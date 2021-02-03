"Нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба", - Резников
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Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников об ущербе, нанесенном РФ на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "LB.ua".
"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд. Все это - приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны - факт", - отметил вице-премьер.
В то же время, по словам Резникова, в Украине до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько на оккупированном Донбассе осталось государственного и коммунального имущества и во сколько оценивается ущерб от его отчуждения.
"Что касается восстановления территорий, мы будем искать различные источники, в том числе и западное инвестирование", - добавил вице-премьер.
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https://republic.com.ua/article/40052-RossiYane-maroderstvuYut-na-Donbasse-ne-huje-gitlerovcev.html
Опубликовано в 19:37 2016-01-21
Виталий ПОРТНИКОВ
P.S. Список вывезенных заводов в РФ
Ахметка в іспаніях палац придбав, та
в Неньці, царям мацковським і не снилося, недавно побудував..
Мовчу вже про аллігаторів поменьше та дубінських, наємів та ,блін, запам'ятував цю теж козломорду мордяку з наглядової ради залізниці-Лещенко(?)-з грязів в князі!!
🤣🤣
Це ще десь 150 млрд.$ + территорія.
паРаша повинна за все заплатить і розвалитися на куски!
рашизм, як теорія неонацизму та великодержавного шовінізму - повинен згинути!
(по великому рахунку)