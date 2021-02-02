В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях
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Появление студентов и старшеклассников на митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах.
За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила "Ъ", что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах, передает Цензор.НЕТ.
О том, что уже в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, выступая в Совете федерации 27 января. По его словам, такой конкурс под названием "Навигаторы детства" уже реализуется в десяти пилотных регионах, и уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.
По словам осведомленного источника "Ъ", близкого к АП, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (является соорганизатором конкурса вместе с Минпросвещения), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Исполнительный директор РДШ — 33-летняя Ирина Плещева, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении "Наши". По данным издания, госпожа Плещева взаимодействует с президентским управлением по общественным проектам. Напомним, РДШ было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и "формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Часть экспертов тогда сравнили РДШ с советской пионерской организацией.
Советовать советник будет не только директору, но и ученикам: "Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью,— говорит источник "Ъ".— У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов".
Министр Сергей Кравцов, выступавший перед сенаторами через несколько дней после акции сторонников Навального, тоже упомянул "недавние события", которые, с его точки зрения, показали, как важна тема воспитания. "Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?" — риторически спрашивал глава Минпросвещения. Правда, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко упрекнула докладчика: "Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, и у нас все будет хорошо с воспитанием? Это очень поверхностный и неправильный подход".
В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что принять участие в конкурсе "Навигаторы детства" смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов. Предполагается, что финансирование будет идти через ФГБУ "Росдетцентр" (структура, подведомственная РДШ).
Ирина Плещева подтвердила, что ключевой задачей для воспитателей будет именно общение с молодежью: "Я уже несколько месяцев работаю педагогом-организатором в одной из школ Подмосковья и на собственном опыте знаю, что основная проблема в школах — это нехватка времени для общения".
По ее словам, воспитатель должен знать, чем живут современные дети: "Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх". Советникам предстоит интегрировать детей "в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений", продолжает госпожа Плещева, причем специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на акциях: "Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ". Ирина Плещева считает, что советники смогут транслировать представителям власти запрос школьников на то, чтобы с их мнением считались.
Источник "Ъ", близкий к АП, говорит, что тема протестов и участия в них молодежи обсуждается "на самых верхах" и внутриполитический блок намерен активизировать "все текущие проекты по этой теме".
Если предполагается, что в школы придут какие-то новые люди, то ничего кроме смеха они не вызовут: ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей",— отмечает сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.
По его мнению, речь идет скорее об имитации контроля "политизированности школьников" и об "очередной кампании ради кампании" без особых последствий для подростков. Он напоминает, что за последние несколько лет в школах были сокращены ставки психологов, завучей и других специалистов, прямо отвечавших в том числе и за воспитательную работу. Психолог Людмила Петрановская называет инициативу смешной: "Не представляю, какая у них цель: чтобы отговаривали ходить на митинги или чтобы поучал? В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это. Дети в любом случае придумают, как их обстебать".
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Муз. Е. Жарковского, сл. М. Матусовского
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы еще не стары -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
Ваше слово на той войне,
К сердцу путь самый верный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров!
Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
Обжигая командой рот, -
Видно, участь у вас такая,-
Всюду первыми шли вперед,
За собою нас увлекая!
Так вели вы вперед полки
Сквозь страдания и пожары, -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
А к рассвету - в огонь опять,
И дорог впереди - без счета.
Побеждать и насмерть стоять!
Ваша главная партработа!
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы еще не стары -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары!
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!.
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https://therussianamerica.com/russian_newscenter/articles/2019/02/03/na-detyah-stavili-eksperimenty-kak-na-sobakah
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия ****** россия = 666 ......
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Вводите сразу должность "инструктора по рашизму", за образец возьмите инструктора по национал-социализму в "Вермахте" и "СС".