У січні на Донбасі померли 19 окупантів, 43 - поранені
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Також найманці РФ у січні 2021 року втратили два безпілотники і два транспортні засоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.
"Втрати орків з 01.01.2021 року по 01.02.2021 року становили 62 людини: безповоротні (200) - 19 (4 бойові, 15 до небойових) санітарні (300) - 43 (3 бойові, 40 до небойових); втрати ОВТ: 4 од. (2 БПЛА, 2 АТ)", - розповів він.
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