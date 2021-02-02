В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены
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Также наемники РФ в январе 2021 года потеряли два беспилотника и два транспортных средства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.
"Потери орков с 01.01.2021 года по 01.02.2021 года составили 62 человека: безвозвратные (200) - 19 (4 боевых, 15 не боевых) санитарные (300) - 43 (3 боевых, 40 не боевых); потери ВВТ: 4 ед. (2 БПЛА, 2 АТ)", - рассказал он.
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