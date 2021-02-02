У Раді збирають підписи за відставку Уруського, - Наталуха

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Олега Уруського з поста віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили почати збір підписів за зняття з займаної посади Уруського Олега Семеновича, зокрема, з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічної промисловості", - сказав Наталуха на брифінгу в середу.

Він повідомив, що тільки у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорок підписів за відставку Уруського.

"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій і розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за сто", - зазначив Наталуха.

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