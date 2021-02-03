Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины, - Резников
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Имущество Черноморского флота после деоккупации Крыма подлежит переходу в собственность Украины. Это прописано в законопроекте о государственной политике переходного периода, который готовят в правительстве.
Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российская сторона после оккупации полуострова прекратила действие Харьковских соглашений, которые с 2017 года продлевали пребывание Черноморского флота в Крыму на 25 лет. При этом Украина теперь считает эти соглашения юридически никчемными.
"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит - Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", - отметил Резников
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И еще - пойдет Зюзенька гибнуть за Крым?
С КС не вышло надо другую завесу устроить.
Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
Причины две - хроническая неспособность власти Зеленского к системным действиям и боязнь Зеленского об ответных действиях КС против его очередного проекта - "народного референдума"
Устраивают много шума, пыли, визгу, чтобы отвлечеть внимание дюже внушаемого наріду.
А потом можно и спустить на тормозах
Так как с КС
Було найбільше Пароходство в Світі...
Я там працював-знаю...
ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
бенефіціарів і кінці в воду...
Реаніматор, мля...
Харе писати про свої "мрії", треба вирішувати нагальні питання сьогодення.
1) Сначала надо деоккупировать Крым. Вопрос - как, если президент сцикло?
2) Как забрать Черноморский флот у РФ. Вопрос - как, если президент сцикло?
Получается что бы решить эти две проблемы, нужно чтобы Президент был не сцикло.