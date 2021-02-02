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Новини Політика України
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ВР (11730) журналістика (1614)

Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за вчинення злочинів проти журналістів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №3633 у другому читанні і в цілому на пленарному засіданні у вівторок підтримав 341 народний депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначений законопроєкт пропонує викласти в новій редакції ч.4 ст.345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

Оновлені положення кодексу передбачають кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на 7-14 років за погрозу вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна журналіста, його близьким родичам або членам сім'ї, умисне завдання їм побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.

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Також автори документа пропонують збільшити санкції в ст.171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користується у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова в доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності тягне за собою штраф у 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17 000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, або переслідування журналіста у зв'язку з його законною діяльністю пропонується карати штрафом в 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн), або арештом на строк до пів року, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Ці ж дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб, можуть спричинити штраф у 2-3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тис. грн) або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Автор: Наталя Джума
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· Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
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02.02.2021 15:00 Відповісти
розумный... аж страшно...
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02.02.2021 15:22 Відповісти
А на ЗМі Медведчука, 112, zik, Ньюс Ван то журналісти чи пропагандисти Кремля!?? Якщо ви вважаєте що журналісти, то я проти такого закону. Спершу треба ліквідувати ворожі, медведчуковські ЗМІ а потім закони цивілізованні...
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02.02.2021 16:44 Відповісти
Я против того чтобы всякая нечесть сунула свой нос не в свое дело.
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02.02.2021 21:57 Відповісти
 
 