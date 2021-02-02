За выходные наемники РФ дважды стреляли по беспилотникам спецмиссии ОБСЕ, - отчет

Возле подконтрольного правительству Чермалыка и неподконтрольной правительству Александровки Донецкой области огонь открыли, по оценке, в направлении двух БПЛА СММ малого радиуса действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

"30 января, находясь в Чермалыке для осуществления анонсированного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 очередей из крупнокалиберного пулемета и 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,5 км к юго-востоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 2 км к юго-востоку от местоположения патруля Миссии, вблизи позиций вооруженных формирований", - говорится в отчете миссии.

Также сообщается, что в тот же день, находясь на южной окраине Александровки для осуществления анонсированного полета БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 1–2 км к юго-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1–2 км к юго-западу от местоположения патруля Миссии, возле позиций Вооруженных сил Украины.

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Как отмечается, в обоих случаях команды СММ приземлили БПЛА и покинули эти районы.