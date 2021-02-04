1 152 17
Переформатовувати коаліцію немає підстав, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для переформатування коаліції.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не бачу сьогодні для цього підстав", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливе переформатування коаліції.
Він зазначив, що монобільшість з правами коаліції (фракція "Слуга народу". - Ред.) "станом на сьогодні продовжує працювати".
За його словами, у фракції "Слуга народу" народних депутатів "більше ніж достатньо..., щоб говорити, що сьогодні існує коаліція у стінах парламенту".
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, у фракції "Слуга народу" - 245 нардепів.
Топ коментарі
+3 Merkator_R
показати весь коментар03.02.2021 20:57
+2 Бандерівець
показати весь коментар03.02.2021 20:49
+2 Павло ШОвте
показати весь коментар03.02.2021 20:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий!
Тут важно не столько заявить о наличии чего-либо (на уровне бла-бла-бла) , а фактаж ...
Мол есть возможность .
Тут важно было не столько заява Юли , сколько похожий ответ Арахамии (известного в прошлом порохобота и юлененавистника) .
Эт для тех , кто в танке , т.е. для латентных симпатиков ОПЗЖ в СН ... которых как минимум два десятка есть и которым Жополехайм готов гарантировать места в их списках , если оне развалят коалицию и спровоцируют досрочные выборы .
Синхронные заявы Юли и Арахамия это попередження тем в СН , хто думает о перевыборах и о возврате к родным ватным пенатам ...
Пример таких - тот же Шевченко , посетитель мацьковских эфиров !