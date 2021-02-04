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США призупинили виведення військ із Німеччини: рішення Трампа "заморожено"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Нова адміністрація Сполучених Штатів призупинила рішення попереднього президента про скорочення чисельності американських військових у Німеччині із 34,5 тис. до 25 тис.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
"Міністр оборони Ллойд Остін перебуває у процесі проведення вельми ретельного перегляду рішення свого попередника Марка Еспера", - заявив глава Європейського командування Збройних сил США Тод Фостер.
За його словами, питання вивчать "від початкової до кінцевої стадії".
Дональд Трамп планував скоротити чисельність військових у Німеччині із 34,5 тис. до 25 тис. через суперечку з Німеччиною про фінансування НАТО і підтримку Берліном російського проєкту "Північний потік-2".
Топ коментарі
+15 Myko
показати весь коментар04.02.2021 01:51
+14 irenka ko
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+8 Nataliia Radchenko
показати весь коментар04.02.2021 02:50
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Это как?
паРаши? А ты знаешь, что Раша владела половиной Германии, которую поделили с США, после войны. Раша, свою часть отдала. Зачем Раше вновь завоевывать ФРГ? Немцы работают, а деньги платят за нефть и газ, причем исправно. НАФИГА Раше, завоевывать Германию? Абсурд.
І так, канадійські українці УКРАЇНСЬКОМОВНІ, діяспора НЕ ЗНАЄ собачої - міняй прапор!
Что и ожидалось
Краще Україні обявити війну Китаю.. І Почекати поки китайці через рашку просмарширують до кордонів України...
Перші кроки в цьому напрямку зроблено... Он Мотор Січ в китайців віджимають)))