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США призупинили виведення військ із Німеччини: рішення Трампа "заморожено"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США призупинили виведення військ із Німеччини: рішення Трампа

Нова адміністрація Сполучених Штатів призупинила рішення попереднього президента про скорочення чисельності американських військових у Німеччині із 34,5 тис. до 25 тис.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

"Міністр оборони Ллойд Остін перебуває у процесі проведення вельми ретельного перегляду рішення свого попередника Марка Еспера", - заявив глава Європейського командування Збройних сил США Тод Фостер.

За його словами, питання вивчать "від початкової до кінцевої стадії".

Дональд Трамп планував скоротити чисельність військових у Німеччині із 34,5 тис. до 25 тис. через суперечку з Німеччиною про фінансування НАТО і підтримку Берліном російського проєкту "Північний потік-2".

Також читайте: США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Ну то 9,5 тисяч американських військових, яких Трамп планував вивести з Німеччини краще перевести в Україну. Овоч позакривав багато військових частин, буде де їх розмістити.
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04.02.2021 01:51
+14
Не встиг Трампон НАТО розвалити.
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04.02.2021 01:56
+8
Байден таки любит скорость! Шо там мама Дубинского и рядом не лежит!!!
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04.02.2021 02:50
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Ну то 9,5 тисяч американських військових, яких Трамп планував вивести з Німеччини краще перевести в Україну. Овоч позакривав багато військових частин, буде де їх розмістити.
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04.02.2021 01:51 Відповісти
С радостью помахал бы им платочком, но увы товарищ Байден не хочет.
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04.02.2021 01:54 Відповісти
В спам, путобот!
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04.02.2021 02:26 Відповісти
Помахаеш им стрингами ! ))
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04.02.2021 06:24 Відповісти
Arschloch!
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04.02.2021 09:00 Відповісти
штумпфе хундемауль..
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04.02.2021 09:43 Відповісти
И ты думаешь они, будут защищать Украину))))
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04.02.2021 07:01 Відповісти
Вони вже зараз захищають Україну і твою сраку.
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04.02.2021 10:47 Відповісти
Потная мысль
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04.02.2021 11:01 Відповісти
Ці ж війська наче в Польщу перекидалися.Та й взагалі,Німеччина і так має непогану армію в Європі.А може мати в декілька разів сильнішу.В них 4 трильйони ВВП,а в України 130 мільярдів.
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04.02.2021 01:53 Відповісти
У даунбасских сепаров танков больше чем у Германии.
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04.02.2021 08:29 Відповісти
Там половину мали розкидати по ПОльщі і Італії, а половину вернути в США...
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04.02.2021 09:01 Відповісти
Не встиг Трампон НАТО розвалити.
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04.02.2021 01:56 Відповісти
Заставлять полуразложившихся европейских друзей Пуйла платить положенные 2% на нужды обороны от паРаши - это означает "розвалювати НАТО"?
Это как?
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04.02.2021 06:40 Відповісти
Оборона Германии от паРаши? А ты знаешь, что Раша владела половиной Германии, которую поделили с США, после войны. Раша, свою часть отдала. Зачем Раше вновь завоевывать ФРГ? Немцы работают, а деньги платят за нефть и газ, причем исправно. НАФИГА Раше, завоевывать Германию? Абсурд.
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04.02.2021 07:41 Відповісти
а цветмет срубить ? а в кирхе побухать? а немок на шару попользовать ? ну и просто ваймарский памятник обосцать,напримеръ ..
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04.02.2021 09:45 Відповісти
Ты это все делал? Ну предки, то да, а ты не переучился?
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04.02.2021 10:20 Відповісти
русский Alex Zverev 4f8bec47,прекрати жрать г.... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 5737
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04.02.2021 08:12 Відповісти
Лапоть! Це кАком к верху! США призупинили виведення військ із Німеччини: рішення Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 9517
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04.02.2021 12:48 Відповісти
Мозги он тебе не встиг розвалити, курица.
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04.02.2021 08:14 Відповісти
А тобі таки встиг.
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04.02.2021 08:18 Відповісти
Sf you are really from the US, please, translate this: I used to have a Barracuda with a six pack and a four on the floor...
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04.02.2021 09:10 Відповісти
Додик клинический имбицил, поскольку своими выбриками с нато спровоцировал новую манечку у ес - создание своего, европейского нато
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04.02.2021 01:58 Відповісти
Байден таки любит скорость! Шо там мама Дубинского и рядом не лежит!!!
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04.02.2021 02:50 Відповісти
Ну вот, любимец украинцев Бидон остановил перевод войск ближе к кацапской границе, в Польшу. Ну конечно, Бидон же заклятый враг Пуйла... Ещё одно подтверждение того, какой он "враг". Щас Сев. Поток 2 разморозят (как уже начали говорить), и кацапьё может праздновать победу.
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04.02.2021 05:17 Відповісти
Москалику, ти б матчасть спочатку вивчив... Із 10 тис. виведених військ 5000 мали поділити між Польщею, бельгією і Італією, а 5 тис. - вернути в США!

