна до сих пор на своем посту? COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 8131
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02.02.2021 15:39 Відповісти
Я конечно знал что ВОЗ это беспонтовая организация, но то что там работают полые идиоты - для меня открытие. Типа для кого-то открытие что первыми в очереди на выживание будут именно граждане развитых стран а не граждане бантустана типа нас.
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23.03.2021 08:23 Відповісти
 
 