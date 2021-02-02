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Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації

Рада ЄС поновила рекомендації щодо обмеження пересування країнами Європи в умовах пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Відповідно до цих рекомендацій, новий колір, а саме темно-червоний, додається до чинних зеленого, помаранчевого, червоного та сірого кольорів на мапах, які щотижня оновлює Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

Новий колір застосовуватиметься до районів, де вірус циркулює на дуже активному рівні, з урахуванням нових варіантів інфекції, що викликають занепокоєння.

У ЄС зазначили, що темно-червоним кольором на мапах позначатимуться регіони, де індекс захворюваності на коронавірус за 14 днів перевищуватиме 500 активних випадків на 100 тис. населення.

Також країни ЄС мають вжити відповідних заходів, щоб не заохочувати людей до подорожей у такі регіони.

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Ними мають бути встановлені чіткі правила для осіб, які прибувають до ЄС із частин Європи, які позначені темно-червоним кольором. Зокрема, вони мають пройти тестування на коронавірус ще до прибуття, а після – пройти обов’язковий карантин або самоізоляцію.

Такі вимоги країни зможуть застосовувати за власним рішенням для приїжджих із регіонів, що позначені помаранчевим, червоним або сірим кольорами.

Вимога щодо обов’язкового тестування не поширюватиметься на працівників транспорту, мешканців прикордонних регіонів, які перетинають кордон з метою навчання, роботи чи у родинних справах.

Нові заходи спрямовані на обмеження поширення коронавірусу, особливо нових агресивних мутацій.

Європейський Союз створить структуру взаємодії з фармацевтичними компаніями в надзвичайних ситуаціях.

Таке рішення ухвалили на тлі збоїв у постачанні вакцин від коронавірусу. Комісія створить Управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я ЄС, щоб забезпечити структурований підхід на випадки пандемії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 2898 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 971
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02.02.2021 08:36
+7
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 854 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9538
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02.02.2021 08:43
+2
Так и есть, и так и будет! Стоять в стойле, а ходить строем!
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02.02.2021 08:41
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Та до спини двері! Це все одно не змінить 100% гарантованість смерті кожної людини.
Чи хтось зібрався жити вічно?
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02.02.2021 08:29 Відповісти
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 1147 Вот вам, наслаждайтесь:
Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойе.
Проверены были образцы крови 39 человек с коронавирусом и десяти не болевших.
17 человек перенесли ковид легко, 13 были госпитализированы, девять оказались в реанимации.
Оказалось, что люди с легкой формой коронавируса имели более слабые ответы CD8+Т-клеток. Исследователи связали это с истощением Т-лимфоцитов у тех, кто болеет легко.
Ученые предполагают, что люди, перенесшие ковид тяжело, будут иметь преимущество - более сильный и долгосрочный иммунитет .
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02.02.2021 08:37 Відповісти
Сьогодні в приватній лабораторії було багацько людей зробити тест для виїзду за бугор. Доровідає моя агентура. Незабаром введуть і обов"язковий сертифікат про щеплення. Нехай турЬІстЬІ готуються і до цього.
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02.02.2021 08:40 Відповісти
Так и есть, и так и будет! Стоять в стойле, а ходить строем!
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02.02.2021 08:41 Відповісти
* доповідає. Котяра теж тицяє на клавіші. Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9501
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02.02.2021 08:42 Відповісти
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9805 ..За два дні до виїзду ...і вартість путівок впала .
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02.02.2021 08:45 Відповісти
Точно! А ещё, если в Нидерланды вылет- то за 4(четыре) часа до вылета, не более- Тест на антиген!
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02.02.2021 08:47 Відповісти
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 2898 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 971
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02.02.2021 08:36 Відповісти
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 598 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9764
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02.02.2021 08:39 Відповісти
А які кроки вживають "наші" відморожені шмигалята на заборону в"їзду українців до деяких країн євросоюзу? Чи як завше, нічого? Повна інфальтильність ускладнена професійною недолугістю...
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02.02.2021 08:40 Відповісти
Так усім заборонили- чого ти українців вип'ячуєш?
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02.02.2021 08:50 Відповісти
Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 854 Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації - Цензор.НЕТ 9538
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02.02.2021 08:43 Відповісти
 
 