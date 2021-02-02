COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію
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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав на брифінгу 1 лютого.
Голова ВООЗ зазначив, що в багатьох країнах все ще зростає кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні новини обнадійливі.
"Це показує, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя", - сказав Гебрейесус.
Він назвав важливим, щоб усі продовжували вживати заходів обережності, щоб убезпечити себе і один одного.
"Контроль над поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин", - додав глава ВООЗ.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавіруса. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.
Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського Союзу про заборону на експорт вакцин проти COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС.
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Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад.
Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр!
Тогда нужно было полностью закрыть воздушное сообщение с Китаем, а то получилось, что в Китае полностью было закрыто воздушное сообщение внутри страны, а заграницу самолеты летали как ни в чем не бывало, развозя заразу по всему миру.