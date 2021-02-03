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Новости Политика Украины
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Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для переформатирования коалиции.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу сегодня для этого оснований", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможном переформатировании коалиции.

Он отметил, что монобольшинство с правами коалиции (фракция "Слуга народа". - Ред.) "по состоянию на сегодня продолжает работать".

По его словам, во фракции "Слуга народа" народных депутатов "больше чем достаточно…, чтобы говорить, что сегодня существует коалиция в стенах парламента".

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко

Согласно информации на сайте Верховной Рады, во фракции "Слуга народа" - 245 нардепов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Он работает против зеленского. Разумков в курсе ,что если Юля будет премьером,у некго нет шансов стать гетьманом ,которым он себя видит.Вот и вредит зеленскому,чтобы его не выбрали на второй срок.
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03.02.2021 20:57
+2
Про шо це медведчуківське мурло, нарцих Разумков белькоче?!
Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий! Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 4504
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03.02.2021 20:49
+2
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3126
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03.02.2021 20:54
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Про шо це медведчуківське мурло, нарцих Разумков белькоче?!
Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий! Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 4504
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03.02.2021 20:49 Ответить
Он работает против зеленского. Разумков в курсе ,что если Юля будет премьером,у некго нет шансов стать гетьманом ,которым он себя видит.Вот и вредит зеленскому,чтобы его не выбрали на второй срок.
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03.02.2021 20:57 Ответить
Юлю опять бортанули.
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03.02.2021 20:51 Ответить
Таки вас ,450 падлюк, все влаштовує..
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03.02.2021 20:52 Ответить
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3283
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03.02.2021 20:55 Ответить
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 1451
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03.02.2021 20:53 Ответить
Краще напишіть, що в Енергодарі взірвалося, Запоріжжя без світла страшний гул стоїть.
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03.02.2021 20:53 Ответить
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3126
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03.02.2021 20:54 Ответить
разумный а ведь дальше сидеть на двух стульях у тебя уже не получится! ты же видишь , уже даже гарантик это начинает понимать.... хотя сцыт конечно.... о Боже что Байден животворящий с людьми творит! так что думай разумный думай замкого ты топишь....хитрый ты конечно но выбирать всеравно придется!
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03.02.2021 20:57 Ответить
Эт как израильские премьеры , мол у нас , разумеется , нет ядерного оружия - но если у нас не останется выбора , то Тегеран с землёй сровнять сможем ...

Тут важно не столько заявить о наличии чего-либо (на уровне бла-бла-бла) , а фактаж ...
Мол есть возможность .

Тут важно было не столько заява Юли , сколько похожий ответ Арахамии (известного в прошлом порохобота и юлененавистника) .
Эт для тех , кто в танке , т.е. для латентных симпатиков ОПЗЖ в СН ... которых как минимум два десятка есть и которым Жополехайм готов гарантировать места в их списках , если оне развалят коалицию и спровоцируют досрочные выборы .
Синхронные заявы Юли и Арахамия это попередження тем в СН , хто думает о перевыборах и о возврате к родным ватным пенатам ...
Пример таких - тот же Шевченко , посетитель мацьковских эфиров !
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03.02.2021 21:26 Ответить
Прочитав,що люди хвилюються за бабу Юлю...ще нічого не сказала про закриття каналів Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 5701
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03.02.2021 21:59 Ответить
Не може, бо ті канали закриті.
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04.02.2021 06:55 Ответить
А почему Разумков теперь говорит это раз в день?
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04.02.2021 01:28 Ответить
А відносно такої ситуації Конституційний Суд в 2019 році був іншої думки. Не залишилася і понині такою незмінною його думка.
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04.02.2021 06:54 Ответить
 
 