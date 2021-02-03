"Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков
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Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков про збитки, завдані РФ на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua.
"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону буде потрібно майже $22 млрд. Усе це - приблизні цифри, однак те, що вони колосальні - факт", - зазначив віцепрем'єр.
Водночас, за словами Резнікова, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та у скільки оцінюється збиток від його відчуження.
"Що стосується відновлення територій, ми шукатимемо різні джерела, зокрема і західне інвестування", - додав віцепрем'єр.
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https://republic.com.ua/article/40052-RossiYane-maroderstvuYut-na-Donbasse-ne-huje-gitlerovcev.html
Опубликовано в 19:37 2016-01-21
Виталий ПОРТНИКОВ
P.S. Список вывезенных заводов в РФ
Ахметка в іспаніях палац придбав, та
в Неньці, царям мацковським і не снилося, недавно побудував..
Мовчу вже про аллігаторів поменьше та дубінських, наємів та ,блін, запам'ятував цю теж козломорду мордяку з наглядової ради залізниці-Лещенко(?)-з грязів в князі!!
🤣🤣
Це ще десь 150 млрд.$ + территорія.
паРаша повинна за все заплатить і розвалитися на куски!
рашизм, як теорія неонацизму та великодержавного шовінізму - повинен згинути!
(по великому рахунку)