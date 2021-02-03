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Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков

Майно Чорноморського флоту після деокупації Криму підлягає переходу у власність України. Це прописано в законопроєкті про державну політику перехідного періоду, який готують в уряді.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російська сторона після окупації півострова припинила дію Харківських угод, які з 2017 року продовжували перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. При цьому Україна тепер вважає ці угоди юридично нікчемними.

"У статті 17 Конституції чітко визначено, що на території України не можуть розміщуватися іноземні військові бази. Раніше для Чорноморського флоту РФ було виключення в перехідних положеннях Конституції, але в 2019 році його виключили з тексту, а значить - Харківські угоди є неконституційними, а все майно, в тому числі і Чорноморського флоту, підлягає поверненню або переходу у власність України", - зазначив Резніков

Також читайте: "Нам на Донбасі завдали приблизно $120 млрд майнової шкоди", - Резніков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Наблюдается перемена в риторике и действиях власти - интересны причины...
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03.02.2021 14:01
+6
сегодня вечером будет праздничный салют из пердаков в городах-героях Севастополе и Москве Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 9263
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03.02.2021 14:04
+4
ЧМП вкрав КРАВчук з Кудюкіним....
Було найбільше Пароходство в Світі...
Я там працював-знаю...
ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
бенефіціарів і кінці в воду...
Реаніматор, мля...
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03.02.2021 14:01
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Вспомни катера, которые вернули... если даже это и произойдёт то там только на металлолом можно будет сдать...
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03.02.2021 13:55 Відповісти
Я думаю это будет перед проведением олимпиады в Украине в 30х годах.
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03.02.2021 14:02 Відповісти
Легко, и не таких переживали!
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03.02.2021 14:08 Відповісти
Вот именно. Самое главное назвать забыли.
И еще - пойдет Зюзенька гибнуть за Крым?
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03.02.2021 14:17 Відповісти
Порошенко же не погиб.
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03.02.2021 14:42 Відповісти
Кроме Порошенко, дату некому назвать.
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03.02.2021 14:40 Відповісти
сегодня вечером будет праздничный салют из пердаков в городах-героях Севастополе и Москве Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 9263
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03.02.2021 14:04 Відповісти
Вот теперь я понимаю почему нас фашистами называют!!!!
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03.02.2021 14:09 Відповісти
Брухт також грошей коштує.
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03.02.2021 14:17 Відповісти
Ещё там и лодка, между прочим подводная была.
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03.02.2021 13:58 Відповісти
Мы не против, что бы Ботоксное дерьмо на ней утонуло, да?
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03.02.2021 13:59 Відповісти
Да как на ней утонуть, если её к пристани приварили.
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03.02.2021 14:06 Відповісти
Кремлевский карлик и пристань утопит
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03.02.2021 14:07 Відповісти
Цікаво... це він про який флот? Не той що лежить на дні Донузлаву?
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03.02.2021 14:01 Відповісти
Наблюдается перемена в риторике и действиях власти - интересны причины...
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03.02.2021 14:01 Відповісти
Это конвульсии. Скоро закончатся.
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03.02.2021 14:05 Відповісти
да, наглость в отношении Москвы налицо.... Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 8375
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03.02.2021 14:05 Відповісти
А что тут не ясно? Все как всегда - подупавший рейтинг приподнимать надо.
С КС не вышло надо другую завесу устроить.

Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
Причины две - хроническая неспособность власти Зеленского к системным действиям и боязнь Зеленского об ответных действиях КС против его очередного проекта - "народного референдума"
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03.02.2021 14:21 Відповісти
Как только у Зюзи очередной просер, так хватаются за очередное громкое дело.
Устраивают много шума, пыли, визгу, чтобы отвлечеть внимание дюже внушаемого наріду.
А потом можно и спустить на тормозах
Так как с КС
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03.02.2021 14:24 Відповісти
ЧМП вкрав КРАВчук з Кудюкіним....
Було найбільше Пароходство в Світі...
Я там працював-знаю...
ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
бенефіціарів і кінці в воду...
Реаніматор, мля...
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03.02.2021 14:01 Відповісти
Ви спочатку виженіть звідти *****, а потім розпатякуйте.
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03.02.2021 14:03 Відповісти
Даже если сейчас не воюем за освобождение оккупированных территорий (у дикарей ядерные боеголовки), заявление нельзя считать лишь троллингом московитов, после освобождения Крыма базирование ордынского флота на полуострове в принципе невозможно.
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03.02.2021 14:06 Відповісти
резніков, що за маячня? Ви сперше додавіть п'яту колону опозжопів, дайте можливість нашій армії вести активні бойові дії, щоб окупант на Донбасі отримівав по заслузі кожен день. А що робити з флотом в Криму ми вирішемо, коли крим буде звільнений.
Харе писати про свої "мрії", треба вирішувати нагальні питання сьогодення.
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03.02.2021 14:06 Відповісти
У вас кріт сидить біля головнокомандувача які бази, коли жодної оборонної програми не виконано? Для того щоб щось зробити навіть в дома, спочатку треба навести лад в дому, лишнєє винести, закупити необхідне, і тільки потім провести ремонт. Фантазіями і ланцюгами солідарності окупантів не виганяють. Їм потрібні інші дієві дії на рівні армії.
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03.02.2021 14:11 Відповісти
Який чудовий тиждень: що не новина, то радість! Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 1485
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03.02.2021 14:16 Відповісти
Эта новость зачем? Что бы в Мордоре полопались от смеха?
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03.02.2021 14:17 Відповісти
...и вот это заявление на полном серьёзе вынесли на обсуждение!!? ну это же дно - я понимаю если это троллинг, но кажется на ветке ещё есть люди , которые ведутся на эту чушь!!!(( пипцц..., и это вице - премьер Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 622
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03.02.2021 20:46 Відповісти
надо подождать лет 15...пока кацапы не отстроят там все...главное мотивацыю сохранить... Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков - Цензор.НЕТ 8153
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03.02.2021 14:20 Відповісти
Останнім часом і купа таких "русофобських" заяв,з чого б це? Мабуть точно президент Байден дав добро на "оголтєлуюрусафобію")))
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03.02.2021 14:24 Відповісти
Опять зелёная петушня самопиарится. Чего стоят все эти потрясания кулачками, если нет никакой возможности воплотить свои угрозы в жизнь. Совки Америку хоронили, зелёные флот отжимают -- пустопорожний п*здеж одного порядка.
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03.02.2021 14:31 Відповісти
Здесь две проблемы:
1) Сначала надо деоккупировать Крым. Вопрос - как, если президент сцикло?
2) Как забрать Черноморский флот у РФ. Вопрос - как, если президент сцикло?

Получается что бы решить эти две проблемы, нужно чтобы Президент был не сцикло.
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03.02.2021 15:00 Відповісти
Ну, готуватися треба вже з 2014-го.
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03.02.2021 15:40 Відповісти
Байден дав відмашку кварталівцям виманювати російського ведмедя з берлоги?В когось є сценарій цього триллера?
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03.02.2021 17:56 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТО НЕ БЫЛО ПРИЗНАНИЕМ АННЕКСИИ !!!
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03.02.2021 19:57 Відповісти
Черноморский флот должен по определению принадлежать Украине а не раше. Даже не смотря на то что раша не законно окупировала а потом анексировала крым. Флот не относиться к крыму а относиться к морю а черное море его воды острова проливы и прочие элементы водной среды с древнейших времен принадлежало Украине и не много грузинскому царству и османской империи.300 лет тому назад все было честно поделено в отношении морей. Московское царство получило выход в балтийское море и другие северные моря казахстан получил каспийское море а Украине по договору отошло черное море. Но раша коварно нарушила морской сервитут и захватив северные моря покусилось на исконо украинскую територию черного моря окупировав крым. Не учёв только одного а именно то что територия крыма не дает права на окружающие его воды и все что в них находиться в том числе флоты. По этому рашисткий флот следует либо полностью конфисковать и передать в оон либо разделить пополам и отдать половину нам. Слава Украине!
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03.02.2021 20:05 Відповісти
 
 