І так, канадійські українці УКРАЇНСЬКОМОВНІ, діяспора НЕ ЗНАЄ собачої - міняй прапор!
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04.02.2021 09:05 Відповісти
Канадійська рускагаварящая діаспора ніяк не вгамується. Будешь сидіти у вічному спамі, поки не вивчиш українську.
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04.02.2021 12:56 Відповісти
Ну конечно, там где армия - там баблище, кто хочет терять.
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04.02.2021 06:17 Відповісти
На этом фоне рюсскае дерьмо в Белоруси и Армении смотрится круче... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 2766а на Дырляндии ваще Ылита рюсскага мирка вонючего...
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04.02.2021 07:17 Відповісти
В Германии большинство против присутствия войск США. Во первых, у Германии нет врагов, от которых может защитить США, да и вообще нет врагов. Второе, за них (войска) надо платить, и они занимают большую территории страны. В третьих, для Германии это унизительно, так как войска США были размещены в ФРГ после войны, как и российские в ГДР, т. е. в принципе, оккупанты. Русские ушли, а американцы, остались. Кстати американский контингент, уже, достаточно сильно сократился, и я знаю двух челов с Цензора, которым это нравится, т. к. они приобрели жилье в бывших американских, военных, городках))) Говорили, что дешево, и сердито.
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04.02.2021 07:30 Відповісти
США спасли Германию от советского дерьма в 1945 году.... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 2810и в 1953 году...
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04.02.2021 07:41 Відповісти
Яке ж ви тупе рюсскае говно,мать моя мама... США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено" - Цензор.НЕТ 8038
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04.02.2021 07:44 Відповісти
Я думаю,что сейчас настало время,чтобы мировое сообщество подняло вопрос об ответственности рфии за начало второй мировой войны,о наказании ответственных за это лиц,а также о компенсации всем потерпевшим вследствие этого странам! Думаю что украденных из недоимперии 1.3 триллиона долларов может хватить.
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04.02.2021 08:09 Відповісти
т.е. байда выведет обратно войска из Польши с границы с РФ - так хочет путлер.
Что и ожидалось
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04.02.2021 08:19 Відповісти
Не с.ы,на вас,у США войск хватит.
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04.02.2021 08:22 Відповісти
Ні, в Польщі то окремо! Із 10 тис. виведених військ 5000 мали поділити між Польщею, бельгією і Італією, а 5 тис. - вернути в США!
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04.02.2021 09:03 Відповісти
В Польшу 5 тыс
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05.02.2021 11:13 Відповісти
Жаль, очень жаль. Немцы заслуживают, чтоб Россия ввела войска к ним
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04.02.2021 08:36 Відповісти
То не вихід.. Шлях до німаків лежить через Польщу, і Україну може зачепити...
Краще Україні обявити війну Китаю.. І Почекати поки китайці через рашку просмарширують до кордонів України...
Перші кроки в цьому напрямку зроблено... Он Мотор Січ в китайців віджимають)))
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04.02.2021 09:14 Відповісти
Байде и социалистам из демократической партии война как мать родная )))
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04.02.2021 09:21 Відповісти
Так или иначе всё идёт к масштабной войне в Европе - мы будем авангардом
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04.02.2021 09:38 Відповісти
Барон, що ж ти таке недолуге та тупе. Хто таку купу лайна в авангард пустить - таке промоскальське чучело лише в арьєргарді може теліпатися, та й то нафіг воно там потрібне?!
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04.02.2021 09:56 Відповісти
Байдену и новой администрации еще разгребать и разгребать после деятельности Трампопона агента Кремля ( да уж дошла Америка до такого позорища.., я молчу уже об республиканской партии, которая выдвигала его на первый и второй срок., и держалась за него до последнего. Интересно под какой кликухой в КГБ и ФСБ проходил Трамп. Может когда то мир об этом и узнает.
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04.02.2021 11:11 Відповісти
Желательно перевести эти 10 тыс американских военных к нам на Николаевщину или Херсонщину, вот бы путин и Лавров рвали бы волоса себе на жопе!! Ну на крайний случай перевести американцев в Польшу или прибалтийские страны!!!
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04.02.2021 13:21 Відповісти
 
 