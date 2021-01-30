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Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі

Турецькі військові прибули до Азербайджану для роботи в спільному російсько-турецькому центрі моніторингу перемир'я в Нагірному Карабасі. У ньому будуть служити по 60 військових з Росії та Туреччини.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Центр розпочав роботу в суботу, 30 січня.

За даними міністерства оборони Туреччини, в центрі будуть служити по 60 військових з Росії та Туреччини. Створення центру моніторингу перемир'я - складова угоди, укладеної президентами Росії, Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нагірному Карабасі і Вірменія, і Азербайджан застосовували зброю проти мирного населення, - Amnesty International

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
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Топ коментарі
+16
А кацапы орали, что турок не будет. По факту турки им вставили по самые турецкие помидоры.
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30.01.2021 20:55
+10
Раша кинулась спасать горячую точку, которую сама и создавала. Так же, как спасала ее на Донбассе. Жить Раша не может, когда у других народов нет конфликтов.
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30.01.2021 21:05
+5
Рузькi людi в національному вбранні.Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1115
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30.01.2021 21:40
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А кацапы орали, что турок не будет. По факту турки им вставили по самые турецкие помидоры.
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30.01.2021 20:55 Відповісти
Вообще то у нас ОБСЕ, где полно россиян, уже мониторит 7 лет. Но пользы, как с козла молока. А вреда - там ведь сплошные ГРУшники. Также будет и в Карабахе. В добрые намерения россиян верят только блаженные.
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30.01.2021 21:56 Відповісти
Они орали, что не будет турецких миротворцев в Карабахе. Вроде нет пока.
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30.01.2021 22:07 Відповісти
Паситесь мирные народы в турецко-русских лагерях...
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30.01.2021 20:55 Відповісти
И об этом...Кравчук о "Русском Донбассе": "Речь идет о создании национальных русских государств" , нужно такие же украинские государства создавать на Кубани и в Приморском крае. Кремлёвский Фюрер доиграется что Расия распадётся раньше, чем Расии нагадала баба Ванга
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30.01.2021 20:57 Відповісти
Ніколи не було у русскіх своєї національної держави...а тут відразу дві з'являється...
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30.01.2021 21:47 Відповісти
У них и государства нет,(было ссср и сдохло в 1991г) осталась одна столица Мацква. Московия пытается на чужих землях создавать русские государства, потому в Украине нужно запретить преподавание русского языка, а то скоро без нашей украинской земли останемся.
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31.01.2021 07:58 Відповісти
"Создание центра мониторинга перемирия - составляющая соглашения, заключенного президентами России, Азербайджана и премьер-министра Армении".
Бедные турки, жили себе спокойно, а тут эти что-то там заключили меж собой, за спиной. Теперь- иди мониторь. Ох нелегко быть "ведомыми странами" Начал работу российско-турецкий центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9636
Кстати, мониторить будут беспилотниками.
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30.01.2021 20:58 Відповісти
Праффесар околовсяческих наук и болтологии Валера Соловей предрек РАБссии вставание с кален..СкреПОНОСсия еще покажит типа Кузькину мать... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7552
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30.01.2021 21:03 Відповісти
Раша кинулась спасать горячую точку, которую сама и создавала. Так же, как спасала ее на Донбассе. Жить Раша не может, когда у других народов нет конфликтов.
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30.01.2021 21:05 Відповісти
Они истинные потомки Золотой Орды , живут исключительно с войны и грабежей .
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30.01.2021 21:08 Відповісти
Дело в том, что вероятно, их существование только и возможно при существовании конфликтов. "РФ"- это, по сути, искусственное государство. Т.е. без соответствующей пропаганды, основанной на военной тематике(в основном- "в противостоянии". Против кого бы оно не было), государство просто развалится.
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30.01.2021 21:16 Відповісти
Все так. Лише одно варто додати, що, попри поширену думку, така політика диктується не згори, путіним там чи іншими шойгу, а знизу, самим народом. Якщо верхи не зможуть народу надати конфлікти, то таке керівництво зметуть, після чого трохи пограються в демократію в очікування чергового диктатора-імперця. Демократія не для російського народу, вона йому як отрута.
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30.01.2021 21:56 Відповісти
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 219
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31.01.2021 00:02 Відповісти
Пентагон похитил в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и доставил в Германию... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 296Джо Байденко разбушевался...
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30.01.2021 21:08 Відповісти
Так уж и "похитил"! Взяли посмотреть. Интересно ж от чего оно такое слепое, что его валят все кому не лень, даже то, на что те "панцири", типа, заточены...
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30.01.2021 21:31 Відповісти
Первым сцарем РАБссии при Золотой орде был не кто иной как царь Узбек,и было это в 1313 году Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3171столицей тогда была дяревня Мохчи,а Мацква находилась тогда совсем не далеко...
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30.01.2021 21:12 Відповісти
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7586
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30.01.2021 21:51 Відповісти
Турция член НАТО, а тут вдруг совместная группа, у скрепных возможен взрыв мозга, однако Турция таки вынудила РФ с ней считаться.
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30.01.2021 21:19 Відповісти
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
(А.Пушкин)
мир в карабахе наступит когда Азербажанцы удавят последнего хачика в Карабaхе кишкой последнего кацапа на их земле!!
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30.01.2021 21:20 Відповісти
Если верить нумерологии и 300 летнему циклу развития человечества,,,,,дата образования Вампираторской РАБссии 2 ноября 1721 года...,Значит РАБссия закончится 2 ноября 2021 года....Ждем-с.... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 9518
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30.01.2021 21:21 Відповісти
я столько не выпью
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30.01.2021 21:24 Відповісти
Я тебе не выпью по такому поводу 🙂
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30.01.2021 21:29 Відповісти
Главное не дать этой хр@ни обратно слипнуться в какое-нить государство. Фрагментировать, пока тёплое.
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30.01.2021 21:34 Відповісти
Вячеслав Володин однажды сказал...Есть Путлер,есть РАБссия,нет Путлера не будет и РАБссии все совпадает,...Володин не соврал... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5880
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30.01.2021 21:26 Відповісти
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 8486

Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3706
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30.01.2021 21:28 Відповісти
Мавзолейную пропаганду Шалавьева-Сикелева-********** на хлеб не намажешь и в холодильник не положишь... Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5201РАБссиянцам это дойдет....позже...
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30.01.2021 21:31 Відповісти
ЕДУ В МАГАДАН: ПУТИН ГОТОВИТ ДЕПОРТАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

СИТО СОКРАТА

Хочется пролить свет на некоторые планы путинского руководства относительно дальнейшей судьбы многострадальных жителей Донбасса. Как известно, 28 января главарь «ДНР» Пушилин сформулировал донбасскую миссию: помочь спасти тысячелетнюю русскую цивилизацию, испытывающую на современном этапе многие удары. Ни много ни мало, т.н. доктрина «Русский Донбасс» станет основой безопасности «русского мира». Параллельно прозвучали призывы в очередной раз провести массированную паспортизацию населения неподконтрольных Украине частей Донбасса. Конечно, все подавалось в качестве заботы России-матушки о своих детях. Но есть нюанс, хотя даже в условиях пандемии Кремль всеми силами стремится впихивать паспорта с двуглавым орлом, люди в «республиках» не горят желания их получать. И на текущий момент паспортизировались лишь 7% населения «ЛДНР».

На официальном уровне находят много объяснений данному феномену: боязнь утраты украинского паспорта, т.к. в Украине запрещено двойное гражданство; коррупция местных и российских чиновников, которые сдирают мзду за паспортизацию; страхи людей, связанные с тем, что им дают паспорта специальных серий, делающих их эрзац-гражданами РФ и пушечным мясом; в конце концов, есть закоренелые патриоты «ДНР», которые хранят верность паспортам их «республики». Вот, такой винегрет получается, и есть подводные камни. Если в 2018-2020 гг. на провалы паспортизации Донбасса в Кремле смотрели сквозь пальцы, то сейчас их как жареный петух в одно место клюнул. И тема в полный рост снова возникла. Наличие данных закрытого анализа проливает определенный свет на причины резкого роста значимости проблематики для команды Путина. Ключевых слов тут два: «люди Донбасса» и «Дальний Восток».

Как известно Донецкая и Луганская области это одни из самых густонаселенных регионов бывшего СССР. Даже после 6 лет российской агрессии по имеющимся на конец 2020 года данным на территории «ДНР» проживали около 2,2 млн. человек, а на территории «ЛНР» - 1,4 млн. человек. Совокупно это 3,6 млн. жителей. В тоже время, российские регионы переживают невиданную в современной истории депопуляцию. Эксперты признают: масштабы убыли российских городов беспрецедентны: Россия сегодня едва ли не самая депопулирующая городская система в мире. По прогнозам демографов к 2050 население РФ сократиться еще на 10 млн. человек, до уровня 135 млн., т.е. будет меньше населения Танзании! Убыль населения идет не равномерно, и наиболее катастрофическая ситуация на Дальнем Востоке. Речь идет о том, что в Дальневосточном федеральном округе, составляющем более 40% площади РФ проживает лишь 5,5% населения, и оно огромными темпами сокращается. К 2050 году Дальний Восток превратиться в пустошь. В это трудно поверить, но население Бурятии, Сахи-Якутии, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей, Чукотки и Еврейской АО совокупно меньше, чем население «ЛДНР».

Путинское правление довело огромный регион до состояния глубочайшей комы, и реанимировать его может лишь массированное переселение сюда жителей из других частей России. В Москве хорошо понимают: демографическое давление в Китае, Японии и Южной Корее очень сильно нарастает, и эти державы готовятся к освоению пустующих российских земель.
Именно об этом Путин говорил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 29 января, указав: Дальний Восток очень важен для страны, но ситуация в регионе складывается непросто в виду роста угроз. Суть проблемы указана выше, да и решение напрашивается само собой: под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от «украинской угрозы» провести его массовую депортацию на Дальний Восток и создать там сеть пограничных спецпоселений, подобно той, что была во времена Дикого поля на Юге Украины от набегов турок и татар. Вопрос: «Шо, в натуре, братан в Магадан?» заиграл для населения «ЛДНР» новыми красками.
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30.01.2021 21:35 Відповісти
Домбаси вже рятували Бурятію в 14 році, але чомусь втекли назад. Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7004
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 8569
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30.01.2021 21:52 Відповісти
Там, где козломордая нечисть---там горе, убийства, голод и разруха. Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6661
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30.01.2021 21:36 Відповісти
Рузькi людi в національному вбранні.Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1115
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30.01.2021 21:40 Відповісти
Ось рузькі люді, а ті якісь ряжені.
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30.01.2021 21:55 Відповісти
Дуже похмурі. жах
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30.01.2021 22:08 Відповісти
Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 2884 Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 9598а вас профессор надо бы арестовать....вы террорист...делаете из собак нас чилавекав
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30.01.2021 21:43 Відповісти
Воюють Азербайджан та Армения, а контролюють Турція та рашка.
Які часи- такі і війни
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30.01.2021 22:09 Відповісти
«Это как дерьмо ложками»: Кондратюк жестко подверг критике «Дизель шоу» и «Квартал 95»


Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3350

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

«Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
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30.01.2021 23:33 Відповісти
 
 