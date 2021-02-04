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Новости ОбществоЗа рубежом
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Канада (1890) монеты (143)

В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки. Стоимость изделия около 162 тыс. грн. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Золотую монету в форме писанки представил Канадский королевский монетный двор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН со ссылкой на сайт двора.

"Наша золотая писанка 2021 - это солнечный праздник весны. Празднуйте весну и возрождение природы с вполне золотой писанкой, которая излучает тепло и свет", - презентует продукт на сайте монетного двора.

Монета отчеканена из чистого золота. Всего их изготовлено 250 штук.

На реверсе изображена писанка канадского художника Дэйва Мельничука.

"Петух, любимый символ плодородия и пробуждения, является центральным мотивом, а также касается формы яйца монеты, которая символизирует рождение. Перья хвоста украшены великолепными подсолнухами, и каждый цветок имеет восемь лепестков - число, символизирующее вечность и равновесие. Петуха окружает лента, что символизирует бесконечность, и солнечные лучи, представляющие счастья и рост. На аверсе изображен образ Ее Величества королевы Елизаветы II", - говорится в описании.

В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки. Стоимость изделия около 162 тыс. грн 01

Стоимость такого изделия составляет 7 399,95 канадских долларов, что в пересчете на гривни ориентировочно 162 тыс. Вес монеты 58,5 граммов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НБУ вводит в оборот новую памятную монету номиналом 20 гривен. ФОТО
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Топ комментарии
+10
самий кращій послідовний союзник і друг України в світі... я пишаюся вами браття!
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04.02.2021 09:09
+6
Такі реалії. Будь-яка монета нерегулярної чеканки коштує в рази дорожче номіналу. Це колекційні зразки.
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04.02.2021 08:46
+3
"В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки."
***
250 штук, колекціронери порвуть один одного.
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04.02.2021 09:25
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Правила форума Совет форумчан
странно. а на монете написано "250 DOLLARS".
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04.02.2021 08:42 Ответить
Такі реалії. Будь-яка монета нерегулярної чеканки коштує в рази дорожче номіналу. Це колекційні зразки.
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04.02.2021 08:46 Ответить
У колекціонерів ціна підніметься в рази.
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04.02.2021 08:49 Ответить
"В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки."
***
250 штук, колекціронери порвуть один одного.
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04.02.2021 09:25 Ответить
канадских доллар - У 1841 році британська провінція Канада ввела в обіг власний долар!!!
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04.02.2021 08:49 Ответить
Это коллекционные монеты, которые печатаются мизерным тиражом и которые изначально реализуются выше номинала (причем сразу говорят мы мол печатаем золотую 100 долларовую монету по цене 300 долларов...). После первоначальной продажи и со временем цена растет еще выше....
Разумеется это полноценная монета с номиналом и любой банк/магазин обязаны принимать такие монеты к расчету по ее номиналу! Но только идиот пойдет в магазин покупать что то на коллекционные монеты!!!
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04.02.2021 09:40 Ответить
Там 58 грамм это 2 унции то есть примерно $3500 американских это $4000 канадских только за вес золота
Остальное коллекционная ценность
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04.02.2021 08:57 Ответить
это ж так можно взятки "непалевно" давать. "по-номиналу".
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04.02.2021 13:56 Ответить
самий кращій послідовний союзник і друг України в світі... я пишаюся вами браття!
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04.02.2021 09:09 Ответить
Дякуючи канадській хохлорні (с), =шльондрам=, =піні=, =кацапам= (бо всі українські імігранти тепер прирівняні до них дописувачами даного ресурсу) і решта ...
Головне, що =не смердять= вам.
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04.02.2021 14:36 Ответить
Помню наша "Оранта" номиналом 500 грн стоила 4 000 грн, но тогда зп были по 500 грн правда )) сейчас она стоит больше чем канадская, дето 170 000...
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04.02.2021 09:18 Ответить
штук 50 наши депутаты точно возьмут, что бы вые...ся перед коллегами
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04.02.2021 09:35 Ответить
Красивая!
Следующим Президентом Украины будет Елизавета?
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04.02.2021 09:36 Ответить
Красивая!🙂
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04.02.2021 09:40 Ответить
бариги, не многовато ли 3400 за чеканку петуха?
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04.02.2021 11:20 Ответить
Канада, как минимум, такою была бы Украина, если бы к нам не пришёл узкий мир кацапов, царей, лениных, сталиных, брежневых, хйлов, разумковых-зеленских..
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04.02.2021 14:52 Ответить
 
 