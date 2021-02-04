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У Туреччині виявили перші випадки "південноафриканського" і "бразильського" штамів коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Туреччині виявили перші випадки

Туреччина заявляє, що виявила два випадки варіанта COVID-19, який вперше був виявлений у Південній Африці, і один випадок "бразильського" варіанта.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press, про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Усі три пацієнти з варіантами з Південної Африки та Бразилії перебувають в ізоляції в лікарнях разом з людьми, з якими вони контактували. Він не надав додаткової інформації про пацієнтів.

Коджа також заявив, що кількість осіб, інфікованих варіантом, який вперше був виявлений у Великій Британії, збільшилася до 196.

Туреччина тимчасово призупинила польоти з Великої Британії, Данії, Південної Африки та Бразилії, щоб запобігти поширенню варіантів, які, на думку дослідників, викликають більше інфекцій.

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Автор: Наталя Джума
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...которые, по мнению исследователей, вызывают больше инфекций.Источник: https://censor.net/ru/n3245910

Каких инфекций? В Турции выявили первые случаи "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 8208
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04.02.2021 08:21 Відповісти
Якщо є в Турції, то і в Україні є. Туди повно їздить наших туристів і українських повій.
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04.02.2021 08:32 Відповісти
Є українські дівулі які туди катаються підзаробляти...
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04.02.2021 08:33 Відповісти
Турция -одна из главных целей мирового правительства по "завирусовывания народов".Она всем мешает-она может всем ответить(100млн.неоф.)Неудивительно будет,если им завтра забросят и вирусы с Сатурна(ШадЭр-торжественный муж) и Марса(ОмурАз-Жизнь Младшего)=Март.
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04.02.2021 08:43 Відповісти
Їм ці віруси теж вигідні для зачисток. 5 млн сірійських втікачів - не жарт. А там трохи - і до курдів доберуться.
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04.02.2021 08:47 Відповісти
Знайома з Ізраїлю зробила дві вакцинації і розглядає можливість приїзду в Україну у відрядження. Але вирішила відтермінувати поїздку, щоб підстрахуватись і зробити щеплення ще й від південноафриканського штаму коронавірусу.
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04.02.2021 09:34 Відповісти
 
 