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У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях

Поява студентів і старшокласників на мітингах знову змусила російських чиновників задуматися про те, як ще вдосконалити виховну роботу з учнями. Міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, що у 2022 році в усіх регіонах Росії відбудеться конкурс на посаду радників директорів шкіл з виховання. Цього року конкурс буде в десяти пілотних регіонах.

За проєкт здебільшого відповідає створений у 2015 році Російський рух школярів (РДШ), який курується адміністрацією президента. Виконавчий директор РДШ Ірина Плещева пояснила "Ъ",  що майбутні вихователі повинні будуть говорити з дітьми їхньою мовою, серед іншого і про політику і мітинги, передає Цензор.НЕТ.

Про те, що вже у 2022 році в усіх регіонах Росії можуть відбутися конкурси на посади радників директорів шкіл з виховання та роботи з дитячими об'єднаннями, міністр освіти Сергій Кравцов повідомив, виступаючи в Раді Федерації 27 січня. За його словами, такий конкурс під назвою "Навігатори дитинства" вже реалізується в десяти пілотних регіонах, і вже з 1 березня ставки радників-вихователів з'являться в Брянській, Вологодській, Калінінградській, Нижегородській, Омській, Сахалінській, Тюменській і Челябінській областях, в Ставропольському краї і в Севастополі.

За словами обізнаного джерела "Ъ",  близького до АП, проєктом з підготовки майбутніх вихователів займається Російський рух школярів (є співорганізатором конкурсу разом з Міносвіти), який курує внутрішньополітичний блок АП. Виконавчий директор РДШ - 33-річна Ірина Плещева, в минулому працювала в Загальноросійському народному фронті, уряді Підмосков'я і рухові "Наші". За даними видання, пані Плещева взаємодіє з президентським управлінням у громадських проєктах. Нагадаємо, РДШ було засновано указом президента Володимира Путіна в 2015 році під егідою Росмолоді для виховання підлітків та "формування особистості на основі властивої російському суспільству системи цінностей". Частина експертів тоді порівняли РДШ з радянською піонерською організацією.

Радити радник буде не тільки директору, а й учням: "Завдання в тому, щоб вихователь в першу чергу саме спілкувався з молоддю, - говорить джерело "Ъ". - У них є запит, щоб з ними спілкувалися на політичні теми, зокрема і з приводу мітингів".

Міністр Сергій Кравцов, який виступав перед сенаторами через кілька днів після акції прихильників Навального, теж згадав "недавні події", які, з його точки зору, показали, як важлива тема виховання. "Яким чином діти будуть досягати поставлених цілей? Що і коли саме життя може вплинути на їхній світогляд? Як запобігти можливості деструктивного впливу на дітей?" - риторично запитував глава Міносвіти. Правда, спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко дорікнула доповідачеві: "Ось зараз ми у всіх школах введемо радника директора з виховної роботи, і у нас все буде добре з вихованням? Це дуже поверхневий і неправильний підхід".

У пресслужбі Міносвіти пояснили, що взяти участь у конкурсі "Навігатори дитинства" зможуть діючі педагоги і студенти педвишів починаючи з четвертого курсу. Для радників з виховної роботи буде передбачена щомісячна федеральна надбавка в розмірі 15 тис. руб. без урахування регіональних коефіцієнтів. Передбачається, що фінансування буде йти через ФГБУ "Росдитцентр" (структура, підвідомча РДШ).

Ірина Плещева підтвердила, що ключовим завданням для вихователів буде саме спілкування з молоддю: "Я вже кілька місяців працюю педагогом-організатором в одній зі шкіл Підмосков'я і на власному досвіді знаю, що основна проблема в школах - це брак часу для спілкування".

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За її словами, вихователь повинен знати, чим живуть сучасні діти: "Потрібно знати мову і меми, дивитися стрім і фільми, які вони дивляться, музику, яку слухають, вести соціальні мережі, розбиратися в ігрових приставках і комп'ютерних іграх". Радникам належить інтегрувати дітей "в суспільно значущі заходи через різноманітні дитячі об'єднання", продовжує пані Плещева, причому особливу увагу слід приділяти молодим людям, яких коли-небудь затримували на акціях: "Потрібно, щоб вони не відчували злості або що вони покинуті. Їх треба інтегрувати в проєкти РДШ". Ірина Плещева вважає, що радники зможуть транслювати представникам влади запит школярів на те, щоб з їхньою думкою рахувалися.

