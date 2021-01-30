Начал работу российско-турецкий центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе

Турецкие военные прибыли в Азербайджан для работы в совместном российско-турецком центре мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе. В нем будут служить по 60 военных из России и Турции.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Центр начал работу в субботу, 30 января.

По данным министерства обороны Турции, в центре будут служить по 60 военных из России и Турции. Создание центра мониторинга перемирия - составляющая соглашения, заключенного президентами России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Также читайте: В Нагорном Карабахе и Армения, и Азербайджан применяли оружие против мирного населения, - Amnesty International