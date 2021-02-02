В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях

Появление студентов и старшеклассников на митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах.

За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила "Ъ", что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах, передает Цензор.НЕТ.

О том, что уже в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, выступая в Совете федерации 27 января. По его словам, такой конкурс под названием "Навигаторы детства" уже реализуется в десяти пилотных регионах, и уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

По словам осведомленного источника "Ъ", близкого к АП, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (является соорганизатором конкурса вместе с Минпросвещения), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Исполнительный директор РДШ — 33-летняя Ирина Плещева, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении "Наши". По данным издания, госпожа Плещева взаимодействует с президентским управлением по общественным проектам. Напомним, РДШ было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и "формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Часть экспертов тогда сравнили РДШ с советской пионерской организацией.

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Советовать советник будет не только директору, но и ученикам: "Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью,— говорит источник "Ъ".— У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов".

Министр Сергей Кравцов, выступавший перед сенаторами через несколько дней после акции сторонников Навального, тоже упомянул "недавние события", которые, с его точки зрения, показали, как важна тема воспитания. "Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?" — риторически спрашивал глава Минпросвещения. Правда, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко упрекнула докладчика: "Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, и у нас все будет хорошо с воспитанием? Это очень поверхностный и неправильный подход".

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что принять участие в конкурсе "Навигаторы детства" смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов. Предполагается, что финансирование будет идти через ФГБУ "Росдетцентр" (структура, подведомственная РДШ).

Ирина Плещева подтвердила, что ключевой задачей для воспитателей будет именно общение с молодежью: "Я уже несколько месяцев работаю педагогом-организатором в одной из школ Подмосковья и на собственном опыте знаю, что основная проблема в школах — это нехватка времени для общения".

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По ее словам, воспитатель должен знать, чем живут современные дети: "Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх". Советникам предстоит интегрировать детей "в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений", продолжает госпожа Плещева, причем специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на акциях: "Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ". Ирина Плещева считает, что советники смогут транслировать представителям власти запрос школьников на то, чтобы с их мнением считались.

Источник "Ъ", близкий к АП, говорит, что тема протестов и участия в них молодежи обсуждается "на самых верхах" и внутриполитический блок намерен активизировать "все текущие проекты по этой теме".

Если предполагается, что в школы придут какие-то новые люди, то ничего кроме смеха они не вызовут: ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей",— отмечает сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.

По его мнению, речь идет скорее об имитации контроля "политизированности школьников" и об "очередной кампании ради кампании" без особых последствий для подростков. Он напоминает, что за последние несколько лет в школах были сокращены ставки психологов, завучей и других специалистов, прямо отвечавших в том числе и за воспитательную работу. Психолог Людмила Петрановская называет инициативу смешной: "Не представляю, какая у них цель: чтобы отговаривали ходить на митинги или чтобы поучал? В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это. Дети в любом случае придумают, как их обстебать".