Джерело "Ъ",  близьке до АП, каже, що тема протестів і участі в них молоді обговорюється "на самих верхах" і внутрішньополітичний блок має намір активізувати "всі поточні проєкти з цієї теми".

Якщо передбачається, що в школи прийдуть якісь нові люди, то нічого, крім сміху, вони не викличуть: жодна нормальнадитина не буде щиро розмовляти зі сторонньою тітко ", - зазначає співголова профспілки "Учитель" Всеволод Лохвицький.

На його думку, йдеться радше про імітацію контролю "політизованості школярів" і про "чергову кампанію заради кампанії" без особливих наслідків для підлітків. Він нагадує, що за останні кілька років у школах були скорочені ставки психологів, завучів та інших фахівців, які прямо відповідали в тому числі і за виховну роботу. Психолог Людмила Петрановська називає ініціативу смішною: "Не уявляю, яка у них мета: щоб відмовляли ходити на мітинги або щоб повчати? У будь-якому випадку середньостатистичний школяр, який цікавиться суспільно-політичними питаннями, розумніші за гіпотетичних людей, які придумали це. Діти в будь-якому випадку придумають, як з них постібатися".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
раньше это называлось "особист" или "замполит", что-то выдернули из вонючей ямы "совка"
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02.02.2021 11:13
+9
Весь этот ватный замок он на самом деле из песка и рассыпется тот ******** как карточный домик ... В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 5833
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02.02.2021 11:14
+7
Они будут на ставках ФСБ и с погонами.При савке у нас в техникуме был первый отдел от КГБ.При поступлении анкету заполняли и месяц на проверку.
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02.02.2021 11:15
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раньше это называлось "особист" или "замполит", что-то выдернули из вонючей ямы "совка"
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02.02.2021 11:13 Відповісти
Такі "упалнамоченниє" були при Сталіні не тільки на заводах, але і в радгоспах та МТС. Батько розказував... Грошове забезпечення було на рівні директора підприємства, а то й вище...
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02.02.2021 11:29 Відповісти
этих дармоедов было везде много...кроме вреда ничего не приносили...
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02.02.2021 14:17 Відповісти
особист и замполит - две разные вещи, хотя, делают одно и тоже
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02.02.2021 13:03 Відповісти
нет - "комитет гос безопасности ПРИ политуправлении" - так было записано в документах КПСС.
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Особист - работник отдела КГБ по военной контрразведке, замполит - заместитель командира по политической работе, он же комиссар - рядовой военнослужащий.
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02.02.2021 18:02 Відповісти
вернее не рядовой, гыгы, а из командующего офицерского состава, но не обязательно, у нас в полку был прапорщик замполитом
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02.02.2021 18:04 Відповісти
Комиссары
Муз. Е. Жарковского, сл. М. Матусовского
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы еще не стары -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
Ваше слово на той войне,
К сердцу путь самый верный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров!
Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
Обжигая командой рот, -
Видно, участь у вас такая,-
Всюду первыми шли вперед,
За собою нас увлекая!
Так вели вы вперед полки
Сквозь страдания и пожары, -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
А к рассвету - в огонь опять,
И дорог впереди - без счета.
Побеждать и насмерть стоять!
Ваша главная партработа!
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы еще не стары -
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары!
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02.02.2021 13:37 Відповісти
когда это комиссары вели за собой полки?..может вначале где то...что-то Вы перепутали, уважаемый. А вот выявление врагов трудового народа и массовые расстрелы это они.. тут не поспоришь))
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02.02.2021 14:16 Відповісти
Весь этот ватный замок он на самом деле из песка и рассыпется тот ******** как карточный домик ... В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 5833
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02.02.2021 11:14 Відповісти
Они будут на ставках ФСБ и с погонами.При савке у нас в техникуме был первый отдел от КГБ.При поступлении анкету заполняли и месяц на проверку.
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02.02.2021 11:15 Відповісти
ані так хатєлі сталіна...а как дружна жилі в бараках!
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02.02.2021 11:16 Відповісти
Чекистан готовит Навальных для борьбы с Мировым капитализмом... В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 2192Шариковых и Швондеров стало не хватать на РАБссииВ российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 1361
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02.02.2021 11:16 Відповісти
вот оно все вяличие,ситема взбзднула увидев школьников на улице)
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02.02.2021 11:17 Відповісти
..
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!








Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.


Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).


То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.


Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.


Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.






Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).


Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.


А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».


Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.


В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите


меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.


Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.


Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.


Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!.
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02.02.2021 11:17 Відповісти
"На детях ставили эксперименты как на собаках"
https://therussianamerica.com/russian_newscenter/articles/2019/02/03/na-detyah-stavili-eksperimenty-kak-na-sobakah
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02.02.2021 13:12 Відповісти
В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 7500 В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 2854
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02.02.2021 11:18 Відповісти
ГАВ-ГАВ-ГАВарюпарусскі!
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02.02.2021 11:22 Відповісти
Партія- наш рулєвой повертається.
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02.02.2021 11:19 Відповісти
Всё как в анекдоте: Половина сидит, а половина стоит и ждёт когда им место уступят.
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02.02.2021 11:23 Відповісти
Кроме Ивана Павлова был еще негодяй экспериментатор Илья Иванов,который перещеголял ПавловаВ российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 3358
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02.02.2021 11:24 Відповісти
.россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..


... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
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02.02.2021 12:02 Відповісти
ПавликовМорозовых мечтают взростить....
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02.02.2021 11:24 Відповісти
Пусть берут!!!!! Уверен их не спасет ничего!!!! Им нужны рабы и деньги!!!! А это не надолго!!!
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02.02.2021 11:25 Відповісти
Та шо уж там стесняться, ждём политруков и комиссаров.
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02.02.2021 11:31 Відповісти
Да пора уже шпицрутены вводить и прогонять через строй несогласных... Сделать спецклассы для обиженных, ну и прочие прелести зоны... рашка просто большая зона...
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02.02.2021 11:33 Відповісти
Нахера морочиться , в лагеря на "перековку".
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02.02.2021 11:33 Відповісти
Back In The U.S.S.R , вернее в уродливый его остаток , а еще точнее -здраствуй Северная Корея 2 !
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02.02.2021 11:34 Відповісти
Держава диктатора КДБ-ка нічого, окрім "кураторів", вигадати не здатна.
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02.02.2021 11:37 Відповісти
После 300 лет Золотой Орды Хана Батыя на смену пришли Пруссаки-немцы из династии Готорпп-Гольштейнов,под Хвамилией Романовы,которые держали вяликароссов еще 304 года В российских школах решили ввести должность советника-воспитателя: специальное внимание будут уделять молодежи, которую задерживали на акциях - Цензор.НЕТ 7144в итоге за 604 года Рабства родилось то что сегодня называется Мавзолейным пролетайрятом Путлера...
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02.02.2021 11:40 Відповісти
На сегодня во Франции хранится уникальная карта французского картографа 18 века Гийома Делиля,где указаны и Золотая Орда и Московия в одном флаконе У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях - Цензор.НЕТ 6229
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02.02.2021 11:47 Відповісти
У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях - Цензор.НЕТ 7791
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02.02.2021 11:48 Відповісти
будут прививать отщепенцам лишнюю хромосому. дворец ***** это хорошо, а Майдан - плохо. сдохнуть в Сирии во имя дворца вождя - хорошо, а выходить на улицу и посылать ***** - плохо.
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02.02.2021 11:49 Відповісти
Швондермен
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02.02.2021 12:04 Відповісти
У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях - Цензор.НЕТ 9382 У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях - Цензор.НЕТ 4343
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02.02.2021 12:04 Відповісти
Праально! Еще надо должность трудовика-контрразведчика в школе учредить. ФСБ настаивает.
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02.02.2021 12:06 Відповісти
Ни, что не меняется в Московии.
Вводите сразу должность "инструктора по рашизму", за образец возьмите инструктора по национал-социализму в "Вермахте" и "СС".
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02.02.2021 12:08 Відповісти
Та хоть лоботомию им делайте, как-то пох.
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02.02.2021 12:32 Відповісти
У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях - Цензор.НЕТ 3033
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02.02.2021 13:01 Відповісти
будут грамотно объяснять детям откуда у пыни взялся замок под геленджиком
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02.02.2021 13:07 Відповісти
на бутыливание ватников
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02.02.2021 13:49 Відповісти
Срашка делает всё что бы от туда валили и она быстрее распалась как союз.
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02.02.2021 15:46 Відповісти
Правильно! Блокфюрер должен быть в каждом бараке! У російських школах запровадять посаду радника-вихователя: спеціальну увагу приділятимуть молоді, яку затримували на акціях - Цензор.НЕТ 4087
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02.02.2021 20:14 Відповісти
 
 