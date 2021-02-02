За вихідні найманці РФ двічі стріляли по безпілотникам спецмісії ОБСЄ, - звіт

Біля підконтрольного уряду Чермалика та непідконтрольної уряду Олександрівки Донецької області вогонь відкривали, за оцінкою, в напрямку двох БПЛА СММ малого радіусу дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

"30 січня, перебуваючи в Чермалику для здійснення анонсованого польоту безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 20 черг з великокаліберного кулемета і 5 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1,5 км на південний схід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 2 км на південний схід від місця розташування патруля місії, поблизу позицій збройних формувань", - йдеться у звіті місії.

Також повідомляється, що того ж дня, перебуваючи на південній околиці Олександрівки для здійснення анонсованого польоту БПЛА СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 20 одиночних пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 1-2 км на північний захід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 1-2 км на північний захід від місця розташування патруля Місії, біля позицій Збройних сил України.

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Як наголошується, в обох випадках команди СММ приземлили БПЛА і залишили ці райони.