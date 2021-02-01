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"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала возможность создания новой коалиции с партией "Слуга народа".

Об этом она сказала на брифинге после заседания согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы. Без исключения. и объединиться вокруг того, чтобы вернуть Украину на путь развития и возрождения, становления ... Вокруг этого надо объединяться ", - заявила Тимошенко.

Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак позвонил Тимошенко, она позвала его вечером в гости: "Готова продолжить наш разговор". ФОТОрепортаж

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска украинского парламента нет. По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+70
"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7568
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01.02.2021 18:28
+64
"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5049
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01.02.2021 18:26
+60
соси-не-соси, юля, а премьером ты никогда не станешь больше
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01.02.2021 18:25
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НУ вот, ширка -2... Баб Юля - в своем амплуа... проснулась... Бабуське, как и зебику, лучше молчать, чем свою дурость показывать...
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01.02.2021 20:05 Ответить
Старых шлюх не берут в новый бордель, ЮВ. Запомните это.
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01.02.2021 20:06 Ответить
Після такого ходу Юля стане дуже токсичним активом. Тобто поставить великий та жирний хрест на своїй кар'єрі - як політичній, так і громадській. Не знаю, що вона виторгувала у дЄрмака, але грати в карти з шахраями - абсолютно безнадійна витівка.
Тоді перед українським народом постануть питання руба:
- відкинути всі олігархічні клани, бо вибір представників із цих кланів - шлях в нікуди;
- просувати у владу людей не по картинках у зомбоящику (Г+Г, Прямий Кривий; цвІНТЕР тощо), а тих, кого знаєш, хто довів справами, що він чогось вартий (із волонтерського середовища, військових, які пройшли АТО/ООС, громадських діячів та інтелегенції, які не заляпали себе підлабузництвом та продажністю тощо).
Тільки тоді буде шанс щось змінити в цій державі. Інакше буде перманентна держава стаціонарного бандита і олігархічні клани, мов акули, будуть битись на смерть, щоб стати цим стаціонарним бандитом.
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01.02.2021 20:06 Ответить
Друже,все правильно тільки є одна проблема,це більшість, яка інфантильна до всьго і нікуди не збирається рухатись.Чекає що хтось прийде і зробить все,а вони так і будуть сидіти вилупившись в телевізор,і вірять всьому лайну що звідти л'ється.І ця більшість керує через вибори як нам далі жити.Демократія нічого не зробиш.
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01.02.2021 20:23 Ответить
Цікаво поспілкуватись з рядовими бютоголовими ,як ім до души альянс з кремлівською гидотою ???))))
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01.02.2021 20:08 Ответить
Вот она коррупция шо с людями делает ! Я же говорил вы Зеленского на второй срок выберете . Ато майдан майдан - бларусы тупые ...
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01.02.2021 20:09 Ответить
А почему рыгов не пригласили в это объединение?
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01.02.2021 20:14 Ответить
Іх,ригів, в "Матьківщині" та СН валом ,хоч греблю гати !!)))
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01.02.2021 20:16 Ответить
Не, я про официальных рыгов.
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01.02.2021 20:18 Ответить
Тож зелена пліснява саме для них торує шлях до влади в Україні, все за кремлівським сценарієм та режисурою !!!)))
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01.02.2021 20:25 Ответить
Вони вже там , але ще цього не афішують ,, бояться щоб їх прихильники не запідозрили , в тому що вони заодно з придурками . "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9399 .
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01.02.2021 20:21 Ответить
Я вас прошу!
Рыги никогда не отчитываются перед сбродом, который за них голосует.
Это все равно, если мясник будет рассказывать баранам как он будет развивать свой бизнес.
