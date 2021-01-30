РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3782 посетителя онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
3 927 36
Россия (91225) Турция (3229) перемирие (1476) Нагорный Карабах (470)

Начал работу российско-турецкий центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Начал работу российско-турецкий центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе

Турецкие военные прибыли в Азербайджан для работы в совместном российско-турецком центре мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе. В нем будут служить по 60 военных из России и Турции.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Центр начал работу в субботу, 30 января.

По данным министерства обороны Турции, в центре будут служить по 60 военных из России и Турции. Создание центра мониторинга перемирия - составляющая соглашения, заключенного президентами России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Также читайте: В Нагорном Карабахе и Армения, и Азербайджан применяли оружие против мирного населения, - Amnesty International

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
А кацапы орали, что турок не будет. По факту турки им вставили по самые турецкие помидоры.
показать весь комментарий
30.01.2021 20:55
+10
Раша кинулась спасать горячую точку, которую сама и создавала. Так же, как спасала ее на Донбассе. Жить Раша не может, когда у других народов нет конфликтов.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:05
+5
Рузькi людi в національному вбранні.Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1115
показать весь комментарий
30.01.2021 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапы орали, что турок не будет. По факту турки им вставили по самые турецкие помидоры.
показать весь комментарий
30.01.2021 20:55 Ответить
Вообще то у нас ОБСЕ, где полно россиян, уже мониторит 7 лет. Но пользы, как с козла молока. А вреда - там ведь сплошные ГРУшники. Также будет и в Карабахе. В добрые намерения россиян верят только блаженные.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:56 Ответить
Они орали, что не будет турецких миротворцев в Карабахе. Вроде нет пока.
показать весь комментарий
30.01.2021 22:07 Ответить
Паситесь мирные народы в турецко-русских лагерях...
показать весь комментарий
30.01.2021 20:55 Ответить
И об этом...Кравчук о "Русском Донбассе": "Речь идет о создании национальных русских государств" , нужно такие же украинские государства создавать на Кубани и в Приморском крае. Кремлёвский Фюрер доиграется что Расия распадётся раньше, чем Расии нагадала баба Ванга
показать весь комментарий
30.01.2021 20:57 Ответить
Ніколи не було у русскіх своєї національної держави...а тут відразу дві з'являється...
показать весь комментарий
30.01.2021 21:47 Ответить
У них и государства нет,(было ссср и сдохло в 1991г) осталась одна столица Мацква. Московия пытается на чужих землях создавать русские государства, потому в Украине нужно запретить преподавание русского языка, а то скоро без нашей украинской земли останемся.
показать весь комментарий
31.01.2021 07:58 Ответить
"Создание центра мониторинга перемирия - составляющая соглашения, заключенного президентами России, Азербайджана и премьер-министра Армении".
Бедные турки, жили себе спокойно, а тут эти что-то там заключили меж собой, за спиной. Теперь- иди мониторь. Ох нелегко быть "ведомыми странами" Начал работу российско-турецкий центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9636
Кстати, мониторить будут беспилотниками.
показать весь комментарий
30.01.2021 20:58 Ответить
Праффесар околовсяческих наук и болтологии Валера Соловей предрек РАБссии вставание с кален..СкреПОНОСсия еще покажит типа Кузькину мать... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7552
показать весь комментарий
30.01.2021 21:03 Ответить
Раша кинулась спасать горячую точку, которую сама и создавала. Так же, как спасала ее на Донбассе. Жить Раша не может, когда у других народов нет конфликтов.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:05 Ответить
Они истинные потомки Золотой Орды , живут исключительно с войны и грабежей .
показать весь комментарий
30.01.2021 21:08 Ответить
Дело в том, что вероятно, их существование только и возможно при существовании конфликтов. "РФ"- это, по сути, искусственное государство. Т.е. без соответствующей пропаганды, основанной на военной тематике(в основном- "в противостоянии". Против кого бы оно не было), государство просто развалится.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:16 Ответить
Все так. Лише одно варто додати, що, попри поширену думку, така політика диктується не згори, путіним там чи іншими шойгу, а знизу, самим народом. Якщо верхи не зможуть народу надати конфлікти, то таке керівництво зметуть, після чого трохи пограються в демократію в очікування чергового диктатора-імперця. Демократія не для російського народу, вона йому як отрута.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:56 Ответить
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 219
показать весь комментарий
31.01.2021 00:02 Ответить
Пентагон похитил в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и доставил в Германию... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 296Джо Байденко разбушевался...
показать весь комментарий
30.01.2021 21:08 Ответить
Так уж и "похитил"! Взяли посмотреть. Интересно ж от чего оно такое слепое, что его валят все кому не лень, даже то, на что те "панцири", типа, заточены...
показать весь комментарий
30.01.2021 21:31 Ответить
Первым сцарем РАБссии при Золотой орде был не кто иной как царь Узбек,и было это в 1313 году Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3171столицей тогда была дяревня Мохчи,а Мацква находилась тогда совсем не далеко...
показать весь комментарий
30.01.2021 21:12 Ответить
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7586
показать весь комментарий
30.01.2021 21:51 Ответить
Турция член НАТО, а тут вдруг совместная группа, у скрепных возможен взрыв мозга, однако Турция таки вынудила РФ с ней считаться.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:19 Ответить
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
(А.Пушкин)
мир в карабахе наступит когда Азербажанцы удавят последнего хачика в Карабaхе кишкой последнего кацапа на их земле!!
показать весь комментарий
30.01.2021 21:20 Ответить
Если верить нумерологии и 300 летнему циклу развития человечества,,,,,дата образования Вампираторской РАБссии 2 ноября 1721 года...,Значит РАБссия закончится 2 ноября 2021 года....Ждем-с.... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 9518
показать весь комментарий
30.01.2021 21:21 Ответить
я столько не выпью
показать весь комментарий
30.01.2021 21:24 Ответить
Я тебе не выпью по такому поводу 🙂
показать весь комментарий
30.01.2021 21:29 Ответить
Главное не дать этой хр@ни обратно слипнуться в какое-нить государство. Фрагментировать, пока тёплое.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:34 Ответить
Вячеслав Володин однажды сказал...Есть Путлер,есть РАБссия,нет Путлера не будет и РАБссии все совпадает,...Володин не соврал... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5880
показать весь комментарий
30.01.2021 21:26 Ответить
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 8486

Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3706
показать весь комментарий
30.01.2021 21:28 Ответить
Мавзолейную пропаганду Шалавьева-Сикелева-********** на хлеб не намажешь и в холодильник не положишь... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5201РАБссиянцам это дойдет....позже...
показать весь комментарий
30.01.2021 21:31 Ответить
ЕДУ В МАГАДАН: ПУТИН ГОТОВИТ ДЕПОРТАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

СИТО СОКРАТА

Хочется пролить свет на некоторые планы путинского руководства относительно дальнейшей судьбы многострадальных жителей Донбасса. Как известно, 28 января главарь «ДНР» Пушилин сформулировал донбасскую миссию: помочь спасти тысячелетнюю русскую цивилизацию, испытывающую на современном этапе многие удары. Ни много ни мало, т.н. доктрина «Русский Донбасс» станет основой безопасности «русского мира». Параллельно прозвучали призывы в очередной раз провести массированную паспортизацию населения неподконтрольных Украине частей Донбасса. Конечно, все подавалось в качестве заботы России-матушки о своих детях. Но есть нюанс, хотя даже в условиях пандемии Кремль всеми силами стремится впихивать паспорта с двуглавым орлом, люди в «республиках» не горят желания их получать. И на текущий момент паспортизировались лишь 7% населения «ЛДНР».

