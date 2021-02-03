"Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков про збитки, завдані РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua.

"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону буде потрібно майже $22 млрд. Усе це - приблизні цифри, однак те, що вони колосальні - факт", - зазначив віцепрем'єр.

Водночас, за словами Резнікова, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та у скільки оцінюється збиток від його відчуження.

"Що стосується відновлення територій, ми шукатимемо різні джерела, зокрема і західне інвестування", - додав віцепрем'єр.

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