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01.02.2021 21:04 Ответить
Ето что б совсем про бабулю не забыли ляпнула
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01.02.2021 20:17 Ответить
Софія Мелеграно.От тільки вона "рветься" до влади, а отих бариг, клоунів на аркані затягували НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА? Перестаньте юродствувати. Єдина, яка відстояла низькі тарифи у суді була Юлія Тимошенко. Хто ще крім неї подавав в суд позов про несправедливі тарифи? Ніхто. Весь інший політикум все влаштовувало. І ви зараз відкидаєте ту, яка досконало знає проблему тарифів. То ви за пониження тарифів чи захотілося дешевого піару?... а дорветесь до влади і кинете народ, як кидали його БАРИГА та КЛОУН.
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01.02.2021 20:21 Ответить
Зелю - геть чи ні ? Якщо -геть то нахіба Джулія його хоче підтримати . ?

Ждю ,, аргументованої відповіді . "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5179 .
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01.02.2021 20:27 Ответить
кому что! страна в #опе, а тебе тарифы!
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01.02.2021 22:08 Ответить
"Проблема тарифів" - це й є дешевий популістичний піар)
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01.02.2021 22:51 Ответить
она это делала для своего пиара.
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02.02.2021 18:22 Ответить
Так в чём дело почему агент российських спеслужб Порошенко не делает это для своего пиара - а нанимает ботов со всего мира.для своего отбеливания?
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03.02.2021 10:16 Ответить
Та не звертайте увагу - це гниди на зарплаті у бариг. А витягнути Україну з прірви може тільки Ю. В. Тимошенко!
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04.02.2021 21:16 Ответить
"всё, пропал дом"(с)
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01.02.2021 20:22 Ответить
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5390
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01.02.2021 20:23 Ответить
Мудрая была женщина. А жулька просто хитрая и до власти слабая.
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01.02.2021 21:09 Ответить
а хитрость - это да, ум, но с отрицательным знаком, только для себя, и с вредом для другим.
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02.02.2021 00:26 Ответить
***** Юлька - с кем она еще не вступала в ... коалицию "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7406
Ющенко ,помню , одновременно уволил "любих друзів" - и Юльку с премьера и Пороха с безопасности совета "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8607
И , вообще , она еще свой срок не полностью отсидела !
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02.02.2021 03:16 Ответить
Бабушка Юля-відкат, один з найзліших ворогів україни та українців, прикриваючись українською мовою вона творить теж саме що регіонали з якими вона цілується в засос(шуфрич, бєня і т.д.)
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01.02.2021 20:27 Ответить
Жуля заради посади прем'єра хоч з дідьком лисим готова коаліцію створювати. )) хм. може недарма вона апгрейд своєї фізії зробила.
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01.02.2021 20:31 Ответить
Юлька зрозуміла,або зараз,або ніколи.Все менше електорату ведеться на її дешевий популізм.Потрібно іти Ва-Банк.З ким завгодно,аби до влади дорватись.
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01.02.2021 20:33 Ответить
А где там сулейман баран?
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01.02.2021 20:35 Ответить
Десь поникались -Ванюшка,Потоцкий та т.ін. !!!)))
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01.02.2021 20:56 Ответить
"Ванька" нема... А "Потоцький " тут... Дрище, як зграя скунсів... П"ять хвилин, як його мордою в лайно ткнув...
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01.02.2021 21:00 Ответить
ви всі неправі..(мене Суліма попросив передати).."Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1710
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01.02.2021 20:40 Ответить
Баба Жюля готова клоуна и в жопу целовать абы премьером сделали..Бедный Ванюшка Сулима как же теперь визжать ЗЕлю геть и дострокови, когда его Бахиня в дёсна целуеца с ЗЕкрысами
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01.02.2021 20:40 Ответить
Та ну премьерство,тут расклад может быть посерьёзней.
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01.02.2021 20:51 Ответить
Не дарма кремлівські ляльководи цю ляльку з нафталіна витягли !!! Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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01.02.2021 21:03 Ответить
Вислів Генріха Наваррського чув? "Париж стоит мессы!...". А для ВАНОЇ - крісла прем"єра...
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01.02.2021 21:03 Ответить
квитка розцвила.
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01.02.2021 20:48 Ответить
Кремлівські ляльководи достали з нафталінової скрині ,стару ,добру ляльку жЮльку !!! Дійство кремлівського балагана триває !!!)))
