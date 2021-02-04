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Переформатовувати коаліцію немає підстав, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переформатовувати коаліцію немає підстав, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для переформатування коаліції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу сьогодні для цього підстав", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливе переформатування коаліції.

Він зазначив, що монобільшість з правами коаліції (фракція "Слуга народу". - Ред.) "станом на сьогодні продовжує працювати".

За його словами, у фракції "Слуга народу" народних депутатів "більше ніж достатньо..., щоб говорити, що сьогодні існує коаліція у стінах парламенту".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, у фракції "Слуга народу" - 245 нардепів.

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Топ коментарі
+3
Он работает против зеленского. Разумков в курсе ,что если Юля будет премьером,у некго нет шансов стать гетьманом ,которым он себя видит.Вот и вредит зеленскому,чтобы его не выбрали на второй срок.
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03.02.2021 20:57
+2
Про шо це медведчуківське мурло, нарцих Разумков белькоче?!
Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий! Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 4504
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03.02.2021 20:49
+2
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3126
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03.02.2021 20:54
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Про шо це медведчуківське мурло, нарцих Разумков белькоче?!
Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий! Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 4504
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03.02.2021 20:49 Відповісти
Он работает против зеленского. Разумков в курсе ,что если Юля будет премьером,у некго нет шансов стать гетьманом ,которым он себя видит.Вот и вредит зеленскому,чтобы его не выбрали на второй срок.
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03.02.2021 20:57 Відповісти
Юлю опять бортанули.
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03.02.2021 20:51 Відповісти
Таки вас ,450 падлюк, все влаштовує..
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03.02.2021 20:52 Відповісти
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3283
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03.02.2021 20:55 Відповісти
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 1451
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03.02.2021 20:53 Відповісти
Краще напишіть, що в Енергодарі взірвалося, Запоріжжя без світла страшний гул стоїть.
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03.02.2021 20:53 Відповісти
Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3126
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03.02.2021 20:54 Відповісти
разумный а ведь дальше сидеть на двух стульях у тебя уже не получится! ты же видишь , уже даже гарантик это начинает понимать.... хотя сцыт конечно.... о Боже что Байден животворящий с людьми творит! так что думай разумный думай замкого ты топишь....хитрый ты конечно но выбирать всеравно придется!
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03.02.2021 20:57 Відповісти
Эт как израильские премьеры , мол у нас , разумеется , нет ядерного оружия - но если у нас не останется выбора , то Тегеран с землёй сровнять сможем ...

Тут важно не столько заявить о наличии чего-либо (на уровне бла-бла-бла) , а фактаж ...
Мол есть возможность .

Тут важно было не столько заява Юли , сколько похожий ответ Арахамии (известного в прошлом порохобота и юлененавистника) .
Эт для тех , кто в танке , т.е. для латентных симпатиков ОПЗЖ в СН ... которых как минимум два десятка есть и которым Жополехайм готов гарантировать места в их списках , если оне развалят коалицию и спровоцируют досрочные выборы .
Синхронные заявы Юли и Арахамия это попередження тем в СН , хто думает о перевыборах и о возврате к родным ватным пенатам ...
Пример таких - тот же Шевченко , посетитель мацьковских эфиров !
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03.02.2021 21:26 Відповісти
Прочитав,що люди хвилюються за бабу Юлю...ще нічого не сказала про закриття каналів Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 5701
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03.02.2021 21:59 Відповісти
Не може, бо ті канали закриті.
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04.02.2021 06:55 Відповісти
А почему Разумков теперь говорит это раз в день?
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04.02.2021 01:28 Відповісти
А відносно такої ситуації Конституційний Суд в 2019 році був іншої думки. Не залишилася і понині такою незмінною його думка.
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04.02.2021 06:54 Відповісти
 
 