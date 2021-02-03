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США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США не исключают санкций против

Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении коллективной энергобезопасности Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе представителя Государственного департамента США на информационный запрос "Укринформа".

"Как четко заявив президент Байден, трубопровод "Северный поток-2"- это плохая сделка", - ответили в Госдепартаменте на просьбу прокомментировать публикацию в Западных СМИ о возможности отмены санкций против Nord Stream 2.

Как подчеркнули в американском ведомстве США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", не подрывая коллективную безопасность.

"Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет иметь место, примем решение о возможности применения санкций", - отметили в Госдепартаменте США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2"

Как сообщалось, в понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что американское правительство "просигнализировал" о готовности обсуждать возможное прекращение санкций США против Nord Stream 2. Газета сослалась на американского чиновника, по словам которого, немецкая сторона должна предложить для этого пакет решений по защите энергетической безопасности Европы и интересов Украины.
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Топ комментарии
+5
Херманія нічого не вирішує . Доля СП2 вирішуєтся в Вашингтоні . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7526 . В США достатньо сили накласти санкції і на всю Херманію .
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03.02.2021 08:00
+4
Я ж казав , Байден прийде - порядок наведе . Вчорашнє рішення РНБО по телепомийках , зайвий тому доказ . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 5375 .
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03.02.2021 07:43
+2
Германия сказала что ей пох.... будем посмотреть кто кого....
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03.02.2021 07:54
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А що інше могли сказати дипломати? Кожен розуміє як хоче такі слова- усе пояснять реальні дії.
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03.02.2021 07:40 Ответить
І скільки вас там під одним ніком?
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03.02.2021 08:48 Ответить
Двоє. Сидіть далі і не відволікайте мене.
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03.02.2021 09:00 Ответить
Я ж казав , Байден прийде - порядок наведе . Вчорашнє рішення РНБО по телепомийках , зайвий тому доказ . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 5375 .
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03.02.2021 07:43 Ответить
Та расєю доять усі, кому не лінь. Китайці, країни Африки, південноамериканці, німецькі відставні політики. Та й сам ***** расєю доїть непогано.

"Йолочка вам нравіцца?"
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03.02.2021 07:56 Ответить
Германия сказала что ей пох.... будем посмотреть кто кого....
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03.02.2021 07:54 Ответить
Херманія нічого не вирішує . Доля СП2 вирішуєтся в Вашингтоні . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7526 . В США достатньо сили накласти санкції і на всю Херманію .
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03.02.2021 08:00 Ответить
Хай твоя Херманиія сидить на попкє ровно: як скаже старенький, добрий дядюшка Сем так і буде... США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7051 США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 6824
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03.02.2021 09:54 Ответить
Заголовок противоречит содержанию, "не исключают" и "оставляют за собой право", это не одно и тоже, не может быть введут санкции, а акцентируется на том (если правильно перевели), что право США их ввести не подлежит сомнению, это камень в огород Меркель и Шрёдера (последний что-то зажился на белом свете, путинскому псу скоро 77 лет).
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03.02.2021 08:15 Ответить
США дбає про інтереси України більше ніж сам український уряд. І головна причина, це те що в нас повно працівників окупантів на зразок кума ху.іла виродка Медведчука.
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03.02.2021 08:36 Ответить
_Под болтовню США о том, что они "не исключают" людоеды почти достроили людоедский СП-2. А они всё так же "не исключают"... США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 8962
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03.02.2021 15:34 Ответить
Развод лохов - "мы позволим достроить Северный поток, если получим гарантии, что в будущем будут соблюдены интересы и безопасность Украины."Но такие гарантии будут стоить ровно столько же, сколько стоит Будапештский меморандум о разоружении Украины.Т.е. в этом уравнении может быть только что то одно - или СП-2 или интересы и безопасность Украины. Сразу и вместе - взаимоисключено.Но украинцы будут облизывать Байдена за разрешение ввода в строй СР-2 точно также, как они когда то облизывали Клинтона, заставившего отдать я/о за лапшу на ушах. Все таки не борщ , а лапша - любимое украинское блюдо.

США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 8929
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03.02.2021 16:09 Ответить
 
 