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01.02.2021 20:55 Ответить
СУЛІМІН мабуть сьогодні забухає,нарешті з*явилось світло в кінці тунелю!!!! "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2609
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01.02.2021 20:56 Ответить
Репнула его промедность от растяжек и политических кульбитов?
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01.02.2021 21:11 Ответить
Заметьте, эта БЕСПРИНЦИПНАЯ ТВАРЬ Тимошенко будет сотрудничать С КЕМ УГОДНО, лишь бы быть поближе к ВЛАСТЬПРИДЕРЖАЩИМ... Абсолютная ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОСТИТУТКА и явный ВРАГ Украины.
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01.02.2021 21:11 Ответить
она и с рыгами хотела в 2005-2006 объединиться, править с ними и с Мертвячуком, выбирать президента в Раде и править вечно.
а сейчас объединиться с зЕлеными чтобы они ее выдвинули в премьеры, там ведь 250 + ее 20 депутатов, = 270. С ОПЗЖ не получится, там тоже всего 20 депутатом.
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02.02.2021 00:22 Ответить
Тому що - "принципова".
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01.02.2021 21:12 Ответить
Мороз
Симоненко
Витренко
Литвин
.............?
У всех этих политиков есть одна общая черта: перед тем как уйти в забытие, они на короткое время становились востребованными: подлатать правящую коалицию либо развалить ее.
А вот потом, все они исчезли, как и не было их...
Вот и Юлия Владимировна решила "укрепить коалицию".
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3404
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01.02.2021 21:13 Ответить
Читаю многих тут дописувачив , такое впечтление шо любой дурдом отдыхает .
Просто адский отжиг заджеркалля !

1. Так это Юля в 2006 году назначила Ибуковича премьером ?
2. Так это Юля меморандумы и универсалы подписывала с рыгоблевотными -- замечу не фейковые туалетные папирци , вынутые из унитазов Межворья , а вполне реальные действующие документы ?!
3. Так это Юля назначала министеров в уряд Птеродактеря в 2006 году ?!
4. Так эт Юля в захотела в 2006 году посаду спикера и президента (и это при 16% НУ против 23% у БЮТ) , послав Мороза и первый раз развалив помаранчевую коалицию , которая уже практически была подписанна ?!
5. Так это Юля второй раз развалила помаранчевую коалицию в 2008 ?!
6. Так это Юля во втором туре 2010 года создала банде зека даже лучшие (чем в 2004 году) условия для массовых фальсификаций ?!
7. Так это Юля бегала в 2010 году по эфирах и агитировала за технического кандидата донецких бандюков (Дурбелыка Гуцуловича Протиусиха) .
8. Так это Юля в 2010 году помогла Пахлу создать незаконную калолицию ?!
9. Так это Юля была министером самого дерибанного министерства в уряде Пахла , пока борцы с мафией Пэтя и Ющ сидели по тюрягам ?!
10. Так это оказыцо Юля из 21 года в политике 18 лет совмещала высшие должности в державе с миллиардным бизнесом , шо в любой цивилизованной стране уже само по себе является самым тяжким экономическим злочином (конфликт интересов) ?!
Та это она благодаря участию в уряде Пахла и последущем партнёрстве в ведущими кошельками ПР перешла из мультиммилионерши в миллиардершу в период 2011-2014 ?!
11. Так это Петя оказыцо из 21 года в политике просидел 18 лет в глухой оппозиции и никаких дерибанных министерств ни он , ни его бизнеспартнёры не занимали .
12. Так эт оказыцо Петя (с Ющём на пару) вернул державе "Криворожсталь" , трубу с газом Фирташа , черноморский шельф и раскрыл вышки Бойка ? Так это оне , оказыцо, не дали купить Бене "Припортовый" в 2009 году , узнав шо Беня смахлювал на тендере .
