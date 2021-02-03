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збиток (53) Резніков (1386)

"Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков про збитки, завдані РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua.

"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону буде потрібно майже $22 млрд. Усе це - приблизні цифри, однак те, що вони колосальні - факт", - зазначив віцепрем'єр.

Водночас, за словами Резнікова, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та у скільки оцінюється збиток від його відчуження.

"Що стосується відновлення територій, ми шукатимемо різні джерела, зокрема і західне інвестування", - додав віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амністія після деокупації потрібна, але військові злочинці під неї не підпадають, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
не "вам", а Україні
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03.02.2021 11:56
+5
А почему отдельно идет Донбасс, нужно говорить об общем нанесенном ущербе будь то Донбасс, Крым, Севастополь, акватория Азовского и Черного морей.. Да и вообще всей Украине в целом. ( а то опять "оставление за скобками")
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03.02.2021 12:03
+2
Крим не забувайте!
Це ще десь 150 млрд.$ + территорія.
паРаша повинна за все заплатить і розвалитися на куски!
рашизм, як теорія неонацизму та великодержавного шовінізму - повинен згинути!
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03.02.2021 12:10
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не "вам", а Україні
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03.02.2021 11:56 Відповісти
Россияне мародерствуют на Донбассе не хуже гитлеровцев

https://republic.com.ua/article/40052-RossiYane-maroderstvuYut-na-Donbasse-ne-huje-gitlerovcev.html
Опубликовано в 19:37 2016-01-21

Виталий ПОРТНИКОВ
P.S. Список вывезенных заводов в РФ
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03.02.2021 12:01 Відповісти
А у кацапов есть такие деньги ???
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03.02.2021 12:03 Відповісти
У ...уйла хатынку хай в1дбирають.
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03.02.2021 12:16 Відповісти
А почему отдельно идет Донбасс, нужно говорить об общем нанесенном ущербе будь то Донбасс, Крым, Севастополь, акватория Азовского и Черного морей.. Да и вообще всей Украине в целом. ( а то опять "оставление за скобками")
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03.02.2021 12:03 Відповісти
именно так
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03.02.2021 12:05 Відповісти
и нематериальные и невосполнимые потери не забывайте - погибших, раненных, инвалидов... переселенцев...вдов и сирот... эти категории тоже требуют внимания и помощи (материальной) в том числе....
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03.02.2021 12:07 Відповісти
уже торгуются
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03.02.2021 12:10 Відповісти
Поэтому вы у россии электроэнергию покупаете???
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03.02.2021 12:10 Відповісти
Кому це "нам"??!!
Ахметка в іспаніях палац придбав, та
в Неньці, царям мацковським і не снилося, недавно побудував..
Мовчу вже про аллігаторів поменьше та дубінських, наємів та ,блін, запам'ятував цю теж козломорду мордяку з наглядової ради залізниці-Лещенко(?)-з грязів в князі!!
🤣🤣
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03.02.2021 12:10 Відповісти
Крим не забувайте!
Це ще десь 150 млрд.$ + территорія.
паРаша повинна за все заплатить і розвалитися на куски!
рашизм, як теорія неонацизму та великодержавного шовінізму - повинен згинути!
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03.02.2021 12:10 Відповісти
Крим, по великому рахунку, просрали самі українці. Це противсіхи привели Янека. Була б Юля стала презом, то сьогодні Україна була б регіональним лідером, у 2017му витурили б росіян з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Обісрались, абинеюльки? Так йдіть міняйте штані! Крим без вас віддадуть татарам "Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков - Цензор.НЕТ 7340
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03.02.2021 12:33 Відповісти
не бзди иван в диван, а то и ты штаны просерешь
(по великому рахунку)
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03.02.2021 12:38 Відповісти
Цапюра, йди нахєр "Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков - Цензор.НЕТ 5793 "Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков - Цензор.НЕТ 4732
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03.02.2021 12:46 Відповісти
не ругайся, иван, а то не вырастешь, так и будешь маленьким фуйлом юлькиным
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03.02.2021 12:53 Відповісти
Пардон. Не у россии, а у той стороны.
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03.02.2021 12:11 Відповісти
кацапские козлины должны выплатить репарации за терроризм и фашизм.
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03.02.2021 12:14 Відповісти
У Пуйла у банку Ватікана ще за Берлусконі заховано 150(сто п'ятдесят) мільярдів доларів. Хіба не можна хочаб частиною з них поділитись з Україною? Вони все одно заблоковані
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03.02.2021 12:28 Відповісти
якраз вписується в мої розрахунки.
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03.02.2021 13:15 Відповісти
Оце вже правильні кроки. І чого там бути скромними, 120+22 думаю дадуть точнішу цифру і бажано заокруглити до 150 за неустойку.
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03.02.2021 13:14 Відповісти
 
 