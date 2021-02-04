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США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа

Новая администрация Соединенных Штатов приостановила решение предыдущего президента о сокращении численности американских военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Министр обороны Ллойд Остин находится процессе проведения весьма тщательного пересмотра решения своего предшественника Марка Эспера", - заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Фостер.

По его словам, вопрос изучат "от начальной до конечной стадии".

Дональд Трамп планировал сократить численность военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. Из-за спора с Германией о финансировани НАТО и поддержки Берлином российского проекта "Северный поток-2".

Также на Цензор.НЕТ: США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Ну то 9,5 тисяч американських військових, яких Трамп планував вивести з Німеччини краще перевести в Україну. Овоч позакривав багато військових частин, буде де їх розмістити.
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04.02.2021 01:51
+14
Не встиг Трампон НАТО розвалити.
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04.02.2021 01:56
+8
Байден таки любит скорость! Шо там мама Дубинского и рядом не лежит!!!
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04.02.2021 02:50
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Ну то 9,5 тисяч американських військових, яких Трамп планував вивести з Німеччини краще перевести в Україну. Овоч позакривав багато військових частин, буде де їх розмістити.
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04.02.2021 01:51 Ответить
С радостью помахал бы им платочком, но увы товарищ Байден не хочет.
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04.02.2021 01:54 Ответить
В спам, путобот!
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04.02.2021 02:26 Ответить
Помахаеш им стрингами ! ))
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04.02.2021 06:24 Ответить
Arschloch!
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04.02.2021 09:00 Ответить
штумпфе хундемауль..
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04.02.2021 09:43 Ответить
И ты думаешь они, будут защищать Украину))))
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04.02.2021 07:01 Ответить
Вони вже зараз захищають Україну і твою сраку.
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04.02.2021 10:47 Ответить
Потная мысль
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04.02.2021 11:01 Ответить
Ці ж війська наче в Польщу перекидалися.Та й взагалі,Німеччина і так має непогану армію в Європі.А може мати в декілька разів сильнішу.В них 4 трильйони ВВП,а в України 130 мільярдів.
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04.02.2021 01:53 Ответить
У даунбасских сепаров танков больше чем у Германии.
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04.02.2021 08:29 Ответить
Там половину мали розкидати по ПОльщі і Італії, а половину вернути в США...
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04.02.2021 09:01 Ответить
Не встиг Трампон НАТО розвалити.
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04.02.2021 01:56 Ответить
Заставлять полуразложившихся европейских друзей Пуйла платить положенные 2% на нужды обороны от паРаши - это означает "розвалювати НАТО"?
Это как?
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04.02.2021 06:40 Ответить
Оборона Германии от паРаши? А ты знаешь, что Раша владела половиной Германии, которую поделили с США, после войны. Раша, свою часть отдала. Зачем Раше вновь завоевывать ФРГ? Немцы работают, а деньги платят за нефть и газ, причем исправно. НАФИГА Раше, завоевывать Германию? Абсурд.
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04.02.2021 07:41 Ответить
а цветмет срубить ? а в кирхе побухать? а немок на шару попользовать ? ну и просто ваймарский памятник обосцать,напримеръ ..
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04.02.2021 09:45 Ответить
Ты это все делал? Ну предки, то да, а ты не переучился?
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04.02.2021 10:20 Ответить
русский Alex Zverev 4f8bec47,прекрати жрать г.... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 5737
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04.02.2021 08:12 Ответить
Лапоть! Це кАком к верху! США призупинили виведення військ із Німеччини: рішення Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 9517
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04.02.2021 12:48 Ответить
Мозги он тебе не встиг розвалити, курица.
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04.02.2021 08:14 Ответить
А тобі таки встиг.
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04.02.2021 08:18 Ответить
Sf you are really from the US, please, translate this: I used to have a Barracuda with a six pack and a four on the floor...
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04.02.2021 09:10 Ответить
Додик клинический имбицил, поскольку своими выбриками с нато спровоцировал новую манечку у ес - создание своего, европейского нато
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04.02.2021 01:58 Ответить
Байден таки любит скорость! Шо там мама Дубинского и рядом не лежит!!!
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04.02.2021 02:50 Ответить
Ну вот, любимец украинцев Бидон остановил перевод войск ближе к кацапской границе, в Польшу. Ну конечно, Бидон же заклятый враг Пуйла... Ещё одно подтверждение того, какой он "враг". Щас Сев. Поток 2 разморозят (как уже начали говорить), и кацапьё может праздновать победу.
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04.02.2021 05:17 Ответить
Москалику, ти б матчасть спочатку вивчив... Із 10 тис. виведених військ 5000 мали поділити між Польщею, бельгією і Італією, а 5 тис. - вернути в США!

