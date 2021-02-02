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Поездки в условиях пандемии COVID-19: Евросоюз вводит новые рекомендации

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Поездки в условиях пандемии COVID-19: Евросоюз вводит новые рекомендации

Совет ЕС обновил рекомендации относительно ограничения передвижения по странам Европы в условиях пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Согласно этим рекомендациям, новый цвет, а именно темно-красный, добавляется к действующим зеленому, оранжевому, красному и серому цветам на картах, которые еженедельно обновляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Новый цвет будет применяться к районам, где вирус циркулирует на очень активном уровне, учитывая новые варианты инфекции, вызывающие беспокойство.

В ЕС отметили, что темно-красным цветом на картах будут обозначать регионы, где индекс заболеваемости коронавирусом за 14 дней превышать 500 активных случаев на 100 тыс. населения.

Также страны ЕС должны принять соответствующие меры, чтобы не поощрять людей к путешествиям в такие регионы.

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Ими должны быть установлены четкие правила для лиц, прибывающих в ЕС из частей Европы, которые обозначены темно-красным цветом. В частности, они должны пройти тестирование на коронавирус еще до прибытия, а после — пройти обязательный карантин или самоизоляцию.

Такие требования страны смогут применять по собственному решению для приезжих из регионов, которые обозначены оранжевым, красным или серым цветами.

Требование об обязательном тестировании не будет распространяться на работников транспорта, жителей приграничных регионов, которые пересекают границу с целью учебы, работы или по семейным делам.

Новые меры направлены на ограничение распространения коронавируса, особенно новых агрессивных мутаций.

Европейский Союз создаст структуру взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях.

Такое решение было принято на фоне сбоев в поставках вакцин от коронавируса. Комиссия создаст Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения ЕС, чтобы обеспечить структурированный подход на случаи пандемии.
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02.02.2021 08:36
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02.02.2021 08:43
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Так и есть, и так и будет! Стоять в стойле, а ходить строем!
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02.02.2021 08:41
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Та до спини двері! Це все одно не змінить 100% гарантованість смерті кожної людини.
Чи хтось зібрався жити вічно?
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02.02.2021 08:29 Ответить
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 1147 Вот вам, наслаждайтесь:
Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойе.
Проверены были образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не болевших.
17 человек перенесли ковид легко, 13 были госпитализированы, девять оказались в реанимации.
Оказалось, что люди с легкой формой коронавируса имели более слабые ответы CD8+Т-клеток. Исследователи связали это с истощением Т-лимфоцитов у тех, кто болеет легко.
Ученые предполагают, что люди, перенесшие ковид тяжело, будут иметь преимущество - более сильный и долгосрочный иммунитет .
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02.02.2021 08:37 Ответить
Сьогодні в приватній лабораторії було багацько людей зробити тест для виїзду за бугор. Доровідає моя агентура. Незабаром введуть і обов"язковий сертифікат про щеплення. Нехай турЬІстЬІ готуються і до цього.
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02.02.2021 08:40 Ответить
Так и есть, и так и будет! Стоять в стойле, а ходить строем!
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02.02.2021 08:41 Ответить
* доповідає. Котяра теж тицяє на клавіші. Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9501
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02.02.2021 08:42 Ответить
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9805 ..За два дні до виїзду ...і вартість путівок впала .
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02.02.2021 08:45 Ответить
Точно! А ещё, если в Нидерланды вылет- то за 4(четыре) часа до вылета, не более- Тест на антиген!
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02.02.2021 08:47 Ответить
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 2898 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 971
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02.02.2021 08:36 Ответить
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 598 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9764
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02.02.2021 08:39 Ответить
А які кроки вживають "наші" відморожені шмигалята на заборону в"їзду українців до деяких країн євросоюзу? Чи як завше, нічого? Повна інфальтильність ускладнена професійною недолугістю...
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Так усім заборонили- чого ти українців вип'ячуєш?
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Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 854 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9538
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02.02.2021 08:43 Ответить
 
 