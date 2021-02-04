В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки. Стоимость изделия около 162 тыс. грн. ФОТО
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Золотую монету в форме писанки представил Канадский королевский монетный двор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН со ссылкой на сайт двора.
"Наша золотая писанка 2021 - это солнечный праздник весны. Празднуйте весну и возрождение природы с вполне золотой писанкой, которая излучает тепло и свет", - презентует продукт на сайте монетного двора.
Монета отчеканена из чистого золота. Всего их изготовлено 250 штук.
На реверсе изображена писанка канадского художника Дэйва Мельничука.
"Петух, любимый символ плодородия и пробуждения, является центральным мотивом, а также касается формы яйца монеты, которая символизирует рождение. Перья хвоста украшены великолепными подсолнухами, и каждый цветок имеет восемь лепестков - число, символизирующее вечность и равновесие. Петуха окружает лента, что символизирует бесконечность, и солнечные лучи, представляющие счастья и рост. На аверсе изображен образ Ее Величества королевы Елизаветы II", - говорится в описании.
Стоимость такого изделия составляет 7 399,95 канадских долларов, что в пересчете на гривни ориентировочно 162 тыс. Вес монеты 58,5 граммов.
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250 штук, колекціронери порвуть один одного.
Разумеется это полноценная монета с номиналом и любой банк/магазин обязаны принимать такие монеты к расчету по ее номиналу! Но только идиот пойдет в магазин покупать что то на коллекционные монеты!!!
Остальное коллекционная ценность
Головне, що =не смердять= вам.
Следующим Президентом Украины будет Елизавета?