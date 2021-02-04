У Туреччині виявили перші випадки "південноафриканського" і "бразильського" штамів коронавірусу
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Туреччина заявляє, що виявила два випадки варіанта COVID-19, який вперше був виявлений у Південній Африці, і один випадок "бразильського" варіанта.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press, про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.
Усі три пацієнти з варіантами з Південної Африки та Бразилії перебувають в ізоляції в лікарнях разом з людьми, з якими вони контактували. Він не надав додаткової інформації про пацієнтів.
Коджа також заявив, що кількість осіб, інфікованих варіантом, який вперше був виявлений у Великій Британії, збільшилася до 196.
Туреччина тимчасово призупинила польоти з Великої Британії, Данії, Південної Африки та Бразилії, щоб запобігти поширенню варіантів, які, на думку дослідників, викликають більше інфекцій.
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