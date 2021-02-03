США не відкидають запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - Держдеп

Сполучені Штати зацікавлені в збереженні колективної енергетичної безпеки Європи і залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагається добудувати або сертифікувати російський проєкт газопроводу Nord Stream 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній відповіді представника Державного департаменту США на інформаційний запит "Укрінформу".

"Як чітко заявив президент Байден, трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода", - відповіли в Держдепараменті на прохання прокоментувати публікації в західних ЗМІ про можливість скасування санкцій проти Nord Stream 2.

Як підкреслили в американському відомстві, США продовжать працювати із союзниками та партнерами, "щоби забезпечити для Європи надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання", яка не підриватиме колективної безпеки.

"Ми будемо стежити за діями щодо добудови чи сертифікації трубопроводу та, якщо така діяльність матиме місце, ухвалимо рішення про можливість застосування санкцій", - зазначили в Держдепартаменті США.

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Як повідомлялося, в понеділок німецьке видання Handelsblatt повідомило, що американський уряд "просигналізував" про готовність обговорювати можливе припинення санкцій США проти Nord Stream 2. Газета послалася на американського чиновника, за словами якого, німецька сторона повинна запропонувати для цього пакет рішень для захисту енергетичної безпеки Європи та інтересів України.