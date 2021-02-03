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Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины, - Резников

Имущество Черноморского флота после деоккупации Крыма подлежит переходу в собственность Украины. Это прописано в законопроекте о государственной политике переходного периода, который готовят в правительстве.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российская сторона после оккупации полуострова прекратила действие Харьковских соглашений, которые с 2017 года продлевали пребывание Черноморского флота в Крыму на 25 лет. При этом Украина теперь считает эти соглашения юридически никчемными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба", - Резников

"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит - Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", - отметил Резников
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Топ комментарии
+9
Наблюдается перемена в риторике и действиях власти - интересны причины...
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03.02.2021 14:01
+6
сегодня вечером будет праздничный салют из пердаков в городах-героях Севастополе и Москве Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 9263
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03.02.2021 14:04
+4
ЧМП вкрав КРАВчук з Кудюкіним....
Було найбільше Пароходство в Світі...
Я там працював-знаю...
ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
бенефіціарів і кінці в воду...
Реаніматор, мля...
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03.02.2021 14:01
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Правила форума Совет форумчан
Вспомни катера, которые вернули... если даже это и произойдёт то там только на металлолом можно будет сдать...
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03.02.2021 13:55 Ответить
Я думаю это будет перед проведением олимпиады в Украине в 30х годах.
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03.02.2021 14:02 Ответить
Легко, и не таких переживали!
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03.02.2021 14:08 Ответить
Вот именно. Самое главное назвать забыли.
И еще - пойдет Зюзенька гибнуть за Крым?
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03.02.2021 14:17 Ответить
Порошенко же не погиб.
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03.02.2021 14:42 Ответить
Кроме Порошенко, дату некому назвать.
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03.02.2021 14:40 Ответить
сегодня вечером будет праздничный салют из пердаков в городах-героях Севастополе и Москве Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 9263
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03.02.2021 14:04 Ответить
Вот теперь я понимаю почему нас фашистами называют!!!!
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03.02.2021 14:09 Ответить
Брухт також грошей коштує.
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03.02.2021 14:17 Ответить
Ещё там и лодка, между прочим подводная была.
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03.02.2021 13:58 Ответить
Мы не против, что бы Ботоксное дерьмо на ней утонуло, да?
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03.02.2021 13:59 Ответить
Да как на ней утонуть, если её к пристани приварили.
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03.02.2021 14:06 Ответить
Кремлевский карлик и пристань утопит
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03.02.2021 14:07 Ответить
Цікаво... це він про який флот? Не той що лежить на дні Донузлаву?
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03.02.2021 14:01 Ответить
Наблюдается перемена в риторике и действиях власти - интересны причины...
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03.02.2021 14:01 Ответить
Это конвульсии. Скоро закончатся.
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03.02.2021 14:05 Ответить
да, наглость в отношении Москвы налицо.... Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 8375
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03.02.2021 14:05 Ответить
А что тут не ясно? Все как всегда - подупавший рейтинг приподнимать надо.
С КС не вышло надо другую завесу устроить.

Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
Причины две - хроническая неспособность власти Зеленского к системным действиям и боязнь Зеленского об ответных действиях КС против его очередного проекта - "народного референдума"
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03.02.2021 14:21 Ответить
Как только у Зюзи очередной просер, так хватаются за очередное громкое дело.
Устраивают много шума, пыли, визгу, чтобы отвлечеть внимание дюже внушаемого наріду.
А потом можно и спустить на тормозах
Так как с КС
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03.02.2021 14:24 Ответить
ЧМП вкрав КРАВчук з Кудюкіним....
Було найбільше Пароходство в Світі...
Я там працював-знаю...
ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
бенефіціарів і кінці в воду...
Реаніматор, мля...
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03.02.2021 14:01 Ответить
Ви спочатку виженіть звідти *****, а потім розпатякуйте.
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03.02.2021 14:03 Ответить
Даже если сейчас не воюем за освобождение оккупированных территорий (у дикарей ядерные боеголовки), заявление нельзя считать лишь троллингом московитов, после освобождения Крыма базирование ордынского флота на полуострове в принципе невозможно.
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03.02.2021 14:06 Ответить
резніков, що за маячня? Ви сперше додавіть п'яту колону опозжопів, дайте можливість нашій армії вести активні бойові дії, щоб окупант на Донбасі отримівав по заслузі кожен день. А що робити з флотом в Криму ми вирішемо, коли крим буде звільнений.
Харе писати про свої "мрії", треба вирішувати нагальні питання сьогодення.
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03.02.2021 14:06 Ответить
У вас кріт сидить біля головнокомандувача які бази, коли жодної оборонної програми не виконано? Для того щоб щось зробити навіть в дома, спочатку треба навести лад в дому, лишнєє винести, закупити необхідне, і тільки потім провести ремонт. Фантазіями і ланцюгами солідарності окупантів не виганяють. Їм потрібні інші дієві дії на рівні армії.
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03.02.2021 14:11 Ответить
Який чудовий тиждень: що не новина, то радість! Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 1485
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03.02.2021 14:16 Ответить
Эта новость зачем? Что бы в Мордоре полопались от смеха?
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03.02.2021 14:17 Ответить
...и вот это заявление на полном серьёзе вынесли на обсуждение!!? ну это же дно - я понимаю если это троллинг, но кажется на ветке ещё есть люди , которые ведутся на эту чушь!!!(( пипцц..., и это вице - премьер Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 622
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03.02.2021 20:46 Ответить
надо подождать лет 15...пока кацапы не отстроят там все...главное мотивацыю сохранить... Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 8153
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03.02.2021 14:20 Ответить
Останнім часом і купа таких "русофобських" заяв,з чого б це? Мабуть точно президент Байден дав добро на "оголтєлуюрусафобію")))
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03.02.2021 14:24 Ответить
Опять зелёная петушня самопиарится. Чего стоят все эти потрясания кулачками, если нет никакой возможности воплотить свои угрозы в жизнь. Совки Америку хоронили, зелёные флот отжимают -- пустопорожний п*здеж одного порядка.
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03.02.2021 14:31 Ответить
Здесь две проблемы:
1) Сначала надо деоккупировать Крым. Вопрос - как, если президент сцикло?
2) Как забрать Черноморский флот у РФ. Вопрос - как, если президент сцикло?

Получается что бы решить эти две проблемы, нужно чтобы Президент был не сцикло.
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03.02.2021 15:00 Ответить
Ну, готуватися треба вже з 2014-го.
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03.02.2021 15:40 Ответить
Байден дав відмашку кварталівцям виманювати російського ведмедя з берлоги?В когось є сценарій цього триллера?
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03.02.2021 17:56 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТО НЕ БЫЛО ПРИЗНАНИЕМ АННЕКСИИ !!!
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03.02.2021 19:57 Ответить
Черноморский флот должен по определению принадлежать Украине а не раше. Даже не смотря на то что раша не законно окупировала а потом анексировала крым. Флот не относиться к крыму а относиться к морю а черное море его воды острова проливы и прочие элементы водной среды с древнейших времен принадлежало Украине и не много грузинскому царству и османской империи.300 лет тому назад все было честно поделено в отношении морей. Московское царство получило выход в балтийское море и другие северные моря казахстан получил каспийское море а Украине по договору отошло черное море. Но раша коварно нарушила морской сервитут и захватив северные моря покусилось на исконо украинскую територию черного моря окупировав крым. Не учёв только одного а именно то что територия крыма не дает права на окружающие его воды и все что в них находиться в том числе флоты. По этому рашисткий флот следует либо полностью конфисковать и передать в оон либо разделить пополам и отдать половину нам. Слава Украине!
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03.02.2021 20:05 Ответить
 
 