Кстати , тогда он давал миллиард и премьер Петя тогда посчитал , шо реальная цена более 1.5 млд. . А когда , оказыцо , Юля стала президеншей в 2014 году и потом этот "Припортовый" уже выставляла на аукцион за 100 лимонов (в 10 раз дешевле , чем в 2009) ....
Олигофрены вы ничего не спутали -- я ваши "потоки сознания" правильно понял .
Кстати , в 2007 году , на документе по заявке власти украинской в НАТО стоит подпись Ющенка , Яценюка и её кого , напомните , будь ласочка ?!
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01.02.2021 21:13 Ответить
если по диагонали, делаем вывод, что бабЮля на вершине политике 20 лет, а вспомнить нечего... кроме раздачи тысячи, на которую укатала 1млрд$ денег МВФ под выборы, газовый контракт по 500$, скорых помоЩей в 3 цены, набрала долгов 17 млрд$ за 2 года, курс $ +70%, отмыла 1,5 млрд; на свином гриппе, Тамифлю и т.д, а сверху ШИРКА с Януковичем.
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01.02.2021 22:24 Ответить
ну а шоколадные что сделали, минус 15 лярдов ЗВР за год ( март 2014 - май 2015),
долар по 30 и долг Государственный долг Украины +15 лярдов , падение ВВП до 90 лярдов, - 60% ВВП с 31.12.2013))
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02.02.2021 08:29 Ответить
т.е. ты настолько дебил73, что виновные у тебя не #уйло с Януковичем, не захват Крыма и бамбаса, не разграбленный бюджет Азирова, а какие то "шоколадные". клиника...
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02.02.2021 11:57 Ответить
поросьонки кроме слов "бабаюля"и словестных извращений больше ничего выкрутить по сути не могут..
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02.02.2021 09:40 Ответить
во как в порохоботов пердельник рвануло, главное обосрать все
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01.02.2021 21:27 Ответить
Трішки плутаєш... Пердить ваш "багіня", ви нюхаєте і кайфуєте, перевзуваючись у стрибку, а ми просто "констатуємо факт і сміємося, як ВАНА, в черговий раз, виставляє вас ідіотами...
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01.02.2021 23:56 Ответить
Дайте угадать с двух раз, бо на форумах тиняются тока 2 яЮльки: Пан Определитель расстояния по кривой на аркушi и пан Сулиманович...
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02.02.2021 08:34 Ответить
давайте определю, Шурик порохобот:
потому что как обсырать других вы ничего не умеете
первый тур выборов обсырали Юльку, второй тур и поныне обсыраете Зе и Юльку,
иди не воняй своим гавном
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02.02.2021 08:44 Ответить
Шо, в точку попал?... Тока я повторюсь... В оранжр революшн я, как тот дурбыцал, даже на заднем стекле авто возил мягкую игрушку(рыжую белочку), топил за Юлю , как символ победы Ющенко и так аж до 2014-го года... Когда она с кичи хромая, но на лабутенах, прибыла на Майдан. И все бы ничего, если бы Юля в порыве борьбы за власть не позабыла об осторожности (делать рыло, шо хромая), взяла, да и пошла на своих лабутенах (по сцене)... Тогда Майдан ее провожал под всеобщее презрение, мол, У СУ.А. дЫК Я ДУРАКОМ БЫЛ ДАЖЕ ПОСЛЕ ШИРКИ СО ШЛЕПЕРОМ, ТЯНУЛ МАССУ ЗА БАБ ЮЛЮ... НО ПОСЛЕ 14-го, КОГДА БАБ ЮЛЯ СТАЛА ПРИЗЫВАТЬ НЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЗЕЛЕНЫМ ЧЕЛОВЕЧКАМ, ЮЛЯ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ ПУСТЫМ МЕСТОМ.... ТА ТЕ ПУСТЕ... бо е на бiлiм свiтi люди , которые по жизни спят с широко раскрытым ртом, ничего не видят. О таких говорят, шо у них во рту даже мухи совершают половой акт...
