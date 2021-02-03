Чорноморський флот підлягає переходу у власність України, - Резніков
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Майно Чорноморського флоту після деокупації Криму підлягає переходу у власність України. Це прописано в законопроєкті про державну політику перехідного періоду, який готують в уряді.
Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російська сторона після окупації півострова припинила дію Харківських угод, які з 2017 року продовжували перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. При цьому Україна тепер вважає ці угоди юридично нікчемними.
"У статті 17 Конституції чітко визначено, що на території України не можуть розміщуватися іноземні військові бази. Раніше для Чорноморського флоту РФ було виключення в перехідних положеннях Конституції, але в 2019 році його виключили з тексту, а значить - Харківські угоди є неконституційними, а все майно, в тому числі і Чорноморського флоту, підлягає поверненню або переходу у власність України", - зазначив Резніков
Будь ласка, зачекайте...
И еще - пойдет Зюзенька гибнуть за Крым?
С КС не вышло надо другую завесу устроить.
Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
Причины две - хроническая неспособность власти Зеленского к системным действиям и боязнь Зеленского об ответных действиях КС против его очередного проекта - "народного референдума"
Устраивают много шума, пыли, визгу, чтобы отвлечеть внимание дюже внушаемого наріду.
А потом можно и спустить на тормозах
Так как с КС
Було найбільше Пароходство в Світі...
Я там працював-знаю...
ЧМП перейменовували разів з п'ять, мінімум, і зміна
бенефіціарів і кінці в воду...
Реаніматор, мля...
Харе писати про свої "мрії", треба вирішувати нагальні питання сьогодення.
1) Сначала надо деоккупировать Крым. Вопрос - как, если президент сцикло?
2) Как забрать Черноморский флот у РФ. Вопрос - как, если президент сцикло?
Получается что бы решить эти две проблемы, нужно чтобы Президент был не сцикло.