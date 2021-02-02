РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9684 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
640 20
беспилотник (2092) ОБСЕ (4790) отчет (405)

За выходные наемники РФ дважды стреляли по беспилотникам спецмиссии ОБСЕ, - отчет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За выходные наемники РФ дважды стреляли по беспилотникам спецмиссии ОБСЕ, - отчет

Возле подконтрольного правительству Чермалыка и неподконтрольной правительству Александровки Донецкой области огонь открыли, по оценке, в направлении двух БПЛА СММ малого радиуса действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

"30 января, находясь в Чермалыке для осуществления анонсированного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 очередей из крупнокалиберного пулемета и 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,5 км к юго-востоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 2 км к юго-востоку от местоположения патруля Миссии, вблизи позиций вооруженных формирований", - говорится в отчете миссии.

Также сообщается, что в тот же день, находясь на южной окраине Александровки для осуществления анонсированного полета БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 1–2 км к юго-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1–2 км к юго-западу от местоположения патруля Миссии, возле позиций Вооруженных сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк

Как отмечается, в обоих случаях команды СММ приземлили БПЛА и покинули эти районы.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Так отож! От раніше відразу прозвучало б грізне:"Будь ласка, виведіть війська з моєї території". За вихідні найманці РФ двічі стріляли по безпілотникам спецмісії ОБСЄ, - звіт - Цензор.НЕТ 6256
показать весь комментарий
02.02.2021 08:07
+1
Цей результат закладений за 30 років попередніх виборів. Довибиралися.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:10
+1
Поздоровляю! Тепер ти також записаний тут в агенти кримля, як і я.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого в самому тексті не знайшов про те, хто саме стріляв.
показать весь комментарий
02.02.2021 07:50 Ответить
Раша совершила в Мьянме военный переворот . Вот не сидится кацапам спокойно - везде лезут
показать весь комментарий
02.02.2021 07:57 Ответить



Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
18 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ. Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:06 Ответить
Забужко теорії змов перечитала.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:11 Ответить
«Свой первый в этом году зарубежный визит министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил в Республику Союз Мьянма, где провёл переговоры с верховным главнокомандующимвооружёнными силами страны старшим генералом Мин Аунг Хлаингом. Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран, обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, воздушной безопасности и другим темам.» 25.01.2021
показать весь комментарий
02.02.2021 08:13 Ответить
1 лютого 2021
В повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому, Байден закликав міжнародну спільноту до тиску на військових М'янми з тим, щоб змусити їх відмовитися від захопленої влади, звільнити затриманих політиків та активістів, скасувати обмеження на телекомунікації та утриматися від насильства проти громадян.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:18 Ответить
Пока не будет изобретен действенный механизм наказания за нарушение режима тишины, рашисты и их сателлиты и дальше будут ПОстреливать, ПО-ранить наших бойцов и ПО-убивать всех, кому прилетит. Какое это нафиг перемирие? Это предлог для дальнейшей сдачи наших территорий ВРАГУ. Отведение войск- это ползучая капитуляция. Точка.
показать весь комментарий
02.02.2021 07:59 Ответить
Ну точка- і що далі? А комент грізний.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:03 Ответить
Піду стрілять.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:31 Ответить
Ойфсьо)))
показать весь комментарий
02.02.2021 08:53 Ответить
Обрали по приколу недоумка - ось і результат.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:03 Ответить
Так отож! От раніше відразу прозвучало б грізне:"Будь ласка, виведіть війська з моєї території". За вихідні найманці РФ двічі стріляли по безпілотникам спецмісії ОБСЄ, - звіт - Цензор.НЕТ 6256
показать весь комментарий
02.02.2021 08:07 Ответить
Ти знов за своє? До речі, лижі купив, чи ні? За вихідні найманці РФ двічі стріляли по безпілотникам спецмісії ОБСЄ, - звіт - Цензор.НЕТ 1085
показать весь комментарий
02.02.2021 08:09 Ответить
Снігу немає - дощ його знищив.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:10 Ответить
Ти запитував мне про Юлю. Хотів відповісти, аж бац - і нежданчик. Та я незнищенний. Запаряться. За вихідні найманці РФ двічі стріляли по безпілотникам спецмісії ОБСЄ, - звіт - Цензор.НЕТ 9594
показать весь комментарий
02.02.2021 08:15 Ответить
Поздоровляю! Тепер ти також записаний тут в агенти кримля, як і я.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:16 Ответить
Цей результат закладений за 30 років попередніх виборів. Довибиралися.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:10 Ответить
Так пусть ударные беспилотники запускают, чтобы могли ответку дать...
показать весь комментарий
02.02.2021 10:28 Ответить
 
 