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02.02.2021 09:43 Ответить
пуло так и ждал что в Крыму начнут стрелять, у него было прошение яныва а военной помощи, сам бы своию базу обстрелял и начал бы вторжение в Украину на "законых" основаниях, что забыл как в Венгрию и Чехословакию вводила войска москва на "законых" основаниях
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02.02.2021 09:55 Ответить
я же говорю , шо мухи совершают свои оргии... Во-первых: если пыня такой храбрый, почему вторжение делал зелеными человечками. Второе: если бы пыня попер официально, в Черном море на это чатував амерфлот, который имел боекомплект на несколько раз изничтожить весь нарабсейский ЧФ с его базами снабжения. В третьих: почему пыня боялся в открытую нападать, бо у него в нарапсее началась движуха разных округов по отделению от нарабсеи, чего только стоят решения бурятского Хурала. Посему, пыня тут же, когда провернул крымский псевдореферендум, издал у себя, в мордоре , указ , что всякие там референдумы об отчуждении территории приравнивать к экстремизму...
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02.02.2021 10:15 Ответить
Баба ЖЮля из тех борцунов "опозиционеров" которые всю жизнь стараюца быть поближе к корыту, и всю жизнь сами же шкуру трут у власти.
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01.02.2021 21:27 Ответить
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8460
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01.02.2021 21:28 Ответить
каракай.это бывший нардеп "ПР",что он может написать про Тимошенко?
Как всегда,то ,что ему напишут в методичке ФСБ...
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03.02.2021 10:21 Ответить
Жуля опять в теме... "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 89
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01.02.2021 21:55 Ответить
Спроба номер 2.
Першу пропозицію, в ейфорії від перемоги, Зеленський через губу відкинув.
Наївно думав, що поспіхом набраний різношерстий люд, під брендом "Слуги народу", і під його власним "ореолом", зненацька буде відповідати своєму призначенню.
Тепер є можливість переосмислити свої помилки і прийняти врешті, вдруге запропоновану допомогу. Якщо вистачить клепки.) Інакше гаплик: і СН і його, Зе-президенству...
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01.02.2021 21:59 Ответить
Только допомогу бери в кавычки, бо все кому ботоксная бабка "помогала" - все плохо кончили...
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01.02.2021 22:05 Ответить
Любитель старой ботоксной проститутки Ванька Сулима спалился..чучелло тебя под любым ником сразу видно
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01.02.2021 22:26 Ответить
...бути тобі баобабом. 1000 років. Сказати чому?))
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01.02.2021 22:35 Ответить
Байку из склепа про то как все олигархи сильно - присильно бояца бабу Жюлю уже рассказывали???
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01.02.2021 22:04 Ответить
Да уж. Борциця за нарот.. *****.
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01.02.2021 22:16 Ответить
Юля Вову взуе в лапті бистро
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01.02.2021 23:27 Ответить
Життя стає цікавішим ,недарма кремлівські ляльководи витяли цю давню ляльку з нафталінової скрині !!!! Кремлівський ляльковий балаган триває !!!))))
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02.02.2021 00:17 Ответить
Блин , догнал, шо Юлю с зебилоидами роднит - клоунада, типо ляльковий театр Образцова, коли глядачам сумно, лишень ляльковий конфiрансье хiхоньки справляе зi свого недолугого жарту.
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02.02.2021 09:08 Ответить
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2810
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02.02.2021 00:33 Ответить
Вы такое сказать, мол божественный титул у якоiсь пересiчноi, тепер вже бабусi, котра свою дупцю натягла на обличча, щоби на молодичку бути схожою... Але ж бо такi зачiски, були в модi за часiв Жанни Лябурб, чи й трохи бiльш раннiх часiв, коли проститутки Захiдноi Европи вiдвойовували 8-ми годинний робочий день , пiдвищення зарплатнi та свое свято - 8-мэ березня... Чесслово, посмотришь на баб Юлю - Розочку видишь (Люксембург) ...
