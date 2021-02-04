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В Турции выявили первые случаи "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Турции выявили первые случаи

Турция заявляет, что выявила два случая варианта COVID-19, который впервые был обнаружен в Южной Африке, и один случай "бразильского" варианта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Все три пациента с вариантами из Южной Африки и Бразилии содержатся в изоляции в больницах вместе с людьми, с которыми они контактировали. Он не предоставил дополнительной информации о пациентах.

Коджа также заявил, что число людей, инфицированных вариантом, который впервые был обнаружен в Великобритании, увеличилось до 196.

Турция временно приостановила полеты из Великобритании, Дании, Южной Африки и Бразилии, чтобы предотвратить распространение вариантов, которые, по мнению исследователей, вызывают больше инфекций.

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Автор: Богдан Гуньковський
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...которые, по мнению исследователей, вызывают больше инфекций.Источник: https://censor.net/ru/n3245910

Каких инфекций? В Турции выявили первые случаи "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 8208
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04.02.2021 08:21 Ответить
Якщо є в Турції, то і в Україні є. Туди повно їздить наших туристів і українських повій.
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04.02.2021 08:32 Ответить
Є українські дівулі які туди катаються підзаробляти...
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04.02.2021 08:33 Ответить
Турция -одна из главных целей мирового правительства по "завирусовывания народов".Она всем мешает-она может всем ответить(100млн.неоф.)Неудивительно будет,если им завтра забросят и вирусы с Сатурна(ШадЭр-торжественный муж) и Марса(ОмурАз-Жизнь Младшего)=Март.
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04.02.2021 08:43 Ответить
Їм ці віруси теж вигідні для зачисток. 5 млн сірійських втікачів - не жарт. А там трохи - і до курдів доберуться.
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04.02.2021 08:47 Ответить
Знайома з Ізраїлю зробила дві вакцинації і розглядає можливість приїзду в Україну у відрядження. Але вирішила відтермінувати поїздку, щоб підстрахуватись і зробити щеплення ще й від південноафриканського штаму коронавірусу.
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04.02.2021 09:34 Ответить
 
 