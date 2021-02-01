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Новини Політика України
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"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментувала можливість створення нової коаліції з партією "Слуга народу".

Про це вона сказала на брифінгу після засідання погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Я вважаю, що зараз мають зібратися всі національні сили. Без винятку. І об'єднатися навколо того, щоб повернути Україну на шлях розвитку і відродження, становлення... Навколо цього треба об'єднуватися", - заявила Тимошенко.

Відповідаючи на запитання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, зараз відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей рік фракція "протягне спокійно", ні з ким не об'єднуючись, - "слуга народу" Арахамія
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Топ коментарі
+70
"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7568
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01.02.2021 18:28
+64
"Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5049
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01.02.2021 18:26
+60
соси-не-соси, юля, а премьером ты никогда не станешь больше
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01.02.2021 18:25
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НУ вот, ширка -2... Баб Юля - в своем амплуа... проснулась... Бабуське, как и зебику, лучше молчать, чем свою дурость показывать...
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01.02.2021 20:05 Відповісти
Старых шлюх не берут в новый бордель, ЮВ. Запомните это.
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01.02.2021 20:06 Відповісти
Після такого ходу Юля стане дуже токсичним активом. Тобто поставить великий та жирний хрест на своїй кар'єрі - як політичній, так і громадській. Не знаю, що вона виторгувала у дЄрмака, але грати в карти з шахраями - абсолютно безнадійна витівка.
Тоді перед українським народом постануть питання руба:
- відкинути всі олігархічні клани, бо вибір представників із цих кланів - шлях в нікуди;
- просувати у владу людей не по картинках у зомбоящику (Г+Г, Прямий Кривий; цвІНТЕР тощо), а тих, кого знаєш, хто довів справами, що він чогось вартий (із волонтерського середовища, військових, які пройшли АТО/ООС, громадських діячів та інтелегенції, які не заляпали себе підлабузництвом та продажністю тощо).
Тільки тоді буде шанс щось змінити в цій державі. Інакше буде перманентна держава стаціонарного бандита і олігархічні клани, мов акули, будуть битись на смерть, щоб стати цим стаціонарним бандитом.
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01.02.2021 20:06 Відповісти
Друже,все правильно тільки є одна проблема,це більшість, яка інфантильна до всьго і нікуди не збирається рухатись.Чекає що хтось прийде і зробить все,а вони так і будуть сидіти вилупившись в телевізор,і вірять всьому лайну що звідти л'ється.І ця більшість керує через вибори як нам далі жити.Демократія нічого не зробиш.
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01.02.2021 20:23 Відповісти
Цікаво поспілкуватись з рядовими бютоголовими ,як ім до души альянс з кремлівською гидотою ???))))
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01.02.2021 20:08 Відповісти
Вот она коррупция шо с людями делает ! Я же говорил вы Зеленского на второй срок выберете . Ато майдан майдан - бларусы тупые ...
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01.02.2021 20:09 Відповісти
А почему рыгов не пригласили в это объединение?
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01.02.2021 20:14 Відповісти
Іх,ригів, в "Матьківщині" та СН валом ,хоч греблю гати !!)))
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01.02.2021 20:16 Відповісти
Не, я про официальных рыгов.
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01.02.2021 20:18 Відповісти
Тож зелена пліснява саме для них торує шлях до влади в Україні, все за кремлівським сценарієм та режисурою !!!)))
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01.02.2021 20:25 Відповісти
Вони вже там , але ще цього не афішують ,, бояться щоб їх прихильники не запідозрили , в тому що вони заодно з придурками . "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9399 .
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01.02.2021 20:21 Відповісти
Я вас прошу!
Рыги никогда не отчитываются перед сбродом, который за них голосует.
Это все равно, если мясник будет рассказывать баранам как он будет развивать свой бизнес.
