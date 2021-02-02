В Раде собирают подписи за отставку Уруского, - Наталуха

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Олега Уруского с поста вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности, с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности", - сказал Наталуха на брифинге в среду.

Он сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского.

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"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", - отметил Наталуха.