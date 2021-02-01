"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментувала можливість створення нової коаліції з партією "Слуга народу".
Про це вона сказала на брифінгу після засідання погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".
Я вважаю, що зараз мають зібратися всі національні сили. Без винятку. І об'єднатися навколо того, щоб повернути Україну на шлях розвитку і відродження, становлення... Навколо цього треба об'єднуватися", - заявила Тимошенко.
Відповідаючи на запитання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, зараз відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді перед українським народом постануть питання руба:
- відкинути всі олігархічні клани, бо вибір представників із цих кланів - шлях в нікуди;
- просувати у владу людей не по картинках у зомбоящику (Г+Г,
ПрямийКривий; цвІНТЕР тощо), а тих, кого знаєш, хто довів справами, що він чогось вартий (із волонтерського середовища, військових, які пройшли АТО/ООС, громадських діячів та інтелегенції, які не заляпали себе підлабузництвом та продажністю тощо).
Тільки тоді буде шанс щось змінити в цій державі. Інакше буде перманентна держава стаціонарного бандита і олігархічні клани, мов акули, будуть битись на смерть, щоб стати цим стаціонарним бандитом.
Рыги никогда не отчитываются перед сбродом, который за них голосует.
Это все равно, если мясник будет рассказывать баранам как он будет развивать свой бизнес.
Ждю ,, аргументованої відповіді . .
Ющенко ,помню , одновременно уволил "любих друзів" - и Юльку с премьера и Пороха с безопасности совета
И , вообще , она еще свой срок не полностью отсидела !
а сейчас объединиться с зЕлеными чтобы они ее выдвинули в премьеры, там ведь 250 + ее 20 депутатов, = 270. С ОПЗЖ не получится, там тоже всего 20 депутатом.
Симоненко
Витренко
Литвин
.............?
У всех этих политиков есть одна общая черта: перед тем как уйти в забытие, они на короткое время становились востребованными: подлатать правящую коалицию либо развалить ее.
А вот потом, все они исчезли, как и не было их...
Вот и Юлия Владимировна решила "укрепить коалицию".
Просто адский отжиг заджеркалля !
1. Так это Юля в 2006 году назначила Ибуковича премьером ?
2. Так это Юля меморандумы и универсалы подписывала с рыгоблевотными -- замечу не фейковые туалетные папирци , вынутые из унитазов Межворья , а вполне реальные действующие документы ?!
3. Так это Юля назначала министеров в уряд Птеродактеря в 2006 году ?!
4. Так эт Юля в захотела в 2006 году посаду спикера и президента (и это при 16% НУ против 23% у БЮТ) , послав Мороза и первый раз развалив помаранчевую коалицию , которая уже практически была подписанна ?!
5. Так это Юля второй раз развалила помаранчевую коалицию в 2008 ?!
6. Так это Юля во втором туре 2010 года создала банде зека даже лучшие (чем в 2004 году) условия для массовых фальсификаций ?!
7. Так это Юля бегала в 2010 году по эфирах и агитировала за технического кандидата донецких бандюков (Дурбелыка Гуцуловича Протиусиха) .
8. Так это Юля в 2010 году помогла Пахлу создать незаконную калолицию ?!
9. Так это Юля была министером самого дерибанного министерства в уряде Пахла , пока борцы с мафией Пэтя и Ющ сидели по тюрягам ?!
10. Так это оказыцо Юля из 21 года в политике 18 лет совмещала высшие должности в державе с миллиардным бизнесом , шо в любой цивилизованной стране уже само по себе является самым тяжким экономическим злочином (конфликт интересов) ?!
Та это она благодаря участию в уряде Пахла и последущем партнёрстве в ведущими кошельками ПР перешла из мультиммилионерши в миллиардершу в период 2011-2014 ?!
11. Так это Петя оказыцо из 21 года в политике просидел 18 лет в глухой оппозиции и никаких дерибанных министерств ни он , ни его бизнеспартнёры не занимали .
12. Так эт оказыцо Петя (с Ющём на пару) вернул державе "Криворожсталь" , трубу с газом Фирташа , черноморский шельф и раскрыл вышки Бойка ? Так это оне , оказыцо, не дали купить Бене "Припортовый" в 2009 году , узнав шо Беня смахлювал на тендере .
Кстати , тогда он давал миллиард и премьер Петя тогда посчитал , шо реальная цена более 1.5 млд. . А когда , оказыцо , Юля стала президеншей в 2014 году и потом этот "Припортовый" уже выставляла на аукцион за 100 лимонов (в 10 раз дешевле , чем в 2009) ....
Олигофрены вы ничего не спутали -- я ваши "потоки сознания" правильно понял .
Кстати , в 2007 году , на документе по заявке власти украинской в НАТО стоит подпись Ющенка , Яценюка и её кого , напомните , будь ласочка ?!
долар по 30 и долг Государственный долг Украины +15 лярдов , падение ВВП до 90 лярдов, - 60% ВВП с 31.12.2013))
потому что как обсырать других вы ничего не умеете
первый тур выборов обсырали Юльку, второй тур и поныне обсыраете Зе и Юльку,
иди не воняй своим гавном
Как всегда,то ,что ему напишут в методичке ФСБ...
Першу пропозицію, в ейфорії від перемоги, Зеленський через губу відкинув.
Наївно думав, що поспіхом набраний різношерстий люд, під брендом "Слуги народу", і під його власним "ореолом", зненацька буде відповідати своєму призначенню.
Тепер є можливість переосмислити свої помилки і прийняти врешті, вдруге запропоновану допомогу. Якщо вистачить клепки.) Інакше гаплик: і СН і його, Зе-президенству...
А потом - мочить в сортире?
Пусть сойдутся глубже, ниже
Все в зелёной наножиже!!!
Ксати , риторический вопрос -- не ЕС ли голосовала за антинародный дерибан земли вместе с ЗЕплесенью ?!