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У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені

Також найманці РФ у січні 2021 року втратили два безпілотники і два транспортні засоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

"Втрати орків з 01.01.2021 року по 01.02.2021 року становили 62 людини: безповоротні (200) - 19 (4 бойові, 15 до небойових) санітарні (300) - 43 (3 бойові, 40 до небойових); втрати ОВТ: 4 од. (2 БПЛА, 2 АТ)", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб ОС

У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Не умерли а ПОДОХЛИ !!! В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены - Цензор.НЕТ 2684
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02.02.2021 09:44
+9
похоронили с почестями ? У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 2815
У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 4254
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02.02.2021 09:54
+5
Понос через нос у них случился.
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02.02.2021 09:45
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Не умерли а ПОДОХЛИ !!! В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены - Цензор.НЕТ 2684
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02.02.2021 09:44 Відповісти
Понос через нос у них случился.
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02.02.2021 09:45 Відповісти
из нор вылезли в норы и вернулись
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02.02.2021 09:46 Відповісти
В соцсети он пишет. Да уж
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02.02.2021 09:47 Відповісти
Захворіли і здохли, ілі гдє?
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02.02.2021 09:48 Відповісти
ЛЮДИ умирают, а лугандонские обдроченцы-просто шкварятся! Земля им дробленым бетоном!
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02.02.2021 09:52 Відповісти
похоронили с почестями ? У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 2815
У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 4254
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02.02.2021 09:54 Відповісти
Украинская «дочка» российского «Сбербанка» увеличила прибыль в 2020 году , может не дочка ,а ПРОСТИТУТКА? ,а как ещё в годы 7 летней войны с Расеей можно холуёв называть?
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02.02.2021 10:02 Відповісти
У Бені Приват забрали,а у Ху"ла Сбербанк ні,чому?
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02.02.2021 10:08 Відповісти
Він під санкціями. Гроші працюють на Україну, а вивести їх вони не можуть.
До того ж материнський банк не визнає анексію Криму - не працює там
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Для 45 тысячного контингента такие потери ничего не значат ни в физическом , ни в психологическом плане...так не победим никогда.
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02.02.2021 10:06 Відповісти
Тем более из 19 трупов - 15 не боевые. Все нарики и алкаши поупивались и пообкалывались в усмерть. Орки только спасибо скажут - очищение рядов, так сказать.
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02.02.2021 11:55 Відповісти
"Умєрлі"- це як? Від делірію? Від КОВІДу? Поножовщина "по-п'яні"? "Потєрялі" - це як? З машини випало? В міняли на шмурдяк? Через амиворукісь?
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02.02.2021 10:20 Відповісти
Хто ж це підрахував ці втрати і яким способом? Невже в окупантів "сидить кріт"? І наскільки достовірні такі дані?
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02.02.2021 10:28 Відповісти
ну и х\с ними...но мне иньтереснее другое, сколько того мусора и дерьма ликвидировано нашими военными?, а не сколько самоликвидировалось и разбилось в результате разных случаев...
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02.02.2021 10:34 Відповісти
А сколько наших воинов погибли и ранены, защищая нас с вами? И не надо про "небоевые" потери",не верим. Позорите всех, вы, пишущие такие "новости"
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02.02.2021 10:53 Відповісти
У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені - Цензор.НЕТ 9034
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02.02.2021 11:12 Відповісти
У Безлера й Аксьонова було українське громадянство.
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02.02.2021 12:30 Відповісти
Не умерли а отправились на концерт кобздона.
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02.02.2021 11:18 Відповісти
Скоти не вмирають, вони здихають!
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02.02.2021 11:24 Відповісти
надо увеличить план забоя...
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02.02.2021 11:25 Відповісти
Тільки не померли , а здохли .
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02.02.2021 13:18 Відповісти
не вмерли, а здохли
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22.02.2021 21:59 Відповісти
 
 