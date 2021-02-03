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США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США не відкидають запровадження санкцій проти

Сполучені Штати зацікавлені в збереженні колективної енергетичної безпеки Європи і залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагається добудувати або сертифікувати російський проєкт газопроводу Nord Stream 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній відповіді представника Державного департаменту США на інформаційний запит "Укрінформу".

"Як чітко заявив президент Байден, трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода", - відповіли в Держдепараменті на прохання прокоментувати публікації в західних ЗМІ про можливість скасування санкцій проти Nord Stream 2.

Як підкреслили в американському відомстві, США продовжать працювати із союзниками та партнерами, "щоби забезпечити для Європи надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання", яка не підриватиме колективної безпеки.

"Ми будемо стежити за діями щодо добудови чи сертифікації трубопроводу та, якщо така діяльність матиме місце, ухвалимо рішення про можливість застосування санкцій", - зазначили в Держдепартаменті США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2"

Як повідомлялося, в понеділок німецьке видання Handelsblatt повідомило, що американський уряд "просигналізував" про готовність обговорювати можливе припинення санкцій США проти Nord Stream 2. Газета послалася на американського чиновника, за словами якого, німецька сторона повинна запропонувати для цього пакет рішень для захисту енергетичної безпеки Європи та інтересів України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Херманія нічого не вирішує . Доля СП2 вирішуєтся в Вашингтоні . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7526 . В США достатньо сили накласти санкції і на всю Херманію .
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03.02.2021 08:00
+4
Я ж казав , Байден прийде - порядок наведе . Вчорашнє рішення РНБО по телепомийках , зайвий тому доказ . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 5375 .
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03.02.2021 07:43
+2
Германия сказала что ей пох.... будем посмотреть кто кого....
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03.02.2021 07:54
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А що інше могли сказати дипломати? Кожен розуміє як хоче такі слова- усе пояснять реальні дії.
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03.02.2021 07:40 Відповісти
І скільки вас там під одним ніком?
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03.02.2021 08:48 Відповісти
Двоє. Сидіть далі і не відволікайте мене.
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03.02.2021 09:00 Відповісти
Я ж казав , Байден прийде - порядок наведе . Вчорашнє рішення РНБО по телепомийках , зайвий тому доказ . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 5375 .
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03.02.2021 07:43 Відповісти
Та расєю доять усі, кому не лінь. Китайці, країни Африки, південноамериканці, німецькі відставні політики. Та й сам ***** расєю доїть непогано.

"Йолочка вам нравіцца?"
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03.02.2021 07:56 Відповісти
Германия сказала что ей пох.... будем посмотреть кто кого....
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03.02.2021 07:54 Відповісти
Херманія нічого не вирішує . Доля СП2 вирішуєтся в Вашингтоні . США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп - Цензор.НЕТ 7526 . В США достатньо сили накласти санкції і на всю Херманію .
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03.02.2021 08:00 Відповісти
Хай твоя Херманиія сидить на попкє ровно: як скаже старенький, добрий дядюшка Сем так і буде... США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7051 США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 6824
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03.02.2021 09:54 Відповісти
Заголовок противоречит содержанию, "не исключают" и "оставляют за собой право", это не одно и тоже, не может быть введут санкции, а акцентируется на том (если правильно перевели), что право США их ввести не подлежит сомнению, это камень в огород Меркель и Шрёдера (последний что-то зажился на белом свете, путинскому псу скоро 77 лет).
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03.02.2021 08:15 Відповісти
США дбає про інтереси України більше ніж сам український уряд. І головна причина, це те що в нас повно працівників окупантів на зразок кума ху.іла виродка Медведчука.
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03.02.2021 08:36 Відповісти
_Под болтовню США о том, что они "не исключают" людоеды почти достроили людоедский СП-2. А они всё так же "не исключают"... США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 8962
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03.02.2021 15:34 Відповісти
Развод лохов - "мы позволим достроить Северный поток, если получим гарантии, что в будущем будут соблюдены интересы и безопасность Украины."Но такие гарантии будут стоить ровно столько же, сколько стоит Будапештский меморандум о разоружении Украины.Т.е. в этом уравнении может быть только что то одно - или СП-2 или интересы и безопасность Украины. Сразу и вместе - взаимоисключено.Но украинцы будут облизывать Байдена за разрешение ввода в строй СР-2 точно также, как они когда то облизывали Клинтона, заставившего отдать я/о за лапшу на ушах. Все таки не борщ , а лапша - любимое украинское блюдо.

США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 8929
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03.02.2021 16:09 Відповісти
 
 