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01.02.2021 21:04 Відповісти
Ето что б совсем про бабулю не забыли ляпнула
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Софія Мелеграно.От тільки вона "рветься" до влади, а отих бариг, клоунів на аркані затягували НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА? Перестаньте юродствувати. Єдина, яка відстояла низькі тарифи у суді була Юлія Тимошенко. Хто ще крім неї подавав в суд позов про несправедливі тарифи? Ніхто. Весь інший політикум все влаштовувало. І ви зараз відкидаєте ту, яка досконало знає проблему тарифів. То ви за пониження тарифів чи захотілося дешевого піару?... а дорветесь до влади і кинете народ, як кидали його БАРИГА та КЛОУН.
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01.02.2021 20:21 Відповісти
Зелю - геть чи ні ? Якщо -геть то нахіба Джулія його хоче підтримати . ?

Ждю ,, аргументованої відповіді . "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5179 .
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01.02.2021 20:27 Відповісти
кому что! страна в #опе, а тебе тарифы!
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01.02.2021 22:08 Відповісти
"Проблема тарифів" - це й є дешевий популістичний піар)
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01.02.2021 22:51 Відповісти
она это делала для своего пиара.
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02.02.2021 18:22 Відповісти
Так в чём дело почему агент российських спеслужб Порошенко не делает это для своего пиара - а нанимает ботов со всего мира.для своего отбеливания?
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03.02.2021 10:16 Відповісти
Та не звертайте увагу - це гниди на зарплаті у бариг. А витягнути Україну з прірви може тільки Ю. В. Тимошенко!
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04.02.2021 21:16 Відповісти
"всё, пропал дом"(с)
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01.02.2021 20:22 Відповісти
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5390
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01.02.2021 20:23 Відповісти
Мудрая была женщина. А жулька просто хитрая и до власти слабая.
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01.02.2021 21:09 Відповісти
а хитрость - это да, ум, но с отрицательным знаком, только для себя, и с вредом для другим.
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02.02.2021 00:26 Відповісти
***** Юлька - с кем она еще не вступала в ... коалицию "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7406
Ющенко ,помню , одновременно уволил "любих друзів" - и Юльку с премьера и Пороха с безопасности совета "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8607
И , вообще , она еще свой срок не полностью отсидела !
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02.02.2021 03:16 Відповісти
Бабушка Юля-відкат, один з найзліших ворогів україни та українців, прикриваючись українською мовою вона творить теж саме що регіонали з якими вона цілується в засос(шуфрич, бєня і т.д.)
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01.02.2021 20:27 Відповісти
Жуля заради посади прем'єра хоч з дідьком лисим готова коаліцію створювати. )) хм. може недарма вона апгрейд своєї фізії зробила.
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01.02.2021 20:31 Відповісти
Юлька зрозуміла,або зараз,або ніколи.Все менше електорату ведеться на її дешевий популізм.Потрібно іти Ва-Банк.З ким завгодно,аби до влади дорватись.
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01.02.2021 20:33 Відповісти
А где там сулейман баран?
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01.02.2021 20:35 Відповісти
Десь поникались -Ванюшка,Потоцкий та т.ін. !!!)))
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01.02.2021 20:56 Відповісти
"Ванька" нема... А "Потоцький " тут... Дрище, як зграя скунсів... П"ять хвилин, як його мордою в лайно ткнув...
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01.02.2021 21:00 Відповісти
ви всі неправі..(мене Суліма попросив передати).."Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1710
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01.02.2021 20:40 Відповісти
Баба Жюля готова клоуна и в жопу целовать абы премьером сделали..Бедный Ванюшка Сулима как же теперь визжать ЗЕлю геть и дострокови, когда его Бахиня в дёсна целуеца с ЗЕкрысами
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01.02.2021 20:40 Відповісти
Та ну премьерство,тут расклад может быть посерьёзней.
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01.02.2021 20:51 Відповісти
Не дарма кремлівські ляльководи цю ляльку з нафталіна витягли !!! Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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01.02.2021 21:03 Відповісти
Вислів Генріха Наваррського чув? "Париж стоит мессы!...". А для ВАНОЇ - крісла прем"єра...
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01.02.2021 21:03 Відповісти
квитка розцвила.
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01.02.2021 20:48 Відповісти
Кремлівські ляльководи достали з нафталінової скрині ,стару ,добру ляльку жЮльку !!! Дійство кремлівського балагана триває !!!)))
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01.02.2021 20:55 Відповісти
СУЛІМІН мабуть сьогодні забухає,нарешті з*явилось світло в кінці тунелю!!!! "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2609
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01.02.2021 20:56 Відповісти
Репнула его промедность от растяжек и политических кульбитов?
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01.02.2021 21:11 Відповісти
Заметьте, эта БЕСПРИНЦИПНАЯ ТВАРЬ Тимошенко будет сотрудничать С КЕМ УГОДНО, лишь бы быть поближе к ВЛАСТЬПРИДЕРЖАЩИМ... Абсолютная ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОСТИТУТКА и явный ВРАГ Украины.
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01.02.2021 21:11 Відповісти
она и с рыгами хотела в 2005-2006 объединиться, править с ними и с Мертвячуком, выбирать президента в Раде и править вечно.
а сейчас объединиться с зЕлеными чтобы они ее выдвинули в премьеры, там ведь 250 + ее 20 депутатов, = 270. С ОПЗЖ не получится, там тоже всего 20 депутатом.
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02.02.2021 00:22 Відповісти
Тому що - "принципова".
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01.02.2021 21:12 Відповісти
Мороз
Симоненко
Витренко
Литвин
.............?
У всех этих политиков есть одна общая черта: перед тем как уйти в забытие, они на короткое время становились востребованными: подлатать правящую коалицию либо развалить ее.
А вот потом, все они исчезли, как и не было их...
Вот и Юлия Владимировна решила "укрепить коалицию".
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3404
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01.02.2021 21:13 Відповісти
Читаю многих тут дописувачив , такое впечтление шо любой дурдом отдыхает .
Просто адский отжиг заджеркалля !

1. Так это Юля в 2006 году назначила Ибуковича премьером ?
2. Так это Юля меморандумы и универсалы подписывала с рыгоблевотными -- замечу не фейковые туалетные папирци , вынутые из унитазов Межворья , а вполне реальные действующие документы ?!
3. Так это Юля назначала министеров в уряд Птеродактеря в 2006 году ?!
4. Так эт Юля в захотела в 2006 году посаду спикера и президента (и это при 16% НУ против 23% у БЮТ) , послав Мороза и первый раз развалив помаранчевую коалицию , которая уже практически была подписанна ?!
5. Так это Юля второй раз развалила помаранчевую коалицию в 2008 ?!
6. Так это Юля во втором туре 2010 года создала банде зека даже лучшие (чем в 2004 году) условия для массовых фальсификаций ?!
7. Так это Юля бегала в 2010 году по эфирах и агитировала за технического кандидата донецких бандюков (Дурбелыка Гуцуловича Протиусиха) .
8. Так это Юля в 2010 году помогла Пахлу создать незаконную калолицию ?!
9. Так это Юля была министером самого дерибанного министерства в уряде Пахла , пока борцы с мафией Пэтя и Ющ сидели по тюрягам ?!
10. Так это оказыцо Юля из 21 года в политике 18 лет совмещала высшие должности в державе с миллиардным бизнесом , шо в любой цивилизованной стране уже само по себе является самым тяжким экономическим злочином (конфликт интересов) ?!
Та это она благодаря участию в уряде Пахла и последущем партнёрстве в ведущими кошельками ПР перешла из мультиммилионерши в миллиардершу в период 2011-2014 ?!
11. Так это Петя оказыцо из 21 года в политике просидел 18 лет в глухой оппозиции и никаких дерибанных министерств ни он , ни его бизнеспартнёры не занимали .
12. Так эт оказыцо Петя (с Ющём на пару) вернул державе "Криворожсталь" , трубу с газом Фирташа , черноморский шельф и раскрыл вышки Бойка ? Так это оне , оказыцо, не дали купить Бене "Припортовый" в 2009 году , узнав шо Беня смахлювал на тендере .
Кстати , тогда он давал миллиард и премьер Петя тогда посчитал , шо реальная цена более 1.5 млд. . А когда , оказыцо , Юля стала президеншей в 2014 году и потом этот "Припортовый" уже выставляла на аукцион за 100 лимонов (в 10 раз дешевле , чем в 2009) ....
Олигофрены вы ничего не спутали -- я ваши "потоки сознания" правильно понял .
Кстати , в 2007 году , на документе по заявке власти украинской в НАТО стоит подпись Ющенка , Яценюка и её кого , напомните , будь ласочка ?!
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01.02.2021 21:13 Відповісти
если по диагонали, делаем вывод, что бабЮля на вершине политике 20 лет, а вспомнить нечего... кроме раздачи тысячи, на которую укатала 1млрд$ денег МВФ под выборы, газовый контракт по 500$, скорых помоЩей в 3 цены, набрала долгов 17 млрд$ за 2 года, курс $ +70%, отмыла 1,5 млрд; на свином гриппе, Тамифлю и т.д, а сверху ШИРКА с Януковичем.
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01.02.2021 22:24 Відповісти
ну а шоколадные что сделали, минус 15 лярдов ЗВР за год ( март 2014 - май 2015),
долар по 30 и долг Государственный долг Украины +15 лярдов , падение ВВП до 90 лярдов, - 60% ВВП с 31.12.2013))
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02.02.2021 08:29 Відповісти
т.е. ты настолько дебил73, что виновные у тебя не #уйло с Януковичем, не захват Крыма и бамбаса, не разграбленный бюджет Азирова, а какие то "шоколадные". клиника...
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02.02.2021 11:57 Відповісти
поросьонки кроме слов "бабаюля"и словестных извращений больше ничего выкрутить по сути не могут..
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02.02.2021 09:40 Відповісти
во как в порохоботов пердельник рвануло, главное обосрать все
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01.02.2021 21:27 Відповісти
Трішки плутаєш... Пердить ваш "багіня", ви нюхаєте і кайфуєте, перевзуваючись у стрибку, а ми просто "констатуємо факт і сміємося, як ВАНА, в черговий раз, виставляє вас ідіотами...
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01.02.2021 23:56 Відповісти
Дайте угадать с двух раз, бо на форумах тиняются тока 2 яЮльки: Пан Определитель расстояния по кривой на аркушi и пан Сулиманович...
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02.02.2021 08:34 Відповісти
давайте определю, Шурик порохобот:
потому что как обсырать других вы ничего не умеете
первый тур выборов обсырали Юльку, второй тур и поныне обсыраете Зе и Юльку,
иди не воняй своим гавном
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02.02.2021 08:44 Відповісти
Шо, в точку попал?... Тока я повторюсь... В оранжр революшн я, как тот дурбыцал, даже на заднем стекле авто возил мягкую игрушку(рыжую белочку), топил за Юлю , как символ победы Ющенко и так аж до 2014-го года... Когда она с кичи хромая, но на лабутенах, прибыла на Майдан. И все бы ничего, если бы Юля в порыве борьбы за власть не позабыла об осторожности (делать рыло, шо хромая), взяла, да и пошла на своих лабутенах (по сцене)... Тогда Майдан ее провожал под всеобщее презрение, мол, У СУ.А. дЫК Я ДУРАКОМ БЫЛ ДАЖЕ ПОСЛЕ ШИРКИ СО ШЛЕПЕРОМ, ТЯНУЛ МАССУ ЗА БАБ ЮЛЮ... НО ПОСЛЕ 14-го, КОГДА БАБ ЮЛЯ СТАЛА ПРИЗЫВАТЬ НЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЗЕЛЕНЫМ ЧЕЛОВЕЧКАМ, ЮЛЯ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ ПУСТЫМ МЕСТОМ.... ТА ТЕ ПУСТЕ... бо е на бiлiм свiтi люди , которые по жизни спят с широко раскрытым ртом, ничего не видят. О таких говорят, шо у них во рту даже мухи совершают половой акт...
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02.02.2021 09:43 Відповісти
пуло так и ждал что в Крыму начнут стрелять, у него было прошение яныва а военной помощи, сам бы своию базу обстрелял и начал бы вторжение в Украину на "законых" основаниях, что забыл как в Венгрию и Чехословакию вводила войска москва на "законых" основаниях
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02.02.2021 09:55 Відповісти
я же говорю , шо мухи совершают свои оргии... Во-первых: если пыня такой храбрый, почему вторжение делал зелеными человечками. Второе: если бы пыня попер официально, в Черном море на это чатував амерфлот, который имел боекомплект на несколько раз изничтожить весь нарабсейский ЧФ с его базами снабжения. В третьих: почему пыня боялся в открытую нападать, бо у него в нарапсее началась движуха разных округов по отделению от нарабсеи, чего только стоят решения бурятского Хурала. Посему, пыня тут же, когда провернул крымский псевдореферендум, издал у себя, в мордоре , указ , что всякие там референдумы об отчуждении территории приравнивать к экстремизму...
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02.02.2021 10:15 Відповісти
Баба ЖЮля из тех борцунов "опозиционеров" которые всю жизнь стараюца быть поближе к корыту, и всю жизнь сами же шкуру трут у власти.
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01.02.2021 21:27 Відповісти
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8460
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01.02.2021 21:28 Відповісти
каракай.это бывший нардеп "ПР",что он может написать про Тимошенко?
Как всегда,то ,что ему напишут в методичке ФСБ...
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03.02.2021 10:21 Відповісти
Жуля опять в теме... "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 89
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01.02.2021 21:55 Відповісти
Спроба номер 2.
Першу пропозицію, в ейфорії від перемоги, Зеленський через губу відкинув.
Наївно думав, що поспіхом набраний різношерстий люд, під брендом "Слуги народу", і під його власним "ореолом", зненацька буде відповідати своєму призначенню.
Тепер є можливість переосмислити свої помилки і прийняти врешті, вдруге запропоновану допомогу. Якщо вистачить клепки.) Інакше гаплик: і СН і його, Зе-президенству...
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01.02.2021 21:59 Відповісти
Только допомогу бери в кавычки, бо все кому ботоксная бабка "помогала" - все плохо кончили...
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01.02.2021 22:05 Відповісти
Любитель старой ботоксной проститутки Ванька Сулима спалился..чучелло тебя под любым ником сразу видно
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01.02.2021 22:26 Відповісти
...бути тобі баобабом. 1000 років. Сказати чому?))
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01.02.2021 22:35 Відповісти
Байку из склепа про то как все олигархи сильно - присильно бояца бабу Жюлю уже рассказывали???
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01.02.2021 22:04 Відповісти
Да уж. Борциця за нарот.. *****.
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01.02.2021 22:16 Відповісти
Юля Вову взуе в лапті бистро
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01.02.2021 23:27 Відповісти
Життя стає цікавішим ,недарма кремлівські ляльководи витяли цю давню ляльку з нафталінової скрині !!!! Кремлівський ляльковий балаган триває !!!))))
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02.02.2021 00:17 Відповісти
Блин , догнал, шо Юлю с зебилоидами роднит - клоунада, типо ляльковий театр Образцова, коли глядачам сумно, лишень ляльковий конфiрансье хiхоньки справляе зi свого недолугого жарту.
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02.02.2021 09:08 Відповісти
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2810
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02.02.2021 00:33 Відповісти
Вы такое сказать, мол божественный титул у якоiсь пересiчноi, тепер вже бабусi, котра свою дупцю натягла на обличча, щоби на молодичку бути схожою... Але ж бо такi зачiски, були в модi за часiв Жанни Лябурб, чи й трохи бiльш раннiх часiв, коли проститутки Захiдноi Европи вiдвойовували 8-ми годинний робочий день , пiдвищення зарплатнi та свое свято - 8-мэ березня... Чесслово, посмотришь на баб Юлю - Розочку видишь (Люксембург) ...
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02.02.2021 08:51 Відповісти
Гамбіт Йулі. Клован догрався. І хто йому дохтур? "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6944
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02.02.2021 03:39 Відповісти
Юля перемелет Зеленского на мелкий фарш.