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02.02.2021 08:51 Ответить
Гамбіт Йулі. Клован догрався. І хто йому дохтур? "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6944
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02.02.2021 03:39 Ответить
Юля перемелет Зеленского на мелкий фарш.
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02.02.2021 04:27 Ответить
Не быть фаршу! Богоизбранная богоизбранного всегда поддержит..!
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02.02.2021 14:44 Ответить
Юля! Правильно говоришь.
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02.02.2021 05:33 Ответить
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5797
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02.02.2021 06:07 Ответить
Ну возьмите меня, ну возьмите! Если женщина просит.......
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02.02.2021 07:12 Ответить
От ненависти до любви один шаг
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02.02.2021 07:16 Ответить
Украине НЕОБХОДИМА Тимошенко! Немедленно! ..пока еще чуть дышит страна... пс. страну уничтожают и догрызают шулеры,напёрсточники, спекулянты, расейская ОПГ + их подельники и достойники+ СЕТКИ &СЕКТЫ продажных ботов.
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02.02.2021 07:46 Ответить
Не будьте смішні , пане Ла , Луля вже доказала на що вона здатна . Ледь виплила країна з росо-газо-проблем після "керування" кораблем бабою Жулею ...
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02.02.2021 12:11 Ответить
Седьмой десяток бабка разменяла, а все туда же...
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02.02.2021 07:52 Ответить
Млинець, ось такоi... а чого я думав , що Юлi до пенсii цiлий рiк працювати, не перепрацювати, як тiй рабинi на галерах (у пыни), а вона вже з пiв року пенсiею бавиться... Жаль , що вана до сих пiр - безхатченко... а мож уже и задекларировала свои хоромы, ща все так меняются (в прыжке). ЗЫ...нашей Юлечке ни в жизнь шахтером не бывать - кокс добывать. Ей подавай только, а хоть и ширку-2...
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02.02.2021 09:01 Ответить
Ботоксна хвойда
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02.02.2021 09:25 Ответить
Одно знаю точно,если это случится.То забудут люди про Медведчука и про его партнёра Порошенко.Потому и стоит этот гвалт.Ну,а я в душ чтобы смыть всю эту грязь прочитаную мною от фирмочки"рошен".Бутусову особый привет знает человек,как избавить Украину от больного Порошенко и его своры неадекватов...
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02.02.2021 09:27 Ответить
Шльондра!
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02.02.2021 09:49 Ответить
Уже четвёртая страница подходит к концу, а порохоботов всё плющит и плющит
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02.02.2021 10:33 Ответить
Тю, но почему-то только вы бредите словом ПЛЮЩИТь... ЗЫ тока без БЭ, вы - яЗебил или яЮлька, чи рыгоОПаЗаЖопист?
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02.02.2021 11:22 Ответить
Бабушка Юля сурово сыграла на уничтожение остатков своего рейтинга "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 508
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02.02.2021 11:26 Ответить
У нее устоявшийся р(п)етинг 10 процентов сектантов,на которых вообще ничего не действует,кроме естественного издыхания. А вот с набором новых сектантов могут быть проблемы у жульки
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02.02.2021 13:13 Ответить
Ширку шире, шире, шире,
А потом - мочить в сортире?
Пусть сойдутся глубже, ниже
Все в зелёной наножиже!!!
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02.02.2021 14:44 Ответить
Истерикой порохоботни - морально удовлетворён !

Ксати , риторический вопрос -- не ЕС ли голосовала за антинародный дерибан земли вместе с ЗЕплесенью ?!
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02.02.2021 17:37 Ответить
закон о земле был значительно переделан и уменьшены гектары с отменой продажи иностранцам, о чем больше всего верещала и возмущалась жулька и Медведчук.
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02.02.2021 18:20 Ответить
Вы хотябы сами верите в то,что пишете?
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03.02.2021 10:23 Ответить
Смішно читати висери шоколадних памперсів на адресу Ю. В. Тимошенко - безмозгла ботоферма нічого нового придумати не здатна. А надія України - тільки на Тимошенко!
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04.02.2021 21:28 Ответить
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