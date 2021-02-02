Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за вчинення злочинів проти журналістів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №3633 у другому читанні і в цілому на пленарному засіданні у вівторок підтримав 341 народний депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначений законопроєкт пропонує викласти в новій редакції ч.4 ст.345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

Оновлені положення кодексу передбачають кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на 7-14 років за погрозу вбивством, насильством, знищенням або пошкодженням майна журналіста, його близьким родичам або членам сім'ї, умисне завдання їм побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.

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Також автори документа пропонують збільшити санкції в ст.171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користується у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова в доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності тягне за собою штраф у 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17 000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, або переслідування журналіста у зв'язку з його законною діяльністю пропонується карати штрафом в 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн), або арештом на строк до пів року, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Ці ж дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб, можуть спричинити штраф у 2-3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тис. грн) або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади.