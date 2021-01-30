Начал работу российско-турецкий центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе
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Турецкие военные прибыли в Азербайджан для работы в совместном российско-турецком центре мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе. В нем будут служить по 60 военных из России и Турции.
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Центр начал работу в субботу, 30 января.
По данным министерства обороны Турции, в центре будут служить по 60 военных из России и Турции. Создание центра мониторинга перемирия - составляющая соглашения, заключенного президентами России, Азербайджана и премьер-министра Армении.
Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".
11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.
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Бедные турки, жили себе спокойно, а тут эти что-то там заключили меж собой, за спиной. Теперь- иди мониторь. Ох нелегко быть "ведомыми странами"
Кстати, мониторить будут беспилотниками.
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
(А.Пушкин)
мир в карабахе наступит когда Азербажанцы удавят последнего хачика в Карабaхе кишкой последнего кацапа на их земле!!
СИТО СОКРАТА
Хочется пролить свет на некоторые планы путинского руководства относительно дальнейшей судьбы многострадальных жителей Донбасса. Как известно, 28 января главарь «ДНР» Пушилин сформулировал донбасскую миссию: помочь спасти тысячелетнюю русскую цивилизацию, испытывающую на современном этапе многие удары. Ни много ни мало, т.н. доктрина «Русский Донбасс» станет основой безопасности «русского мира». Параллельно прозвучали призывы в очередной раз провести массированную паспортизацию населения неподконтрольных Украине частей Донбасса. Конечно, все подавалось в качестве заботы России-матушки о своих детях. Но есть нюанс, хотя даже в условиях пандемии Кремль всеми силами стремится впихивать паспорта с двуглавым орлом, люди в «республиках» не горят желания их получать. И на текущий момент паспортизировались лишь 7% населения «ЛДНР».
На официальном уровне находят много объяснений данному феномену: боязнь утраты украинского паспорта, т.к. в Украине запрещено двойное гражданство; коррупция местных и российских чиновников, которые сдирают мзду за паспортизацию; страхи людей, связанные с тем, что им дают паспорта специальных серий, делающих их эрзац-гражданами РФ и пушечным мясом; в конце концов, есть закоренелые патриоты «ДНР», которые хранят верность паспортам их «республики». Вот, такой винегрет получается, и есть подводные камни. Если в 2018-2020 гг. на провалы паспортизации Донбасса в Кремле смотрели сквозь пальцы, то сейчас их как жареный петух в одно место клюнул. И тема в полный рост снова возникла. Наличие данных закрытого анализа проливает определенный свет на причины резкого роста значимости проблематики для команды Путина. Ключевых слов тут два: «люди Донбасса» и «Дальний Восток».
Как известно Донецкая и Луганская области это одни из самых густонаселенных регионов бывшего СССР. Даже после 6 лет российской агрессии по имеющимся на конец 2020 года данным на территории «ДНР» проживали около 2,2 млн. человек, а на территории «ЛНР» - 1,4 млн. человек. Совокупно это 3,6 млн. жителей. В тоже время, российские регионы переживают невиданную в современной истории депопуляцию. Эксперты признают: масштабы убыли российских городов беспрецедентны: Россия сегодня едва ли не самая депопулирующая городская система в мире. По прогнозам демографов к 2050 население РФ сократиться еще на 10 млн. человек, до уровня 135 млн., т.е. будет меньше населения Танзании! Убыль населения идет не равномерно, и наиболее катастрофическая ситуация на Дальнем Востоке. Речь идет о том, что в Дальневосточном федеральном округе, составляющем более 40% площади РФ проживает лишь 5,5% населения, и оно огромными темпами сокращается. К 2050 году Дальний Восток превратиться в пустошь. В это трудно поверить, но население Бурятии, Сахи-Якутии, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей, Чукотки и Еврейской АО совокупно меньше, чем население «ЛДНР».
Путинское правление довело огромный регион до состояния глубочайшей комы, и реанимировать его может лишь массированное переселение сюда жителей из других частей России. В Москве хорошо понимают: демографическое давление в Китае, Японии и Южной Корее очень сильно нарастает, и эти державы готовятся к освоению пустующих российских земель.
Именно об этом Путин говорил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 29 января, указав: Дальний Восток очень важен для страны, но ситуация в регионе складывается непросто в виду роста угроз. Суть проблемы указана выше, да и решение напрашивается само собой: под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от «украинской угрозы» провести его массовую депортацию на Дальний Восток и создать там сеть пограничных спецпоселений, подобно той, что была во времена Дикого поля на Юге Украины от набегов турок и татар. Вопрос: «Шо, в натуре, братан в Магадан?» заиграл для населения «ЛДНР» новыми красками.
Які часи- такі і війни
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.
Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.
«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.