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02.02.2021 04:27 Відповісти
Не быть фаршу! Богоизбранная богоизбранного всегда поддержит..!
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02.02.2021 14:44 Відповісти
Юля! Правильно говоришь.
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02.02.2021 05:33 Відповісти
"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5797
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02.02.2021 06:07 Відповісти
Ну возьмите меня, ну возьмите! Если женщина просит.......
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02.02.2021 07:12 Відповісти
От ненависти до любви один шаг
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02.02.2021 07:16 Відповісти
Украине НЕОБХОДИМА Тимошенко! Немедленно! ..пока еще чуть дышит страна... пс. страну уничтожают и догрызают шулеры,напёрсточники, спекулянты, расейская ОПГ + их подельники и достойники+ СЕТКИ &СЕКТЫ продажных ботов.
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02.02.2021 07:46 Відповісти
Не будьте смішні , пане Ла , Луля вже доказала на що вона здатна . Ледь виплила країна з росо-газо-проблем після "керування" кораблем бабою Жулею ...
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02.02.2021 12:11 Відповісти
Седьмой десяток бабка разменяла, а все туда же...
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02.02.2021 07:52 Відповісти
Млинець, ось такоi... а чого я думав , що Юлi до пенсii цiлий рiк працювати, не перепрацювати, як тiй рабинi на галерах (у пыни), а вона вже з пiв року пенсiею бавиться... Жаль , що вана до сих пiр - безхатченко... а мож уже и задекларировала свои хоромы, ща все так меняются (в прыжке). ЗЫ...нашей Юлечке ни в жизнь шахтером не бывать - кокс добывать. Ей подавай только, а хоть и ширку-2...
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02.02.2021 09:01 Відповісти
Ботоксна хвойда
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02.02.2021 09:25 Відповісти
Одно знаю точно,если это случится.То забудут люди про Медведчука и про его партнёра Порошенко.Потому и стоит этот гвалт.Ну,а я в душ чтобы смыть всю эту грязь прочитаную мною от фирмочки"рошен".Бутусову особый привет знает человек,как избавить Украину от больного Порошенко и его своры неадекватов...
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02.02.2021 09:27 Відповісти
Шльондра!
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02.02.2021 09:49 Відповісти
Уже четвёртая страница подходит к концу, а порохоботов всё плющит и плющит
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02.02.2021 10:33 Відповісти
Тю, но почему-то только вы бредите словом ПЛЮЩИТь... ЗЫ тока без БЭ, вы - яЗебил или яЮлька, чи рыгоОПаЗаЖопист?
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02.02.2021 11:22 Відповісти
Бабушка Юля сурово сыграла на уничтожение остатков своего рейтинга "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко - Цензор.НЕТ 508
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02.02.2021 11:26 Відповісти
У нее устоявшийся р(п)етинг 10 процентов сектантов,на которых вообще ничего не действует,кроме естественного издыхания. А вот с набором новых сектантов могут быть проблемы у жульки
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02.02.2021 13:13 Відповісти
Ширку шире, шире, шире,
А потом - мочить в сортире?
Пусть сойдутся глубже, ниже
Все в зелёной наножиже!!!
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02.02.2021 14:44 Відповісти
Истерикой порохоботни - морально удовлетворён !

Ксати , риторический вопрос -- не ЕС ли голосовала за антинародный дерибан земли вместе с ЗЕплесенью ?!
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02.02.2021 17:37 Відповісти
закон о земле был значительно переделан и уменьшены гектары с отменой продажи иностранцам, о чем больше всего верещала и возмущалась жулька и Медведчук.
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02.02.2021 18:20 Відповісти
Вы хотябы сами верите в то,что пишете?
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03.02.2021 10:23 Відповісти
Смішно читати висери шоколадних памперсів на адресу Ю. В. Тимошенко - безмозгла ботоферма нічого нового придумати не здатна. А надія України - тільки на Тимошенко!
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04.02.2021 21:28 Відповісти
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