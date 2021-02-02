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Новости Политика Украины
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В Раде собирают подписи за отставку Уруского, - Наталуха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде собирают подписи за отставку Уруского, - Наталуха

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Олега Уруского с поста вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности, с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности", - сказал Наталуха на брифинге в среду.

Он сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Заголовок: В Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха

...
"подиписи" = "поди на писю" (йди на зуй) В Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха - Цензор.НЕТ 5207
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02.02.2021 16:17
+4
будут голоса - будут деньгиВ Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха - Цензор.НЕТ 9349
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02.02.2021 16:03
+3
Все, що вони строят, невідворотно стає Вавілонською вежею
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02.02.2021 16:17
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будут голоса - будут деньгиВ Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха - Цензор.НЕТ 9349
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02.02.2021 16:03 Ответить
И да будут Витренко с Беней
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02.02.2021 16:05 Ответить
Там йуля мощным тазом уже всех распихала и стоит первой в очереди....в обмен на калолицию...
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02.02.2021 16:18 Ответить
Уруський - єдиний професіонал в цьому стаді зелених морд, які окрім створення прокладок нічого не можуть зробити, це для плісняви чергове завдання з-за поребріка??? )))))
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02.02.2021 16:50 Ответить
Уруський - єдиний професіонал в цьому стаді зелених морд, які окрім створення прокладок нічого не можуть зробити, це для плісняви чергове завдання з-за поребріка??? )))))

Мустафа должен получить повышение, а вы специалист, специалист...
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02.02.2021 17:19 Ответить
Не видать теперь клоуну спутника(это тот, которого в космос, а не в вену) как собственных ушей.
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02.02.2021 16:04 Ответить
вот такими абрамявичюсами, в несколько перестановок свели на нет отрасль, успешно работавшую на перспективу при гройсмане-порошенко
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02.02.2021 16:47 Ответить
Очередной карточный домик начинает сыпаться.
-- шуллера строили...
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02.02.2021 16:09 Ответить
Все, що вони строят, невідворотно стає Вавілонською вежею
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02.02.2021 16:17 Ответить
Або Пізанською
(тобто летить в пізу)
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02.02.2021 16:22 Ответить
-- на вашу голову это всё рухает... -- сверху.
Вы бы снизу подсуетились, шо б вас не завалило в парашу... -- к этому всё идёт -- через совсем скоро поздно будет вертухаться...
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02.02.2021 16:39 Ответить
Миф про Единую неделимую Украину и про её мудрый украинский народ -- развеется трошки раньше, чем про "євреїв-умнічєк".
Но вообще -- еврейские мифы, очень трудно рассеемые -- уже, лет как, 3000...*)
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02.02.2021 17:34 Ответить
отраслей нет..зачем портфелик? В Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха - Цензор.НЕТ 5751
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02.02.2021 16:10 Ответить
тихо. это реформа.
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02.02.2021 16:12 Ответить
Заголовок: В Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха

...
"подиписи" = "поди на писю" (йди на зуй) В Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха - Цензор.НЕТ 5207
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02.02.2021 16:17 Ответить
В Раде собирают подиписи за отставку Уруского, - Наталуха - Цензор.НЕТ 1697

Колись один імператор видав указ: "Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
Схоже, хтось неухильно виконує цей указ навіть через 300 років від його видання.
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02.02.2021 16:23 Ответить
До речі, про дурню. Я тут після новин з кацапії (про особистів у школах та пропагандонію в кінотеатрах) згадав одне оповідання, рекомендую прочитати. Написане у 2012 році - трохи не дотерпів автор... трохи пізніше взагалі почалося ТАКЕ... Хоча вже й тоді було мамо не сумуй.
Отже, потужна візуалізація зкріп:
Лео Каганов. КОГДА МЕНЯ ОТПУСТИТ?
Це геніально, я вважаю У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха - Цензор.НЕТ 7236
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02.02.2021 17:52 Ответить
згоден.
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02.02.2021 21:36 Ответить
Клас! Особливо повеселив... Єнот. Нагадався Ваш жарт про Чучело Єнота і витірана-вдупучлєнца У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха - Цензор.НЕТ 712 ("...в квартире, в которой было совершено жуткое убийство, Чучело Енота так и не обнаружили...").
...Я от що думаю. Можливо, є сенс озвучити такі... смаковиті оповідання у таку собі збірочку аудіокниг про зкріпну дійсність. Обов'язково туди помістити історії про Нєпредставімого Пхи, трьох алканів-мутантів, мумя і, звісно, цю штуку. Як гадаєте?
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03.02.2021 01:18 Ответить
Цікава ідея ))) Хоча "Паровозики" на ютубі є у форматі аудіокнижки, непогано озвучено. Ще й із тривожним саундтреком і тематичними картинками. Власне воно.
А от "Когда меня отпустит" якось знаходив - це жах. У два голоси, причому Дженні озвучує бабіща років за 40 із рязансько-сизранським акцентом (хоча за сюжетом це приблизно 20-річна дівчуля).
Єнот із стрічками в дупі теж повеселив... та там на кожному кроці зкріпна дичина У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха - Цензор.НЕТ 6974 А запутінський мітинг та стрічка новин - взагалі жесть ))))))) "Госдума обсуждает вопрос установки счетчиков на канализационных трубах... В Кемерово неизвестные угнали тепловоз. Епископ брызнул в лицо журналистке расплавленным оловом..." У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха - Цензор.НЕТ 4829
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03.02.2021 15:37 Ответить
У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха - Цензор.НЕТ 1344 Ядерні зкріпи.

От ідея і полягає в тому, щоб змайструвати підбірку ядерно-зкріпних оповідань. У певних колах вона стала б шалено популярною.
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03.02.2021 16:46 Ответить
Это ж надо умудриться за год просрать доверие народа, коалицию, уважение, честь, хотя о таком понятиии как честь большинство жаб в зеленом болоте наверное и не слышало
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02.02.2021 16:23 Ответить
Узеленського збирають підписи за відставку Уруського... У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха - Цензор.НЕТ 5530
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02.02.2021 16:30 Ответить
урус шайтан. На морді написано
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02.02.2021 16:32 Ответить
Хаос.
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02.02.2021 16:36 Ответить
Не розумію. Чи Уруський не дає заробляти слугам на відкатах та прокладках, чи заважає прокацапським топити нашу оборонку, чи сам бере?
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02.02.2021 16:36 Ответить
Почитай историю НКАУ, чего он там накосмичил....
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02.02.2021 16:39 Ответить
Нда...
А он уже успел четыре агентства создать и семь замов назначить...
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02.02.2021 16:37 Ответить
Добре - але мало. Треба відправляти у відставку весь уряд-шапіто на чолі зі шмигою.
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02.02.2021 16:56 Ответить
Народ всё просто, начали освобождать места для юльки, Ботоксная баба (обратите внимание на её харю) коалицию со слугами бени затеяла. Ничего страного , она тоже под беней. Только вот беда юлька в коалиции - делу писец.
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02.02.2021 17:36 Ответить
А за что его снимать? Нормальный мужик! Только навероне вошел в курс дел!
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02.02.2021 23:42 Ответить
 
 