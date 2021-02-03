Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для переформатирования коалиции.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не вижу сегодня для этого оснований", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможном переформатировании коалиции.
Он отметил, что монобольшинство с правами коалиции (фракция "Слуга народа". - Ред.) "по состоянию на сегодня продолжает работать".
По его словам, во фракции "Слуга народа" народных депутатов "больше чем достаточно…, чтобы говорить, что сегодня существует коалиция в стенах парламента".
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Согласно информации на сайте Верховной Рады, во фракции "Слуга народа" - 245 нардепов.
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Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий!
Тут важно не столько заявить о наличии чего-либо (на уровне бла-бла-бла) , а фактаж ...
Мол есть возможность .
Тут важно было не столько заява Юли , сколько похожий ответ Арахамии (известного в прошлом порохобота и юлененавистника) .
Эт для тех , кто в танке , т.е. для латентных симпатиков ОПЗЖ в СН ... которых как минимум два десятка есть и которым Жополехайм готов гарантировать места в их списках , если оне развалят коалицию и спровоцируют досрочные выборы .
Синхронные заявы Юли и Арахамия это попередження тем в СН , хто думает о перевыборах и о возврате к родным ватным пенатам ...
Пример таких - тот же Шевченко , посетитель мацьковских эфиров !