І так, канадійські українці УКРАЇНСЬКОМОВНІ, діяспора НЕ ЗНАЄ собачої - міняй прапор!
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04.02.2021 09:05 Ответить
Канадійська рускагаварящая діаспора ніяк не вгамується. Будешь сидіти у вічному спамі, поки не вивчиш українську.
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04.02.2021 12:56 Ответить
Ну конечно, там где армия - там баблище, кто хочет терять.
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04.02.2021 06:17 Ответить
На этом фоне рюсскае дерьмо в Белоруси и Армении смотрится круче... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 2766а на Дырляндии ваще Ылита рюсскага мирка вонючего...
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04.02.2021 07:17 Ответить
В Германии большинство против присутствия войск США. Во первых, у Германии нет врагов, от которых может защитить США, да и вообще нет врагов. Второе, за них (войска) надо платить, и они занимают большую территории страны. В третьих, для Германии это унизительно, так как войска США были размещены в ФРГ после войны, как и российские в ГДР, т. е. в принципе, оккупанты. Русские ушли, а американцы, остались. Кстати американский контингент, уже, достаточно сильно сократился, и я знаю двух челов с Цензора, которым это нравится, т. к. они приобрели жилье в бывших американских, военных, городках))) Говорили, что дешево, и сердито.
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04.02.2021 07:30 Ответить
США спасли Германию от советского дерьма в 1945 году.... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 2810и в 1953 году...
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04.02.2021 07:41 Ответить
Яке ж ви тупе рюсскае говно,мать моя мама... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 8038
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04.02.2021 07:44 Ответить
Я думаю,что сейчас настало время,чтобы мировое сообщество подняло вопрос об ответственности рфии за начало второй мировой войны,о наказании ответственных за это лиц,а также о компенсации всем потерпевшим вследствие этого странам! Думаю что украденных из недоимперии 1.3 триллиона долларов может хватить.
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04.02.2021 08:09 Ответить
т.е. байда выведет обратно войска из Польши с границы с РФ - так хочет путлер.
Что и ожидалось
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04.02.2021 08:19 Ответить
Не с.ы,на вас,у США войск хватит.
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04.02.2021 08:22 Ответить
Ні, в Польщі то окремо! Із 10 тис. виведених військ 5000 мали поділити між Польщею, бельгією і Італією, а 5 тис. - вернути в США!
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04.02.2021 09:03 Ответить
В Польшу 5 тыс
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05.02.2021 11:13 Ответить
Жаль, очень жаль. Немцы заслуживают, чтоб Россия ввела войска к ним
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04.02.2021 08:36 Ответить
То не вихід.. Шлях до німаків лежить через Польщу, і Україну може зачепити...
Краще Україні обявити війну Китаю.. І Почекати поки китайці через рашку просмарширують до кордонів України...
Перші кроки в цьому напрямку зроблено... Он Мотор Січ в китайців віджимають)))
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04.02.2021 09:14 Ответить
Байде и социалистам из демократической партии война как мать родная )))
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04.02.2021 09:21 Ответить
Так или иначе всё идёт к масштабной войне в Европе - мы будем авангардом
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04.02.2021 09:38 Ответить
Барон, що ж ти таке недолуге та тупе. Хто таку купу лайна в авангард пустить - таке промоскальське чучело лише в арьєргарді може теліпатися, та й то нафіг воно там потрібне?!
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04.02.2021 09:56 Ответить
Байдену и новой администрации еще разгребать и разгребать после деятельности Трампопона агента Кремля ( да уж дошла Америка до такого позорища.., я молчу уже об республиканской партии, которая выдвигала его на первый и второй срок., и держалась за него до последнего. Интересно под какой кликухой в КГБ и ФСБ проходил Трамп. Может когда то мир об этом и узнает.
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04.02.2021 11:11 Ответить
Желательно перевести эти 10 тыс американских военных к нам на Николаевщину или Херсонщину, вот бы путин и Лавров рвали бы волоса себе на жопе!! Ну на крайний случай перевести американцев в Польшу или прибалтийские страны!!!
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04.02.2021 13:21 Ответить
 
 