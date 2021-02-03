Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для переформатирования коалиции.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу сегодня для этого оснований", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможном переформатировании коалиции.

Он отметил, что монобольшинство с правами коалиции (фракция "Слуга народа". - Ред.) "по состоянию на сегодня продолжает работать".

По его словам, во фракции "Слуга народа" народных депутатов "больше чем достаточно…, чтобы говорить, что сегодня существует коалиция в стенах парламента".

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Согласно информации на сайте Верховной Рады, во фракции "Слуга народа" - 245 нардепов.