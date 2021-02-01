"Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко

Голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментувала можливість створення нової коаліції з партією "Слуга народу".

Про це вона сказала на брифінгу після засідання погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Я вважаю, що зараз мають зібратися всі національні сили. Без винятку. І об'єднатися навколо того, щоб повернути Україну на шлях розвитку і відродження, становлення... Навколо цього треба об'єднуватися", - заявила Тимошенко.

Відповідаючи на запитання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, зараз відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.

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