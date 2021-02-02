У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях

Поява студентів і старшокласників на мітингах знову змусила російських чиновників задуматися про те, як ще вдосконалити виховну роботу з учнями. Міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, що у 2022 році в усіх регіонах Росії відбудеться конкурс на посаду радників директорів шкіл з виховання. Цього року конкурс буде в десяти пілотних регіонах.

За проєкт здебільшого відповідає створений у 2015 році Російський рух школярів (РДШ), який курується адміністрацією президента. Виконавчий директор РДШ Ірина Плещева пояснила "Ъ", що майбутні вихователі повинні будуть говорити з дітьми їхньою мовою, серед іншого і про політику і мітинги, передає Цензор.НЕТ.

Про те, що вже у 2022 році в усіх регіонах Росії можуть відбутися конкурси на посади радників директорів шкіл з виховання та роботи з дитячими об'єднаннями, міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, виступаючи в Раді Федерації 27 січня. За його словами, такий конкурс під назвою "Навігатори дитинства" вже реалізується в десяти пілотних регіонах, і вже з 1 березня ставки радників-вихователів з'являться в Брянській, Вологодській, Калінінградській, Нижегородській, Омській, Сахалінській, Тюменській і Челябінській областях, в Ставропольському краї і в Севастополі.

За словами обізнаного джерела "Ъ", близького до АП, проєктом з підготовки майбутніх вихователів займається Російський рух школярів (є співорганізатором конкурсу разом з Міносвіти), який курує внутрішньополітичний блок АП. Виконавчий директор РДШ - 33-річна Ірина Плещева, в минулому працювала в Загальноросійському народному фронті, уряді Підмосков'я і рухові "Наші". За даними видання, пані Плещева взаємодіє з президентським управлінням у громадських проєктах. Нагадаємо, РДШ було засновано указом президента Володимира Путіна в 2015 році під егідою Росмолоді для виховання підлітків та "формування особистості на основі властивої російському суспільству системи цінностей". Частина експертів тоді порівняли РДШ з радянською піонерською організацією.

Радити радник буде не тільки директору, а й учням: "Завдання в тому, щоб вихователь в першу чергу саме спілкувався з молоддю, - говорить джерело "Ъ". - У них є запит, щоб з ними спілкувалися на політичні теми, зокрема і з приводу мітингів".

Міністр Сергій Кравцов, який виступав перед сенаторами через кілька днів після акції прихильників Навального, теж згадав "недавні події", які, з його точки зору, показали, як важлива тема виховання. "Яким чином діти будуть досягати поставлених цілей? Що і коли саме життя може вплинути на їхній світогляд? Як запобігти можливості деструктивного впливу на дітей?" - риторично запитував глава Міносвіти. Правда, спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко дорікнула доповідачеві: "Ось зараз ми у всіх школах введемо радника директора з виховної роботи, і у нас все буде добре з вихованням? Це дуже поверхневий і неправильний підхід".

У пресслужбі Міносвіти пояснили, що взяти участь у конкурсі "Навігатори дитинства" зможуть діючі педагоги і студенти педвишів починаючи з четвертого курсу. Для радників з виховної роботи буде передбачена щомісячна федеральна надбавка в розмірі 15 тис. руб. без урахування регіональних коефіцієнтів. Передбачається, що фінансування буде йти через ФГБУ "Росдитцентр" (структура, підвідомча РДШ).

Ірина Плещева підтвердила, що ключовим завданням для вихователів буде саме спілкування з молоддю: "Я вже кілька місяців працюю педагогом-організатором в одній зі шкіл Підмосков'я і на власному досвіді знаю, що основна проблема в школах - це брак часу для спілкування".

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За її словами, вихователь повинен знати, чим живуть сучасні діти: "Потрібно знати мову і меми, дивитися стрім і фільми, які вони дивляться, музику, яку слухають, вести соціальні мережі, розбиратися в ігрових приставках і комп'ютерних іграх". Радникам належить інтегрувати дітей "в суспільно значущі заходи через різноманітні дитячі об'єднання", продовжує пані Плещева, причому особливу увагу слід приділяти молодим людям, яких коли-небудь затримували на акціях: "Потрібно, щоб вони не відчували злості або що вони покинуті. Їх треба інтегрувати в проєкти РДШ". Ірина Плещева вважає, що радники зможуть транслювати представникам влади запит школярів на те, щоб з їхньою думкою рахувалися.

Джерело "Ъ", близьке до АП, каже, що тема протестів і участі в них молоді обговорюється "на самих верхах" і внутрішньополітичний блок має намір активізувати "всі поточні проєкти з цієї теми".

Якщо передбачається, що в школи прийдуть якісь нові люди, то нічого, крім сміху, вони не викличуть: жодна нормальнадитина не буде щиро розмовляти зі сторонньою тітко ", - зазначає співголова профспілки "Учитель" Всеволод Лохвицький.

На його думку, йдеться радше про імітацію контролю "політизованості школярів" і про "чергову кампанію заради кампанії" без особливих наслідків для підлітків. Він нагадує, що за останні кілька років у школах були скорочені ставки психологів, завучів та інших фахівців, які прямо відповідали в тому числі і за виховну роботу. Психолог Людмила Петрановська називає ініціативу смішною: "Не уявляю, яка у них мета: щоб відмовляли ходити на мітинги або щоб повчати? У будь-якому випадку середньостатистичний школяр, який цікавиться суспільно-політичними питаннями, розумніші за гіпотетичних людей, які придумали це. Діти в будь-якому випадку придумають, як з них постібатися".