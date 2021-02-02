За вихідні найманці РФ двічі стріляли по безпілотникам спецмісії ОБСЄ, - звіт
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Біля підконтрольного уряду Чермалика та непідконтрольної уряду Олександрівки Донецької області вогонь відкривали, за оцінкою, в напрямку двох БПЛА СММ малого радіусу дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.
"30 січня, перебуваючи в Чермалику для здійснення анонсованого польоту безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 20 черг з великокаліберного кулемета і 5 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1,5 км на південний схід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 2 км на південний схід від місця розташування патруля місії, поблизу позицій збройних формувань", - йдеться у звіті місії.
Також повідомляється, що того ж дня, перебуваючи на південній околиці Олександрівки для здійснення анонсованого польоту БПЛА СММ малого радіусу дії, спостерігачі чули 20 одиночних пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 1-2 км на північний захід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 1-2 км на північний захід від місця розташування патруля Місії, біля позицій Збройних сил України.
Як наголошується, в обох випадках команди СММ приземлили БПЛА і залишили ці райони.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
18 ч. ·
ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ. Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
В повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому, Байден закликав міжнародну спільноту до тиску на військових М'янми з тим, щоб змусити їх відмовитися від захопленої влади, звільнити затриманих політиків та активістів, скасувати обмеження на телекомунікації та утриматися від насильства проти громадян.