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ликвидация (1929) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) Нещадим Сергей (9)

В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены

Новости Цензор.НЕТ Общество

В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены

Также наемники РФ в январе 2021 года потеряли два беспилотника и два транспортных средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков с 01.01.2021 года по 01.02.2021 года составили 62 человека: безвозвратные (200) - 19 (4 боевых, 15 не боевых) санитарные (300) - 43 (3 боевых, 40 не боевых); потери ВВТ: 4 ед. (2 БПЛА, 2 АТ)", - рассказал он.

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В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены 01
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Топ комментарии
+16
Не умерли а ПОДОХЛИ !!! В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены - Цензор.НЕТ 2684
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02.02.2021 09:44
+9
похоронили с почестями ? У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 2815
У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 4254
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02.02.2021 09:54
+5
Понос через нос у них случился.
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02.02.2021 09:45
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Не умерли а ПОДОХЛИ !!! В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены - Цензор.НЕТ 2684
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02.02.2021 09:44 Ответить
Понос через нос у них случился.
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02.02.2021 09:45 Ответить
из нор вылезли в норы и вернулись
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02.02.2021 09:46 Ответить
В соцсети он пишет. Да уж
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02.02.2021 09:47 Ответить
Захворіли і здохли, ілі гдє?
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02.02.2021 09:48 Ответить
ЛЮДИ умирают, а лугандонские обдроченцы-просто шкварятся! Земля им дробленым бетоном!
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02.02.2021 09:52 Ответить
похоронили с почестями ? У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 2815
У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 4254
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02.02.2021 09:54 Ответить
Украинская «дочка» российского «Сбербанка» увеличила прибыль в 2020 году , может не дочка ,а ПРОСТИТУТКА? ,а как ещё в годы 7 летней войны с Расеей можно холуёв называть?
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02.02.2021 10:02 Ответить
У Бені Приват забрали,а у Ху"ла Сбербанк ні,чому?
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02.02.2021 10:08 Ответить
Він під санкціями. Гроші працюють на Україну, а вивести їх вони не можуть.
До того ж материнський банк не визнає анексію Криму - не працює там
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02.02.2021 12:28 Ответить
Для 45 тысячного контингента такие потери ничего не значат ни в физическом , ни в психологическом плане...так не победим никогда.
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02.02.2021 10:06 Ответить
Тем более из 19 трупов - 15 не боевые. Все нарики и алкаши поупивались и пообкалывались в усмерть. Орки только спасибо скажут - очищение рядов, так сказать.
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02.02.2021 11:55 Ответить
"Умєрлі"- це як? Від делірію? Від КОВІДу? Поножовщина "по-п'яні"? "Потєрялі" - це як? З машини випало? В міняли на шмурдяк? Через амиворукісь?
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02.02.2021 10:20 Ответить
Хто ж це підрахував ці втрати і яким способом? Невже в окупантів "сидить кріт"? І наскільки достовірні такі дані?
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02.02.2021 10:28 Ответить
ну и х\с ними...но мне иньтереснее другое, сколько того мусора и дерьма ликвидировано нашими военными?, а не сколько самоликвидировалось и разбилось в результате разных случаев...
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02.02.2021 10:34 Ответить
А сколько наших воинов погибли и ранены, защищая нас с вами? И не надо про "небоевые" потери",не верим. Позорите всех, вы, пишущие такие "новости"
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02.02.2021 10:53 Ответить
У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 9034
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02.02.2021 11:12 Ответить
У Безлера й Аксьонова було українське громадянство.
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02.02.2021 12:30 Ответить
Не умерли а отправились на концерт кобздона.
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02.02.2021 11:18 Ответить
Скоти не вмирають, вони здихають!
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02.02.2021 11:24 Ответить
надо увеличить план забоя...
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02.02.2021 11:25 Ответить
Тільки не померли , а здохли .
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02.02.2021 13:18 Ответить
не вмерли, а здохли
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22.02.2021 21:59 Ответить
 
 