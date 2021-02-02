В Раде собирают подписи за отставку Уруского, - Наталуха
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В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Олега Уруского с поста вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности, с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности", - сказал Наталуха на брифинге в среду.
Он сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского.
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"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.
Пожалуйста, подождите...
Мустафа должен получить повышение, а вы специалист, специалист...
-- шуллера строили...
(тобто летить в пізу)
Вы бы снизу подсуетились, шо б вас не завалило в парашу... -- к этому всё идёт -- через совсем скоро поздно будет вертухаться...
Но вообще -- еврейские мифы, очень трудно рассеемые -- уже, лет как, 3000...*)
...
"подиписи" = "поди на писю" (йди на зуй)
Колись один імператор видав указ: "Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
Схоже, хтось неухильно виконує цей указ навіть через 300 років від його видання.
Отже, потужна візуалізація зкріп:
Лео Каганов. КОГДА МЕНЯ ОТПУСТИТ?
Це геніально, я вважаю
...Я от що думаю. Можливо, є сенс озвучити такі... смаковиті оповідання у таку собі збірочку аудіокниг про зкріпну дійсність. Обов'язково туди помістити історії про Нєпредставімого Пхи, трьох алканів-мутантів, мумя і, звісно, цю штуку. Як гадаєте?
А от "Когда меня отпустит" якось знаходив - це жах. У два голоси, причому Дженні озвучує бабіща років за 40 із рязансько-сизранським акцентом (хоча за сюжетом це приблизно 20-річна дівчуля).
Єнот із стрічками в дупі теж повеселив... та там на кожному кроці зкріпна дичина А запутінський мітинг та стрічка новин - взагалі жесть ))))))) "Госдума обсуждает вопрос установки счетчиков на канализационных трубах... В Кемерово неизвестные угнали тепловоз. Епископ брызнул в лицо журналистке расплавленным оловом..."
От ідея і полягає в тому, щоб змайструвати підбірку ядерно-зкріпних оповідань. У певних колах вона стала б шалено популярною.
А он уже успел четыре агентства создать и семь замов назначить...