РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11757 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 476 4
ВР (28728) журналистика (3166)

Рада усилила ответственность за преступления против журналистов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада усилила ответственность за преступления против журналистов

Верховная Рада усилила уголовную ответственность за совершение преступлений против журналистов.

Принятие соответствующего законопроекта №3633 во втором чтении и в целом на пленарном заседании во вторник поддержал 341 народный депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Указанный законопроект предлагает изложить в новой редакции ч.4 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Обновленные положения кодекса предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на 7-14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, его близким родственникам или членам семьи, умышленное нанесение им побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке

Также авторы документа предлагают увеличить санкции в ст.171 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности влечет за собой штраф в 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной деятельностью предлагается наказывать штрафом в 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн), или арестом на срок до полугода, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, могут повлечь штраф в 2-3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тыс. грн) или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
· Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
показать весь комментарий
02.02.2021 15:00 Ответить
розумный... аж страшно...
показать весь комментарий
02.02.2021 15:22 Ответить
А на ЗМі Медведчука, 112, zik, Ньюс Ван то журналісти чи пропагандисти Кремля!?? Якщо ви вважаєте що журналісти, то я проти такого закону. Спершу треба ліквідувати ворожі, медведчуковські ЗМІ а потім закони цивілізованні...
показать весь комментарий
02.02.2021 16:44 Ответить
Я против того чтобы всякая нечесть сунула свой нос не в свое дело.
показать весь комментарий
02.02.2021 21:57 Ответить
 
 