На официальном уровне находят много объяснений данному феномену: боязнь утраты украинского паспорта, т.к. в Украине запрещено двойное гражданство; коррупция местных и российских чиновников, которые сдирают мзду за паспортизацию; страхи людей, связанные с тем, что им дают паспорта специальных серий, делающих их эрзац-гражданами РФ и пушечным мясом; в конце концов, есть закоренелые патриоты «ДНР», которые хранят верность паспортам их «республики». Вот, такой винегрет получается, и есть подводные камни. Если в 2018-2020 гг. на провалы паспортизации Донбасса в Кремле смотрели сквозь пальцы, то сейчас их как жареный петух в одно место клюнул. И тема в полный рост снова возникла. Наличие данных закрытого анализа проливает определенный свет на причины резкого роста значимости проблематики для команды Путина. Ключевых слов тут два: «люди Донбасса» и «Дальний Восток».

Как известно Донецкая и Луганская области это одни из самых густонаселенных регионов бывшего СССР. Даже после 6 лет российской агрессии по имеющимся на конец 2020 года данным на территории «ДНР» проживали около 2,2 млн. человек, а на территории «ЛНР» - 1,4 млн. человек. Совокупно это 3,6 млн. жителей. В тоже время, российские регионы переживают невиданную в современной истории депопуляцию. Эксперты признают: масштабы убыли российских городов беспрецедентны: Россия сегодня едва ли не самая депопулирующая городская система в мире. По прогнозам демографов к 2050 население РФ сократиться еще на 10 млн. человек, до уровня 135 млн., т.е. будет меньше населения Танзании! Убыль населения идет не равномерно, и наиболее катастрофическая ситуация на Дальнем Востоке. Речь идет о том, что в Дальневосточном федеральном округе, составляющем более 40% площади РФ проживает лишь 5,5% населения, и оно огромными темпами сокращается. К 2050 году Дальний Восток превратиться в пустошь. В это трудно поверить, но население Бурятии, Сахи-Якутии, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей, Чукотки и Еврейской АО совокупно меньше, чем население «ЛДНР».

Путинское правление довело огромный регион до состояния глубочайшей комы, и реанимировать его может лишь массированное переселение сюда жителей из других частей России. В Москве хорошо понимают: демографическое давление в Китае, Японии и Южной Корее очень сильно нарастает, и эти державы готовятся к освоению пустующих российских земель.
Именно об этом Путин говорил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 29 января, указав: Дальний Восток очень важен для страны, но ситуация в регионе складывается непросто в виду роста угроз. Суть проблемы указана выше, да и решение напрашивается само собой: под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от «украинской угрозы» провести его массовую депортацию на Дальний Восток и создать там сеть пограничных спецпоселений, подобно той, что была во времена Дикого поля на Юге Украины от набегов турок и татар. Вопрос: «Шо, в натуре, братан в Магадан?» заиграл для населения «ЛДНР» новыми красками.
показать весь комментарий
30.01.2021 21:35 Ответить
Домбаси вже рятували Бурятію в 14 році, але чомусь втекли назад. Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7004
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 8569
показать весь комментарий
30.01.2021 21:52 Ответить
Там, где козломордая нечисть---там горе, убийства, голод и разруха. Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6661
показать весь комментарий
30.01.2021 21:36 Ответить
Рузькi людi в національному вбранні.Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1115
показать весь комментарий
30.01.2021 21:40 Ответить
Ось рузькі люді, а ті якісь ряжені.
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 4383
показать весь комментарий
30.01.2021 21:55 Ответить
Дуже похмурі. жах
показать весь комментарий
30.01.2021 22:08 Ответить
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 2884 Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 9598а вас профессор надо бы арестовать....вы террорист...делаете из собак нас чилавекав
показать весь комментарий
30.01.2021 21:43 Ответить
Воюють Азербайджан та Армения, а контролюють Турція та рашка.
Які часи- такі і війни
показать весь комментарий
30.01.2021 22:09 Ответить
«Это как дерьмо ложками»: Кондратюк жестко подверг критике «Дизель шоу» и «Квартал 95»


Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3350

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
показать весь комментарий
30.01.2021 23:33 Ответить
 
 