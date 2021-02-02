У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха
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У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Олега Уруського з поста віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вирішили почати збір підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича, зокрема, з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічної промисловості", - сказав Наталуха на брифінгу в середу.
Він повідомив, що тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорок підписів за відставку Уруського.
"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій і розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за сто", - зазначив Наталуха.
Будь ласка, зачекайте...
Мустафа должен получить повышение, а вы специалист, специалист...
-- шуллера строили...
(тобто летить в пізу)
Вы бы снизу подсуетились, шо б вас не завалило в парашу... -- к этому всё идёт -- через совсем скоро поздно будет вертухаться...
Но вообще -- еврейские мифы, очень трудно рассеемые -- уже, лет как, 3000...*)
...
"подиписи" = "поди на писю" (йди на зуй)
Колись один імператор видав указ: "Боярам в думах говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
Схоже, хтось неухильно виконує цей указ навіть через 300 років від його видання.
Отже, потужна візуалізація зкріп:
Лео Каганов. КОГДА МЕНЯ ОТПУСТИТ?
Це геніально, я вважаю
...Я от що думаю. Можливо, є сенс озвучити такі... смаковиті оповідання у таку собі збірочку аудіокниг про зкріпну дійсність. Обов'язково туди помістити історії про Нєпредставімого Пхи, трьох алканів-мутантів, мумя і, звісно, цю штуку. Як гадаєте?
А от "Когда меня отпустит" якось знаходив - це жах. У два голоси, причому Дженні озвучує бабіща років за 40 із рязансько-сизранським акцентом (хоча за сюжетом це приблизно 20-річна дівчуля).
Єнот із стрічками в дупі теж повеселив... та там на кожному кроці зкріпна дичина А запутінський мітинг та стрічка новин - взагалі жесть ))))))) "Госдума обсуждает вопрос установки счетчиков на канализационных трубах... В Кемерово неизвестные угнали тепловоз. Епископ брызнул в лицо журналистке расплавленным оловом..."
От ідея і полягає в тому, щоб змайструвати підбірку ядерно-зкріпних оповідань. У певних колах вона стала б шалено популярною.
А он уже успел четыре агентства создать и семь замов назначить...